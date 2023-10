L’intelligence est un sujet fascinant et complexe qui intrigue les chercheurs en psychologie depuis des décennies. Même si vous n’êtes pas un expert dans le domaine, vous vous posez sûrement des questions. Alors que certains la considèrent comme une aptitude innée, d’autres estiment qu’elle peut être influencée par une multitude de facteurs. Explorez les différents facteurs qui contribuent à votre intelligence.

L’hérédité : les gènes comme facteur de l’intelligence

Lorsque nous y pensons, il est naturel de se demander dans quelle mesure les gènes jouent un rôle. Des études montrent, en effet, qu’il existe une composante génétique de l’intelligence. Par exemple, des jumeaux identiques élevés dans différents environnements ont souvent des scores de QI similaires. Ce fait suggère une forte influence de l’ADN.

L’étude sur ces gènes spécifiques est toutefois complexe. Il n’existe pas de gènes « intelligents » en soi. Des recherches identifient cependant certaines variations génétiques qui semblent avoir un effet sur les capacités cognitives. Il est essentiel de comprendre que ces variations génétiques ne déterminent pas l’intelligence d’une personne. Elles peuvent néanmoins contribuer à définir un potentiel ou une prédisposition.

Parmi celles-là, nous pouvons citer l’APOE (Apolipoprotéine E), le COMT (Catechol-O-methyltransferase), le BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) ou encore le MTHFR (Méthylène-tétrahydrofolate réductase). Un petit tour de manège en sciences s’impose.

Il est toujours à noter que l’hérédité n’est pas le seul facteur en jeu. Les gènes établissent un potentiel, mais l’environnement et l’expérience sont nécessaires pour le réaliser pleinement.

L’environnement : le rôle de l’éducation et de la culture

L’impact socioculturel

L’environnement dans lequel vous grandissez et où vous vous développez joue un rôle essentiel dans la détermination de votre intelligence. L’accès à une éducation de qualité, les opportunités d’apprentissage et les expériences culturelles peuvent tous vous influencer. La manière dont vous allez élargir vos compétences cognitives en sera considérablement impactée.

Prenons l’exemple d’un enfant qui suit une éducation enrichissante et qui a recours à des ressources pédagogiques. Il aura plus de chances de développer son intelligence que quelqu’un qui n’en bénéficie pas.

De même, la culture et les valeurs d’une société peuvent influencer la manière dont celle-ci est définie et évaluée. Chacune a sa propre idée de ce qui est considéré comme intelligent. Les Asiatiques et les indigènes mettent souvent l’accent sur la mémoire et la sagesse traditionnelle. Les Occidentaux, quant à eux, valorisent la créativité ou la réussite académique.

Les normes culturelles influencent également les rôles sociaux, les styles d’apprentissage, les systèmes éducatifs, et même vos interactions sociales. Par conséquent, ce qui est considéré comme intelligent dans une culture peut être différent d’une autre.

Comprendre les influences culturelles est alors important. Il sera plus aisé de promouvoir une éducation inclusive qui tient compte de la diversité culturelle. Cela favorisera le développement intellectuel dans un contexte mondial.

L’impact d’une famille équilibrée et engagée

Prenons un individu qui ne peut pas se consacrer sérieusement au travail académique ou qui manque de soutien de son entourage. Il peut rencontrer des difficultés à développer ses compétences intellectuelles en raison de la faible connectivité neuronale. Or, cette dernière se forme généralement jusqu’à l’âge de 16 ans environ.

Pour l’exemple, voici l’histoire d’Arthur Ramiandrisoa (d’origine malgache), le plus jeune bachelier de France en 1989. Il a en effet obtenu son diplôme à l’âge de onze ans. Ses parents soutiennent que leur fils n’était pas naturellement doué. Selon eux, il est devenu talentueux grâce à la méthode d’éducation qu’ils ont élaborée. Ils ont d’ailleurs sorti un livre à ce sujet. Cela suggère que l’enfant avait un potentiel qui a été cultivé et exploité par ses parents.

