Matt Damon est un acteur à ne plus présenter. Son allure de blond séduisant un peu innocent lui a permis d’éblouir les fans du monde entier depuis ses 20 ans. Actuellement producteur et scénariste, cette star américaine figure dans des films oscarisés et séduit toujours du haut de ses 53 ans. On le connait surtout pour ses rôles dans les films d’action, les drames et les comédies.

Matt Damon : acteur, producteur, et réalisateur

Damon a étudié à l’Université Harvard, mais il a quitté la prestigieuse école avant d’obtenir son diplôme. La raison était simple : il voulait poursuivre une carrière d’acteur à Hollywood. Son rêve n’a pas tardé à prendre forme comme il a commencé à jouer dans des films dès les années 1990. Matt a rapidement gagné en popularité grâce à son rôle dans le film « Will Hunting » en 1997. Il a d’ailleurs remporté un Oscar du meilleur scénario original avec ce dernier (qu’il a écrit avec son ami d’enfance Ben Affleck). Les efforts paient toujours et Matt Damon obtient une nomination pour le meilleur acteur.

Matt a ensuite joué dans une variété de films, dont « Il faut sauver le soldat Ryan » en 1998, « Le talentueux Mr Ripley » en 1999, et « La Mémoire dans la Peau » en 2002. On le connaitra mieux pour son rôle de Jason Bourne dans la trilogie « Bourne » (2002-2007).

Quant à sa casquette de producteur, sachez qu’il est l’homme derrière « Manchester by the Sea ». Un film de 2016, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour Casey Affleck.

Au fil des ans, Damon a remporté de nombreux prix et distinctions grâce à son travail dans l’industrie cinématographique. Il a notamment obtenu deux Golden Globe Awards, un Screen Actors Guild Award et un British Academy Film Award. Sans grande surprise, Matt Damon est considéré comme l’un des acteurs les plus talentueux et les plus influents de sa génération.

Zoom sur le top 10 des films et des séries avec ce célèbre acteur.

Il faut sauver le soldat Ryan (Saving Private Ryan en 1998)

« Il faut sauver le soldat Ryan » est un film de guerre américain réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1998. Le film met en vedette Matt Damon dans le rôle du soldat James Francis Ryan. Ce soldat américain est le dernier survivant de ses frères pendant la Seconde Guerre mondiale. L’histoire suit donc un groupe de soldats qui ont pour mission de le retrouver et de le ramener chez lui sain et sauf.

Le film a été acclamé par la critique pour son réalisme et sa représentation de la guerre. La scène d’ouverture, qui dépeint le Débarquement de Normandie, a été largement considérée comme l’une des meilleures scènes de guerre jamais filmées. Le film a également été salué pour ses performances d’acteurs, notamment celle de Matt Damon dans le rôle du fameux soldat Ryan.

Le film a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Steven Spielberg. Si vous entendez souvent l’expression « Il faut sauver le soldat Ryan » dans des situations cocasses ou amusantes, vous savez maintenant d’où elle vient. Découvrez le trailer ici.

La trilogie Bourne

Matt Damon incarne le personnage de Jason Bourne, un agent de la CIA amnésique qui cherche à découvrir son passé tout en évitant ceux qui veulent le tuer. La trilogie Bourne est considérée comme l’une des meilleures séries d’espionnage de l’histoire du cinéma. Les films sont en effet remplis d’action, d’intrigue et de suspense, ce qui laisse les spectateurs en haleine tout le long. Cette trilogie a d’ailleurs été un grand succès commercial dans les box-offices du monde entier. Chacun des trois films a connu des succès critiques et commerciaux favorables. La performance de Matt Damon en tant que Jason Bourne a également été largement acclamé, contribuant au succès des films.

Le premier film de la trilogie, « La Mémoire dans la peau », a rapporté plus de 214 millions de dollars dans le monde entier, ce qui en fait l’un des films les plus rentables de l’année 2002.

Le deuxième volet, « La Mort dans la peau », a rapporté encore plus, avec plus de 288 millions de dollars à l’échelle planétaire également.

Le troisième et dernier film de la trilogie, « La Vengeance dans la peau », a été le plus grand succès commercial des trois. Avec un chiffre s’élevant à 442 millions de dollars, les fans de Matt Damon n’ont sûrement pas été déçus de ce film.

Le talentueux Mr. Ripley (1999)

Le Talentueux M. Ripley est un film américain de 1999, réalisé par Anthony Minghella, avec Matt Damon dans le rôle principal. L’histoire se déroule dans les années 1950 et suit Tom Ripley, un jeune homme désargenté et peu scrupuleux. Il se fait alors passer pour un ami de la famille d’un millionnaire américain à qui il est chargé de remettre une invitation. Les parents de ce dernier proposent à Tom de partir en Italie pour convaincre leur fils, Dickie, de retourner aux États-Unis. Sur place, retournement de situation : Tom se lie d’amitié avec Dickie. Il se prend ainsi peu à peu au jeu de la richesse et de la « dolce vita ». Lorsque Dickie commence à le soupçonner de mensonges et d’actes répréhensibles, Tom va tout faire pour préserver son nouveau style de vie.

Le Talentueux M. Ripley est salué pour ses performances d’acteurs, notamment celle de Matt Damon qui joue un personnage complexe et tourmenté. Il n’est donc pas étonnant que ce rôle lui ait valu une nomination aux Oscars. De quoi faire briller encore plus sa carrière d’acteur. Le nom de Matt Damon est maintenant sur toutes les lèvres. Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett et Philip Seymour Hoffman font également partie de la distribution et ont tous reçu des critiques élogieuses.

