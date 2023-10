Découvrir la forme d’intelligence prédominante chez une personne lui permettra d’exploiter au mieux ses capacités. Il est en effet intéressant de savoir que, souvent, il y en a une qui prédomine chez vous. À travers l’histoire, l’homme a également découvert différentes formes. Explorons alors ces divers types d’intelligence. Découvrez le guide pour savoir celle qui se démarque le plus chez vous.

Les différentes formes à travers l’histoire

L’intelligence humaine est un spectre fascinant. Composée de diverses facettes qui travaillent en harmonie, elle crée une compréhension et une interaction avec le monde qui nous entoure. Chacun de nous possède une combinaison unique d’intelligences.

L’histoire de la découverte des différentes formes d’intelligence est un domaine complexe qui a évolué au fil du temps. Les conceptions varient d’une époque à l’autre et ont été influencées par diverses théories et chercheurs. Voici un aperçu de l’évolution de sa compréhension au fil de l’histoire :

Intelligence Générale (1900 – 1920) : au début du 20e siècle, le psychologue français Alfred Binet développe les premiers tests de quotient intellectuel (QI). L’idée dominante était qu’il s’agissait d’une capacité globale et unitaire.

Intelligence Multiple (1980 – 1990) : le psychologue Howard Gardner propose la théorie des intellects multiples dans les années 1980. Il mentionne la forme linguistique, logico-mathématique, spatiale, musicale, kinesthésique, interpersonnelle et intrapersonnelle. Il rajoute plus tard, l’intelligence naturelle (écologique) et existentielle. Gardner met en évidence que les individus pouvaient exceller dans l’une ou plusieurs de ces formes. Il remet ainsi en question l’idée d’un intellect unique.

Intelligence Émotionnelle (1990 – 2000) : Dans les années 1990, les psychologues Peter Salovey et John Mayer introduisent le concept d’intellect émotionnel. Ils mettent l’accent sur la capacité à comprendre et à gérer les émotions, ainsi que sur les compétences sociales. Daniel Goleman popularise cette notion avec son livre « L’intelligence émotionnelle » en 1995.

Intelligence Élargie (2000 – Présent) : Certains chercheurs proposent des modèles d’intelligence élargie. Ils englobent des aspects cognitifs et non cognitifs, y compris la créativité, la résilience, l’adaptabilité, et d’autres compétences. Ces modèles suggèrent qu’elle ne peut pas être réduite à une seule forme ou mesure.

Les 3 formes d’intelligence les plus connues

Il existe 3 principaux types à connaître : linguistique, logico-mathématique et visuelle spatiale.

L’intelligence linguistique est la capacité de manipuler les mots avec aisance. Elle se manifeste soit à travers l’écriture expressive, la rhétorique persuasive ou l’art de la conversation captivante. Si vous trouvez que les mots sont votre moyen privilégié pour exprimer vos idées et émotions, il est possible que l’intellect linguistique soit votre forme dominante.

Pour ceux qui excellent dans la résolution de problèmes complexes, l’analyse de données et la déduction logique, l’intelligence logico-mathématique est au premier plan. Si vous trouvez du plaisir à démêler des énigmes mentales ou à élaborer des stratégies basées sur des chiffres, c’est peut-être votre forme d’intelligence prédominante.

Si on pense souvent à l’intelligence linguistique, logico-mathématique et visuelle spatiale, il ne faut pas non plus oublier sa forme émotionnelle.

L’intelligence visuelle spatiale englobe la capacité de percevoir le monde en images et de manipuler des représentations mentales d’objets et d’espaces. Si vous avez un don pour la création artistique, la navigation dans des environnements complexes ou la visualisation de solutions créatives, vous pourriez avoir cette forme d’intelligence comme prédominante.

Il existe aussi une autre forme qu’on a tendance à minimiser. L’intelligence émotionnelle peut certainement interagir avec les formes traditionnelles. Elle enrichit notre compréhension des interactions humaines, de la prise de décision et de la manière dont nous naviguons dans le monde.

Il s’avère toutefois important de noter que l’IE n’est pas universellement accepté comme une « forme » d’intelligence au même titre que les formes traditionnelles. Elle est plutôt considérée comme un aspect complémentaire et important de la façon dont les individus interagissent avec leur environnement et les uns avec les autres.