Lors d’un interview, le généticien français Albert Jacquard avait évoqué la meilleure approche pour devenir plus intelligent. Sa réponse est que l’intelligence ne se développe pas automatiquement. Le scientifique prône que cela nécessite un engagement actif, en posant des questions et en évitant la passivité liée à la simple mémorisation des réponses toutes faites.

Pour faire simple, il prononce une phrase simple et assez crue : « Pour devenir idiot, il suffit d’être passif ». En situation inverse donc, l’intelligence est le résultat d’un travail constant et de culture. Elle n’est pas innée dès la naissance. Cela s’applique autant à l’enfant qu’aux parents.

Voici la vidéo de l’extrait de l’interview du généticien sur l’intelligence :

L’expérience : l’apprentissage tout au long de la vie

L’apprentissage continu est un facteur crucial de l’intelligence. L’expérience personnelle, l’acquisition de nouvelles compétences et la résolution de problèmes contribuent toutes au développement de l’intelligence.

Nous pouvons définir l’intelligence comme la capacité à résoudre des défis et à surmonter des obstacles. Cela est possible en utilisant des connaissances, qu’elles soient déjà acquises ou à acquérir. L’apprentissage vise ainsi à enseigner comment aborder des problèmes de nature physique, existentielle et intellectuelle.

Si vous décidez d’apprendre une nouvelle langue, regardez tout ce que vous avez à y gagner. Au fur et à mesure de l’acquisition de compétences linguistiques, votre cerveau s’adapte et se développe. Un impact positif se ressentira sur d’autres domaines de l’intelligence. Vous aurez plus de facilité quant à la résolution de problèmes, par exemple.

Il est également possible d’apprendre de nouvelles compétences techniques. Vous vous tournez donc vers des formations en programmation informatique, en menuiserie ou en couture. Sachez qu’ils exigent la résolution de problèmes et la compréhension de concepts complexes. Ces compétences amélioreront votre capacité à aborder des tâches analytiques et créatives.

Chaque jour, vous êtes confrontés à des défis qui nécessitent des solutions. En continuant d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences, vous devenez plus habiles à résoudre ces problèmes de manière efficace et créative.

Les interactions sociales : l’intelligence émotionnelle (IE)

L’intelligence ne se limite pas à des compétences cognitives pures. L’intelligence émotionnelle fait aussi partie des facteurs importants. C’est elle qui englobe la capacité à comprendre et à gérer ses émotions ainsi que celles des autres,

Les interactions sociales, les relations interpersonnelles et la capacité à communiquer efficacement sont des éléments clés de l’intelligence émotionnelle. Une personne qui excelle dans ces domaines est souvent perçue comme plus intelligente. Elle sera perçue comme capable de naviguer avec succès dans des situations sociales complexes.

Les émotions influencent souvent nos décisions. Une personne dotée d’une IE élevée peut reconnaître quand ses émotions affectent ses choix. Elle peut ainsi prendre des décisions plus réfléchies et équilibrées. Par exemple, imaginez-vous en plein milieu d’une séance de négociations ou de prises de décision importantes. Si votre bonne intelligence émotionnelle est bien aiguisée, vous saurez détecter les signaux émotionnels des autres parties prenantes. Cela sera un jeu d’enfant d’adapter votre stratégie en conséquence.

Pour faire simple et très clair, l’intelligence émotionnelle n’est pas seulement une compétence en soi. Elle agit comme un catalyseur qui améliore la prise de décision, la communication, la résolution de problèmes et le leadership. Tous ces éléments contribuent à une intelligence globale plus efficace et adaptative.

L’intelligence, le résultat de différents facteurs

En fin de compte, l’intelligence est le résultat d’une combinaison complexe de facteurs. Il est essentiel de reconnaître qu’ils ne sont pas indépendants les uns des autres, mais qu’ils sont étroitement liés.

En comprenant ces divers facteurs, nous pouvons mieux apprécier la richesse et la complexité de l’intelligence humaine. Il est important de se rappeler que l’intelligence n’est pas une capacité statique. Elle peut évoluer tout au long de la vie grâce à l’apprentissage, l’expérience et la réflexion. Dorénavant, vous pouvez mieux comprendre comment développer et optimiser votre propre intelligence. Une quête passionnante et enrichissante !