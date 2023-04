Ethan Hawke est un acteur qui a plusieurs facettes. En plus de jouer des rôles mythiques à l’écran, il est également réalisateur et écrivain. Né le 6 novembre 1970 à Austin, au Texas, l’acteur a grandi dans la belle ville de New York. Il a étudié à la prestigieuse école de théâtre Juilliard. Sa carrière d’acteur a débuté dans les années 1980. Il a notamment joué dans des films tels que « L’Explorateur nu » (1985), « Dead Poets Society » (1989) et « Reality Bites » (1994).

Cependant, c’est son rôle dans « Before Sunrise » (1995), réalisé par Richard Linklater, qui lui a permis d’obtenir une reconnaissance mondiale. L’acteur a ensuite collaboré à plusieurs reprises avec Linklater, notamment dans les films « Before Sunset » (2004) et « Before Midnight » (2013), ainsi que dans « Boyhood » (2014). Hawke a également travaillé avec des réalisateurs tels que Antoine Fuqua (« Training Day » en 2001), Andrew Niccol (« Gattaca » en 1997) et Sidney Lumet (« Le 12e homme » en 2007).

En plus de sa carrière d’acteur, Hawke a réalisé plusieurs films, dont « Chelsea Walls » (2001) et « Blaze » (2018). Il a également monté quelques pièces de théâtre et est l’auteur de plusieurs romans et recueils de nouvelles. L’acteur œuvre aussi dans le social et environnemental. Il œuvre notamment en faveur de l’accès à l’éducation ainsi que de la protection de l’environnement.

Ethan Hawke a été marié à la fameuse actrice Uma Thurman de 1998 à 2005, avec qui il a eu Maya et Levon. Actuellement, sa femme est Ryan Shawhughes, avec qui il a eu deux autres enfants. L’acteur est d’ailleurs très présent dans la vie de ses enfants. Maya Hawke a suivi les traces de ses parents en devenant actrice.

Découvrons maintenant le top 10 des films et série TV avec Ethan Hawke.

10. Dead Poets Society (1989)

Hawke joue le rôle de Todd Anderson, un étudiant timide et réservé dans une école préparatoire pour garçons dans les années 1950. Le film, réalisé par Peter Weir, suit l’influence d’un professeur de poésie excentrique (joué par Robin Williams) sur Todd et ses camarades de classe.

Ce film a reçu des éloges pour la performance de Robin Williams en tant que professeur de poésie charismatique. Son regard sur l’importance de l’art et de la créativité dans l’éducation a également été salué. Roger Ebert a écrit : « C’est un film sur l’amitié, la tradition, le courage et l’amour de l’art ».

Voici Robin Williams et Hawke dans un extrait :

9. Reality Bites (1994)

Cette comédie romantique est réalisée par Ben Stiller, Hawke joue le rôle de Troy Dyer, un musicien indépendant. Ce dernier entretient une relation amoureuse avec une jeune femme nommée Lelaina (jouée par Winona Ryder).

Selon Empire Magazine : « Reality Bites est une comédie romantique ancrée dans les années 90 qui a été un succès de société grâce à son casting et à sa bande originale. »

Découvrez Ethan Hawke et Winona Ryder dans cet extrait :

8. Before Sunrise (1995)

Dans ce film romantique réalisé par Richard Linklater, Hawke incarne Jesse, un Américain. Il rencontre Céline (jouée par Julie Delpy) dans un train en Europe. Ils passent la nuit à Vienne à discuter de la vie, de l’amour et de leurs aspirations.

Ce film romantique a reçu des critiques élogieuses pour sa beauté poétique et son dialogue intelligent.

Voici un extrait du premier film de la trilogie :

7. Gattaca (1997)

Hawke incarne Vincent, un homme génétiquement imparfait qui rêve de devenir astronaute dans une société futuriste où la sélection génétique est la norme. Le film, réalisé par Andrew Niccol, suit les efforts de Vincent pour atteindre son but.

Ce film de science-fiction a reçu des critiques élogieuses pour son exploration des implications éthiques et sociales de la sélection génétique. Janet Maslin du New York Times a écrit : « C’est un film étonnamment intense et émouvant, qui crée une image cauchemardesque de la perfection ».

Découvrez l’extrait du film ici :

6. Training Day (2001)

Training Day est un film réalisé par Antoine Fuqua, Hawke joue le rôle de Jake Hoyt, un jeune officier de police qui passe une journée avec un détective corrompu (joué par Denzel Washington) dans les rues de Los Angeles.

