Le télescope James Webb recherche les piliers de la Création

Le télescope James Webb aurait réussi à prendre des photos des piliers de la Création. Mais, selon la NASA, ces piliers sont en train de disparaître, on vous explique.

Le télescope James Webb reprend les recherches du télescope Hubble

James Webb est un télescope très puissant utilisé pour mieux comprendre notre univers et pour trouver d’éventuelles traces de vie sur d’autres planètes ou galaxies. Développé par la NASA avec la participation de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Agence spatiale canadienne (ASC), ce télescope est un outil très important dans l’astrophysique.

Et, c’est d’ailleurs lui qui a permis d’observer les piliers de la Création. Les piliers de la Création sont des colonnes de poussières interstellaires.

La première image de ces piliers a été capturée par Jeff Hester et Paul Scowen de l’Université de l’Arizona avec le télescope spatial Hubble en 1995. Ces piliers sont situés à 6 500 années-lumière de la Terre, soit environ six mille milliards de kilomètres.

Autrement dit, il s’agit d’une projection d’un passé lointain de notre univers (par exemple, si vous voyez une étoile, cette dernière est peut-être déjà morte le temps que sa lumière parvienne à votre œil).

De nouvelles images des piliers de la Création à venir

Cette structure est située dans la nébuleuse de l’Aigle, au cœur d’un amas d’étoiles de la constellation du Serpent. Le titre de l’image, « les piliers de la Création », évoque à la fois la forme de la structure et la naissance de nouvelles étoiles, résultant d’un effondrement gravitationnel provoqué par la forte densité du gaz interstellaire aux extrémités.

Sauf que, selon la NASA, ces piliers seraient en train de disparaître. Dans ce cadre, James Webb serait actuellement utilisé pour son observation et une caméra aurait été utilisée pour créer une nouvelle image des piliers grâce à James Webb, plus de 30 ans après la première image faite par Hubble.

La structure spatiale, découverte en 1920 par John Charles Duncan, devrait disparaître dans environ 500 ans, selon la NASA. Notez qu’une autre image de la zone a été faite en 2014, mais nous devrions donc bientôt avoir de nouvelles photos grâce au télescope.

