Quel est le signe astrologique le plus intelligent ? Top 5 !

En astrologie, les astres auraient une forte influence sur la personnalité de chaque signe du zodiaque. Ainsi, on peut observer des similitudes entre deux natifs, nés sur la même période. Et justement, ces 5 signes partageraient un trait commun : l’intelligence. Quel est le signe astrologique le plus intelligent ? Découvrez les cinq meilleurs sur ce plan dès maintenant.

Sommaire Toggle Capricorne

Vierge

Gémeaux

Taureau

Scorpion

Capricorne

Le natif du capricorne est un des signes les plus intelligents du zodiaque. Et cette réputation n’est pas seulement un dire puisque de nombreux natifs de ce signe seraient effectivement plus doués que les autres pour la réflexion et pour la logique.

On dit souvent que ce signe a une intelligence mathématique, d’association et de prévisualisation. Comme beaucoup de surdoués, les natifs seraient aussi, majoritairement, dotés d’une mémoire en arborescence. C’est-à-dire que leur mémoire se compose comme un arbre qui amène une idée à une autre.

Une sorte de carte mentale qui leur permet de réfléchir vite. Et même parfois trop vite, au point de s’emmêler les pinceaux entre toutes leurs pensées en fusion et leurs connaissances.

Il paraitrait aussi que le capricorne est un acharné du travail, perfectionniste, individuel dans les tâches à effectuer et qu’il a du mal à se reposer. Cela fait aussi partie des signes d’intelligence, puisque le capricorne jouit donc d’une détermination et d’un courage qui peut lui faire gravir des montagnes.

VOIR AUSSI : Ce signe astrologique est celui qui se dispute le plus souvent

Vierge

Parmi les signes les plus intelligents en astrologie, il y a le natif de la vierge. On se demande même si ce n’est pas lui le signe astrologique le plus intelligent d’ailleurs.

Pour cause, le natif de la vierge aurait une intelligence sociale incroyable. Un peu solitaire, il arrive malgré son désir de solitude à sympathiser, à s’adapter aux autres à une vitesse folle, mais aussi et surtout à aider et à conseiller autrui.

Il a d’ailleurs un sourire à faire tomber par terre et un humour à toute épreuve. C’est une forme d’intelligence car la vierge arrive souvent à ses fins en tournant les choses à son avantage.

Il entre aussi beaucoup dans l’estime des autres et est par conséquent très respecté de ses pairs. C’est un confident mystérieux pour autrui et c’est un peu ce qui fait sa force.

VOIR AUSSI : Les 5 signes astrologiques qui ont le plus de chance de devenir riches

Gémeaux

Le natif du gémeau fait aussi partie des signes du zodiaque les plus intelligents dans notre monde. Pour cause, ce signe est connu pour avoir ne lui une dualité (c’est un peu le bon ami et la parfaite pipelette).

Et c’est cette dualité qui fait qu’il attire les autres autant qu’il est craint. On le respecte et le gémeau sait manier les mots comme personne.

Attachant, sûr de ses valeurs, très drôle et charismatique, il combine toutes ces qualités avec une autre très importante : la justice. Il a à cœur le fait d’être juste et impartial, de ne pas déroger à ses fondements.

Et ça, c’est ce qui fait qu’il est un leader né. Il est d’ailleurs très fort pour mentir, pour manipuler et pour tirer avantage des situations. En plus de cela, il semble que les gémeaux soient, comme les capricornes, doués pour la logique et aient une mémoire plus vive que la moyenne.

VOIR AUSSI : 7 signes qui prouvent que vous êtes quelqu’un de très intelligent

Taureau

Le natif du taureau ferait aussi partie des signes les plus intelligents. Il semble que le signe soit le parfait candidat pour n’importe quel poste de travail grâce à sa faculté d’adaptation et sa résistance.

Comme pour le natif de la vierge, le taureau est un élément essentiel dans une entreprise ou dans une famille, il est indispensable grâce à son adaptation à toutes les situations. Lorsqu’il y a des problèmes, il reste fort et il encaisse.

Courageux, solide sur ses appuis et vif d’esprit, il a deux qualités que nous retrouvons chez les personnes les plus intelligentes : il réfléchit rapidement pour prendre des décisions (en utilisant ses expériences passées) et il est capable de se relever pour devenir plus fort.

En plus de cela, on dit souvent que le taureau a une très bonne mémoire, c’est un analyste hors pair capable de réussir tout ce qu’il entreprend s’il s’en donne les moyens.

VOIR AUSSI : Quel est le chien le plus intelligent ? Top 10 !

Scorpion

Comme pour le natif de la vierge, le natif du scorpion a une intelligence sociale incroyable. Même s’il aime bien faire cavalier seul, il comprend aussi l’importance d’appartenir à un groupe et d’avoir un rôle privilégié en son sein.

Charismatique, drôle, un peu mystérieux, il est généralement respecté et adulé par les autres, ce qui fait qu’il a davantage tendance à réussir dans tous les domaines.

C’est son apparence sûre de lui et intouchable qui fait qu’il séduit ses pairs. Et le fait qu’il le fasse sans s’en rendre compte, c’est encore plus malin.

Notez cet article