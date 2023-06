5 signes qui prouvent que vous avez une âme d’artiste et que vous êtes créatif

Certaines personnes ont une véritable âme d’artiste. Elles sont créatives, ont de l’imagination et plein de projets innovants en tête. Mais, en faites-vous partie ? Voici les 5 signes qui prouvent que vous êtes quelqu’un d’inventif et novateur.

Une âme d’artiste : vous avez de l’ambition, mais vous êtes très timide aussi

Vous avez plein de projets différents en tête, des idées qui fusent et des envies qui pourraient faire de vous une personne avec qui on ne s’ennuie jamais. Mais, le créatif est aussi connu pour être assez timide de nature, ou plutôt introverti.

Du coup, souvent, vous avez du mal à montrer votre art et à dévoiler vos projets et votre ambition naturelle. Les artistes dans l’âme sous estime beaucoup leur travail à cause de cela et c’est pour ça que beaucoup ne vont pas au plus loin dans leurs projets artistiques, professionnels et personnels.

Si vous aviez plus confiance en vous et en vos innovations, votre naturel ambitieux pourrait vous permettre d’aller loi. Très loin. Vous pourriez même faire de votre capacité à concevoir, un métier. Mieux, vous pourriez devenir riche grâce à ce trait de personnalité qui vous pousse en prendre des initiatives et qui vous rend si unique.

VOIR AUSSI : 7 signes qui prouvent que vous êtes quelqu’un de très intelligent

Une connexion très forte : Vous êtes sensible aux autres et à votre environnement

Les personnes novatrices, qui sont les auteurs de nombreuses créations, sont connues pour être très sensibles, voire hypersensible. Un trait de personnalité qui est commun aux personnes intelligentes d’ailleurs, notamment aux Hauts Potentiels Intellectuels et Asperger (forme d’autisme), comme Einstein ou Elon Musk.

Cette sensibilité peut se caractériser par plusieurs éléments. Ce peut être une hypersensibilité physique (ébloui par la lumière, sursaute en entendant certains bruits, etc). L’hypersensibilité physique est due à une capacité accrue à observer son environnement et les détails qui le composent. Parce que les hypersensibles accordent de l’importance aux petites choses qui composent une plus grande chose.

Ce peut aussi être une sensibilité aux émotions des autres aussi, le fait d’être comme connecté à ce qu’ils ressentent. Vous pouvez ainsi pleurer facilement, être très en colère face à une situation injuste qui ne vous arrive pas directement…

Les créatifs peuvent aussi trouver de la beauté dans des choses infimes, de l’importance dans une chose dont tout le monde se fout royalement.

Mais, savez-vous pourquoi les âmes d’artiste sont hypersensibles ? Parce qu’ils aiment décomposer les choses dans leur tête, observer pour comprendre et apprendre la mécanique derrière chaque concept, chaque élément de l’environnement, pour mieux créer.

Insomnies : L’artiste a des idées qui fusent et cela peut même l’empêcher de dormir

Les artistes et les personnes intelligentes ont une autre chose en commun, outre l’hypersensibilité : les insomnies et des difficultés à dormir. Ce peut être ne pas trouver le sommeil facilement, se décaler constamment et ne jamais dormir aux mêmes heures, etc. À cause de cela, le créatif peut même avoir du mal à avoir un emploi puisqu’il n’a pas un sommeil lambda.

Et cette difficulté dans l’endormissement ou les réveils nocturnes viennent directement du fait que l’artiste dans l’âme réfléchi tout le temps. Il ne repose jamais son cerveau et ses pensées fusent à tout instant.

Les créatifs sont hyperactifs au niveau mental. Une hyperactivité qui peut aussi faire qu’ils seront fatigués vite. Dans ce cas, il se peut que le créatif s’endorme en journée après une phase créative et se décale donc. Il peut finir par dormir le jour et vivre la nuit et préférer l’ambiance nocturne d’ailleurs. Ce dernier peut ne pas assez dormir, moins de 6 heures par jour. Ou, au contraire, il peut trop dormir, plus de 9 heures par jour.

VOIR AUSSI : Les 5 signes astrologiques qui ont le plus de chance de devenir riches

Artiste, vous êtes extrêmement curieux et voulez comprendre le fonctionnement des choses

Comme expliqué ci-dessus, les créatifs aiment décortiquer les situations, apprendre la mécanique derrière chaque chose… C’est comme cela qu’ils créent de nouveaux éléments, à partir de leur étude détaillée d’existants.

Picasso a créé le cubisme en déconstruisant la réalité. Il a donc d’abord étudié le réalisme en art, l’anatomie en dessin et en peinture. Et une fois qu’il a maitrisé le sujet et su faire du réalisme, il a décomposant le réalisme pour créer le cubisme.

Les personnes qui ont une âme d’artiste font ça aussi. Ils aiment apprendre, ils sont curieux, ils peuvent se passionner pour un sujet donné et aller à fond dans la réflexion.

Créatif, vous êtes quelqu’un de débrouillard dans votre art, dans vos projets et au quotidien

Généralement, les personnes créatives et novatrices sont aussi de très bons bricoleurs. Enfin, ils sont débrouillards et peuvent trouver des solutions pratiques pour de nombreuses situations du quotidien, mais aussi pour leur art.

Pas de peinture ? Go utiliser la pigmentation des fleurs alors. Voilà, c’est un peu ça : le créatif réfléchi beaucoup, il observe beaucoup, il fait des liens entre ses observations. Il est donc capable de se débrouiller dans plein de moments de la vie et de trouver des idées parfois étranges pour animer leurs passions.