Découvrir votre forme d’intelligence prédominante

Maintenant que nous avons survolé ces différentes formes d’intelligence, comment pouvez-vous déterminer la prédominante chez vous ? Voici quelques étapes simples pour vous guider.

Procédez d’abord à une réflexion personnelle. Prenez un moment pour réfléchir à vos activités préférées. Quelles sont les tâches qui vous captivent et vous enthousiasment ? Si vous aimez écrire, résoudre des casse-têtes mathématiques ou créer des œuvres visuelles, cela pourrait indiquer votre intelligence prédominante.

Scrutez vos réactions émotionnelles. Observez comment vous réagissez émotionnellement dans différentes situations. Est-ce que les mots et les conversations profondes vous touchent plus que les autres ? Est-ce que la perspective logique et les défis intellectuels vous inspirent ? Vos réactions émotionnelles peuvent fournir des indices sur votre forme d’intelligence dominante.

Quelles sont vos demandes cognitives ? Identifiez les types de défis que vous recherchez naturellement. Préférez-vous résoudre des problèmes de mots croisés complexes ? Ou êtes-vous plus attiré par la résolution de problèmes pratiques et pragmatiques ? Vos préférences cognitives seront les signes à ne pas manquer.

Comment votre intelligence prédominante influence-t-elle vos choix de carrière et vos passions ?

Votre intelligence prépondérante joue un rôle crucial dans la manière dont vous abordez vos choix de carrière et vos passions.

Si vous avez la forme linguistique prédomine, vous pourriez être attiré par des carrières dans l’écriture, le journalisme, la communication, le marketing ou la diplomatie. Votre capacité à exprimer des idées de manière convaincante et à manier les mots avec adresse peut vous aider à exceller dans ces domaines.

Votre intelligence logico-mathématique est dominante ? Vous pourriez être attiré par des carrières en sciences, en ingénierie, en informatique, en analyse de données ou en recherche. Vous avez une excellente capacité à résoudre des problèmes complexes, à analyser des données et à élaborer des stratégies logiques. Cela peut vous mener vers des rôles où la pensée analytique est essentielle.

Pour ceux dont l’intelligence visuelle spatiale est prédominante, vous avez également plusieurs choix de carrières. Vous pourrez œuvrer dans le design, l’architecture, l’art, la photographie ou même la cartographie. Votre habileté à visualiser des concepts et à créer des représentations visuelles uniques peut être un atout précieux dans ces domaines.

Comment les différentes formes d’intelligence interagissent-elles pour enrichir votre expérience de vie quotidienne ?

Les différentes formes interagissent de manière complexe pour enrichir notre expérience de vie quotidienne. Plutôt que de fonctionner en isolation, elles se complètent souvent pour créer une perspective holistique du monde qui nous entoure.

Par exemple, une personne avec une intelligence linguistique prédominante peut combiner ses compétences en communication avec la forme logico-mathématique. Cela permettra d’élaborer des arguments persuasifs basés sur des données solides. De même, une personne avec une intelligence visuelle spatiale développée peut utiliser cette capacité pour résoudre des problèmes complexes en organisant visuellement les éléments clés.

Les interactions entre ces formes d’intelligence peuvent conduire à des innovations et à des solutions uniques. Une personne qui excelle à la fois dans la communication verbale et visuelle peut créer des présentations visuellement percutantes avec un contenu linguistique convaincant. De même, la forme logico-mathématique peut être utilisée pour résoudre des problèmes complexes dans la médecine ou la technologie. De son côté, l’intellect émotionnel peut aider à mieux comprendre les réactions humaines et à bâtir des relations interpersonnelles solides.

En somme, les formes d’intelligence travaillent en tandem. Ce fait élargit votre compréhension du monde et permet de répondre aux défis de manière innovante. L’appréciation de ces interactions peut vous aider à développer une perspective plus complète. Vous allez également pouvoir tirer parti de vos compétences pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels.

Bien connaître vos prédispositions

En conclusion, la compréhension de la forme d’intelligence prédominante chez vous peut considérablement vous aider. Vous serez apte à mieux vous connaître et à tirer parti de vos forces innées. Que vous soyez un communicateur habile, un penseur logique ou un visionnaire créatif, chaque forme d’intellect a sa propre valeur. Cela peut contribuer à une vie épanouissante et enrichissante.