Ce film a remporté des éloges pour les performances d’Ethan Hawke et Denzel Washington, ainsi que pour son regard sans compromis sur les forces de l’ordre. Peter Travers de Rolling Stone a déclaré : « C’est un film de flics sans merci, sans échappatoire et totalement convaincant ».

Découvrez le trailer avec Denzel Washington :

5. Tape (2001)

Dans Tape, réalisé par Richard Linklater, Hawke joue le rôle d’un homme qui retrouve son ancienne petite amie (jouée par Uma Thurman) dans un motel. Ils ont une conversation tendue et complexe sur leur relation passée.

Tape a été salué pour sa direction audacieuse, son casting convaincant et sa narration captivante. Le film est en grande partie filmé en temps réel, ce qui permet au spectateur de s’inviter au cœur de l’action même. Les critiques ont loué la performance d’Hawke ainsi que la tension intense qui se développe entre les personnages au fil de l’histoire. Le film a aussi été salué pour sa représentation réaliste des relations humaines et des défis que l’on peut rencontrer dans les relations amicales et amoureuses.

Voici un extrait du film :

4. Before Sunset (2004)

La suite de « Before Sunrise », dirigée à nouveau par Linklater, suit Jesse et Céline, qui se retrouvent neuf ans plus tard à Paris. Ils passent l’après-midi à se promener dans la ville et à discuter de la vie, de l’amour et du temps qui passe.

La suite de « Before Sunrise » a également été bien accueillie par la critique pour sa maturité émotionnelle et son intelligence. A.O. Scott du New York Times a écrit : « Ce n’est pas un film d’amour conventionnel, mais c’est un film sur l’amour – sur la façon dont il change, grandit et parfois flétrit – et sur la façon dont il peut nous transformer ».

Découvrez l’extrait ici :

3. Before Midnight (2013)

Il s’agit de la troisième et dernière partie de la trilogie « Before », avec toujours Linklater à la réalisation. On retrouve Jesse et Céline alors qu’ils sont maintenant mariés et en vacances en Grèce avec leurs enfants. Ils discutent de leur relation, de leur vie et de leur avenir.

Les critiques ont salué les performances exceptionnelles d’Hawke et de Delpy. De plus, l’audience avait décrit le scénario comme incisif et émotionnellement profond. En outre, les scènes entre Hawke et Delpy sont particulièrement remarquables, car les deux acteurs parviennent à capturer les complexités et les nuances de leur relation.

Le film est également salué pour sa réalisation sobre et efficace, ainsi que pour la beauté de ses décors. Les critiques ont souligné l’habileté de Linklater à créer une atmosphère intimiste et réaliste qui donne l’impression d’observer la vie privée de ces deux personnages. Before Midnight est donc un film brillamment écrit et joué. Il offre une fin satisfaisante à la trilogie de Linklater.

Découvrez le trailer ici :

2. Boyhood (2014)

Boyhood (2014) est un film dramatique, avec Ethan Hawke dans l’un des rôles principaux. Le film suit la vie d’un jeune garçon, Mason (Ellar Coltrane), de l’âge de six ans jusqu’à sa majorité. Il explore les différentes étapes de sa vie, de sa famille et de ses relations.

Les critiques ont salué l’originalité et l’audace du concept de tournage. Ce dernier s’étale sur une période de douze ans pour capturer l’évolution physique et émotionnelle des acteurs. Hawke a réalisé une performance que beaucoup considèrent comme l’une des meilleures de sa carrière. L’acteur incarne parfaitement le rôle d’un père divorcé qui essaie de trouver sa place dans la vie de son fils.

Le scénario de Linklater est émouvant, poignant et authentique. Il capture les petits moments de la vie qui façonnent notre identité et notre personnalité. La réalisation de Linklater intègre la subtilité et l’intimité, créant une ambiance réaliste et authentique qui transporte le public dans l’univers du film.

Voici la bande-annonce du film :

1. First Reformed (2017)

Dans ce film dramatique réalisé par Paul Schrader, Hawke joue le rôle d’un pasteur qui remet en question sa foi et sa mission après avoir fait face à la souffrance humaine et à la destruction de l’environnement.

L’acteur incarne parfaitement la détresse et l’angoisse de son personnage. Par ailleurs, le scénario poignant de Schrader a également été salué pour son traitement délicat de thèmes tels que la foi, la rédemption et la culpabilité. Le réalisateur a dressé une représentation réaliste de la crise climatique et de la désillusion face à la religion organisée.

Découvrez la bande-annonce ici :