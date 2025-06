5 plantes pour se protéger des mauvais esprits

Dans la plupart des cultures au travers du monde, les plantes peuvent avoir des bénéfices sur la santé physique, mais aussi des effets spirituels.

Même si ces effets ne sont pas prouvés, de nombreux ouvrages pointent les bénéfices spirituels des plantes, au travers par exemple de la croyance wiccane, des chamans amazoniens, ou bien des Celtes, Mayas, Bantu, Perses, Aborigènes, Inuits, Mongols ou Aztèques.

Voici donc, au regard des croyances de plusieurs peuples anciens, 5 plantes qui seraient réputées pour éloigner les mauvais esprits et pour augmenter la protection.

1. La verveine

Utilisée aussi bien par les druides que dans les pratiques ésotériques modernes, la verveine est souvent appelée « herbe sacrée ». Chez les Celtes, elle servait à purifier les lieux de rituels et à éloigner les influences négatives.

On la suspendait dans les maisons ou on l’infusait pour bénir un lieu. En magie contemporaine, elle est réputée pour renforcer les sorts de protection et les barrières énergétiques.

2. L’aneth

Souvent relégué au rôle d’aromate, l’aneth a pourtant une longue tradition protectrice. Dans l’Antiquité, on l’accrochait au-dessus du berceau des nourrissons pour les garder des esprits malveillants.

En Europe de l’Est, on en glissait parfois dans les poches ou les oreillers pour éloigner les cauchemars ou le mauvais œil. C’est une plante discrète mais efficace, selon les grimoires.

3. Les clous de girofle

Ce n’est pas vraiment une « plante », mais un champignon. Dans plusieurs traditions africaines, asiatiques et caribéennes, les clous de girofle sont utilisés pour « nettoyer » l’énergie ambiante.

En les brûlant comme de l’encens, on chasserait les entités malveillantes et on renforcerait les intentions de protection. En médecine ayurvédique, leur chaleur naturelle est aussi associée à la vitalité et à la purification du corps et de l’esprit.

4. La sauge

Impossible de ne pas citer la sauge blanche, reine des rituels de purification. Utilisée par les peuples amérindiens depuis des siècles, elle sert à chasser les mauvaises énergies lors de cérémonies sacrées. On la brûle en smudge pour nettoyer un espace, un objet ou une personne.

Attention cependant : certaines voix autochtones dénoncent l’appropriation culturelle liée à cet usage, et encouragent à privilégier la sauge locale (officinale ou du jardin) pour rester dans une démarche respectueuse.

5. Le laurier

Le laurier, particulièrement ses feuilles ou ses fleurs, serait particulièrement utile parmi les plantes pour éloigner les mauvais esprits. Symbole de victoire dans la Rome antique, le laurier est aussi une plante protectrice dans de nombreuses traditions.

On le plaçait sous l’oreiller pour recevoir des rêves prophétiques, ou dans les foyers pour conjurer les malédictions. En magie populaire, brûler du laurier aide à renforcer le courage et à repousser les influences sombres. On dit même qu’il protège contre la foudre et les forces invisibles.

Alors, croyez-vous au pouvoir des plantes de votre côté ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et d’ailleurs, si vous connaissez des petits rituels impliquant ces plantes qui repousseraient les mauvais esprits, vous pouvez aussi nous les donner ! 🙂