Ce thriller psychologique a été acclamé par les critiques, obtenant cinq nominations aux Oscars et remportant celui de la meilleure musique originale. Le Talentueux M. Ripley est considéré comme l’un des meilleurs thrillers psychologiques de tous les temps, grâce à sa réalisation soignée, ses décors somptueux et son scénario subtil et captivant.

Par ici la bande-annonce :

Interstellar (2014)

Matt Damon joue le rôle du Dr Mann, un astronaute qui a été envoyé dans une autre galaxie afin d’investiguer une nouvelle planète habitable.

Interstellar est un film de science-fiction épique et ambitieux réalisé par Christopher Nolan. Bien que le personnage de Matt Damon n’apparaisse pas beaucoup à l’écran, il offre une performance mémorable et émotionnelle. Ce long métrage a reçu des retours positifs de la part des critiques de cinéma et des spectateurs. Il a en effet été salué pour sa réalisation, son casting, sa musique ainsi que son ambition. La profondeur et la portée philosophique ont également contribué pour que Interstellar devienne comme l’un des meilleurs films de science-fiction de la décennie.

Découvrez la bande-annonce dans cette vidéo :

Seul sur Mars (2015)

Matt Damon incarne le personnage de Mark Watney, un astronaute. Laissé pour mort sur Mars, il doit utiliser ses compétences pour survivre et trouver un moyen de rentrer sur Terre.

Seul sur Mars représente un film de science-fiction captivant et divertissant. Matt Damon livre encore une fois une performance impressionnante en tant que personnage principal. Ce film rempli de moments de tension et d’émotion a fini par séduire le grand public.

Will Hunting (1997)

Matt Damon joue le rôle de Will Hunting, un génie doué en mathématiques. Ce surdoué travaille ainsi comme concierge à l’Université de Harvard et doit faire face à divers problèmes personnels et professionnels.

Will Hunting est un drame poignant et émotionnel qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario original pour Matt Damon et Ben Affleck. Damon offre une performance remarquable, comme à son habitude, dans le rôle de Will Hunting. Une autre nomination aux Oscars pour le meilleur acteur s’inscrit dans sa carrière.

Invictus (2009)

Matt Damon joue le rôle de François Pienaar. Il incarne le capitaine de l’équipe de rugby sud-africaine qui a remporté la Coupe du monde en 1995. Le film suit ainsi l’évolution de la relation entre Mandela (joué par Morgan Freeman) et Pienaar, ainsi que la progression de l’équipe vers la finale du tournoi.

Comme Invictus est un film inspirant basé sur une histoire vraie, les cinéphiles n’ont aucun mal à s’imprégner de l’histoire. Par ailleurs, le film est une célébration de l’unité et de la réconciliation en Afrique du Sud. Il envoie un message fort et puissant dont les spectateurs raffolent. Avec le combo Damon et Freeman à l’affiche, Invictus a reçu deux nominations. Celui-ci gagne les Oscars pour le meilleur acteur et la meilleure bande originale.

Découvrez Matt Damon et Morgan Freeman dans ce trailer :

Le Mans 66 (2019)

Matt Damon joue le rôle d’un pilote de course nommé Carroll Shelby. Il a comme ambition de construire une voiture afin de battre la domination de Ferrari aux 24 heures du Mans en 1966. Une histoire captivante et motivante qui fait battre le cœur à 1000 km à l’heure.

Le Mans 66 est un film de sport palpitant avec une excellente chimie entre Matt Damon et Christian Bale. Les scènes de course sont incroyablement bien réalisées. Le film offre également une histoire inspirante de l’ingéniosité et de la détermination humaine.

Par ici la bande-annonce :

Les Infiltrés (2006)

Matt Damon joue le rôle de Colin Sullivan, un flic corrompu qui travaille pour un patron de la mafia irlandaise.

Les Infiltrés est un thriller intense et captivant réalisé par Martin Scorsese. Matt Damon, ne faisant jamais les choses à moitié, joue son personnage avec une conviction sans pareille. Par conséquent, ce film repassera plusieurs fois dans les salles de cinéma. Avec un suspense allant au crescendo et des revirements de situation bien travaillés, ce film tient réellement les spectateurs en haleine.

Découvrez le casting de choc dans cette vidéo :

Thor : Love and Thunder (2022)

Love and Thunder se poursuit avec l’histoire de Thor qui souhaite se retirer paisiblement des radars et des feux des projecteurs. Gorr, un tueur galactique ne le laissera pas cependant profiter du calme auquel il aspire. Celui-là veut en effet exterminer tous les Dieux existants. Avec une escouade composée de Valkyrie, de Korg et de Jane Foster, Thor va alors essayer d’arrêter les projets maléfiques de Gorr. Dans ce volet, Matt Damon incarne Loki, le frère de Thor.

C’est avec grande joie que les fans de Matt Damon apprennent son retour dans la saga de Marvel. Dans ce quatrième volet, l’acteur ne fait plus une brève apparition comme dans « Thor : Ragnarok ».

Le film de Taika Waititi enregistre 302 millions de dollars au box-office lors de la première semaine de sa sortie. Il se place ainsi au douzième meilleur démarrage d’un film du MCU. Ce chiffre lui permettra donc de dépasser sans souci le score final de Ragnarok.