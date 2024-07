Les astres peuvent en dire beaucoup sur une personne. Et, force est de constater que plein de personnes qui partagent le même signe astrologique ont des traits de caractère en commun. Justement, quel est le signe du zodiaque le plus fidèle ? Voici les 5 signes qui seraient les plus loyaux et fidèles en amitié comme en amour, vous pouvez leur faire confiance !

Sommaire Toggle Balance

Capricorne

Taureau

Sagittaire

Lion

Balance

Parmi les signes les plus fidèles, il y a la Balance. C’est un signe très romantique, très passionné dans l’âme, qui a de la curiosité à revendre. Quand il aime, c’est à fond. Et c’est surtout le cas avec les gens. Lorsqu’il a une idée en tête, il ne lâche pas.

Avec ceux qu’il aime, ce signe pourrait soulever des montagnes. On peut donc totalement lui faire confiance car son but est avant tout de rendre heureux son entourage.

Capricorne

Le Capricorne fait également partie des signes astrologiques les plus dépendants en amour. Même s’il parait froid parfois, il est un signe très émotif en réalité, qui peut piquer une colère d’un coup, pleurer à chaudes larmes et avoir l’impression que son monde s’écroule sans ceux qu’il aime. Ainsi, le Capricorne est aussi l’un des signes les plus fidèles du zodiaque.

Parfois, il donne l’impression qu’il n’en a rien à cirer de vous, mais c’est une façade. En réalité, ce signe pourrait tout faire pour vous et, très empathique, il ne veut jamais faire de mal intentionnellement aux gens qu’il aime.

Taureau

Il est un signe très fidèle en amitié comme en amour, mais surtout pour ce qui est de la famille. Si le Taureau vous a dans sa famille ou vous a choisi dans sa vie, sachez qu’il cherchera toujours à vous rendre heureux, à vous décrocher un sourire, quitte parfois à se sacrifier pour vous.

C’est donc un signe très loyal et fidèle qui vous suivra dans n’importe quelle situation tant que vous êtes ensemble et que vous y trouvez un compte.

Sagittaire

Parmi les signes du zodiaque les plus loyaux et fidèles, il y a la Sagittaire. Ce signe est très indépendant, il a l’habitude de tout encaisser et de ne jamais trop laisser transparaître ses états d’âme. Mais, c’est en réalité quelqu’un de très sensible, comme pour le Capricorne.

Le bonheur de son entourage est très important, il est donc très attaché à ceux qu’il aime, et demeure très fidèles à ces derniers. Par contre, le petit défaut qui l’incombe de ce côté, c’est que le Sagittaire a un peu de mal à tenir sa langue si on lui confie un secret.

Lion

Le Lion fait aussi partie des signes astrologiques les plus romantiques. Et c’est également l’un des signes astrologiques les plus fidèles du zodiaque. Comme l’animal de la savane, le Lion a un comportement de souverain, mais dans le bon sens du terme.

C’est-à-dire qu’il est un leader naturel, mais il se met aussi très souvent en position de protecteur pour ceux qui partagent sa vie. Vaut mieux l’avoir dans ses amis que dans ses ennemis. Très fidèle et loyal, il est néanmoins très mauvais s’il ne vous aime pas.

