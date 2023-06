7 signes qui prouvent que vous êtes quelqu’un de très intelligent

L’intelligence est un concept très subjectif. Mais dans le monde de la psychologie, on considère que peu importe le type d’intelligence (par exemple, l’intelligence logique, l’intelligence sociale, l’intelligence spatiale, etc.), il y a plusieurs signes qui ne trompent pas et qui prouvent que vous êtes quelqu’un d’intelligent, si vous les avez.

NB : ces signes d’intelligence sont basés sur les caractéristiques les plus communes qui rassemblent les hauts potentiels intellectuels (hpi) et les personnes aux troubles autistiques.

Signes que vous êtes intelligent : Votre instinct ne vous trompe jamais

La plupart du temps, une personne qui est intelligente a un très bon instinct. Comme elle réfléchit beaucoup et qu’elle a déjà fait le scénario de beaucoup de situations dans sa tête avant qu’une situation donnée arrive, son cerveau est capable de savoir comment agir avant même qu’un événement ait lieu. Alors si vous êtes quelqu’un d’intelligent, il est très probable que vos tripes vous crient quels choix sont les bons et que vous fassiez les bons choix en écoutant votre instinct.

Votre cerveau se sert de ses expériences passées, y compris celles que vous avez imaginées (il ne fait pas vraiment la différence).

Et ce, pour vous construire un instinct de protection fiable et un instinct qui encourage votre réussite. Et plus votre instinct va dans votre sens et moins, vous avez besoin de réfléchir à une situation pour faire le bon choix, plus on considère que vous êtes intelligent, car vous avez un esprit logique très affuté, alors devenu naturel.

Vous réfléchissez vite et savez prendre du recul rapidement

Comme expliqué ci-dessus, la personne qui est intelligente réfléchie vite parce qu’elle a déjà réfléchi à de nombreuses situations en amont. Ses pensées fusent chaque seconde et sa mémoire est capable de faire des liens entre différentes situations et conséquences, même sans avoir vécu une situation en particulier.

Sa mémoire, souvent sous forme de carte mentale, lui permet donc de réfléchir vite, de prendre des décisions rapidement, mais surtout de prendre du recul presque instantanément, presque comme si la personne se dissocier elle-même de la situation à analyser. Une capacité qui lui permet alors de faire les meilleurs choix en prenant toutes les facettes en compte.

La seule chose qui peut faire qu’une personne intelligente n’arrive pas à prendre des décisions vites, c’est que la personne dotée d’intelligence doute souvent d’elle-même à cause des autres. Pour cause, elle est fréquemment remise en question par les autres, jugée.

Très souvent hypersensible et empathique, et peu accommodée aux codes sociaux, OU attachée au regard positif de l’autre, la personne intelligente va avoir tendance à dévaloriser son jugement sans s’en rendre compte. Et ce, uniquement pour s’intégrer à la masse.

Signes que vous êtes intelligent : vous êtes souvent déprimé ?

Les personnes intelligentes sont également très souvent déprimées. Elles peuvent aussi être plus sujettes aux maladies mentales telles que la dépression, l’anxiété généralisée, l’anxiété sociale, la sociopathie… Ou à d’autres troubles et désagréments comme les troubles alimentaires, les TOC, les douleurs musculaires, l’hypersensibilité des sens, etc.

En fait, les gens intelligents pensent toujours à tout et de multiples façons, qu’elles en viennent souvent à s’enfermer sur elles-mêmes et à voir les choses de manière fatalistes. Souvent blasées sur monde, elles ont l’impression de déjà avoir fait le tour de toutes les questions et elles ont tendance donc à ne plus trouver d’intérêt dans les situations quotidiennes.

Vous êtes méfiant et doutez très souvent parce que vous réfléchissez trop

Parmi les signes qui trouvent que vous êtes intelligent, il y a la méfiance. Vous vous méfiez des gens, des situations, parce que vous avez envisagé de nombreux scénarios. Mais, pour vous, vous n’avez pas encore tout cartographié. Les personnes intelligentes ont tendance à ne pas avoir confiance en elles, à cause du regard des autres sur leurs facultés.

L’intelligence fait qu’on pousse les réflexions bien plus loin que les autres personnes et qu’on fait des raccourcis qui nous semblent logiques lorsqu’on les explique à des interlocuteurs. Mais, souvent, ces derniers ne comprennent pas l’explication car ils n’ont pas eu le même cheminement rapide de pensées.

Les personnes intelligentes passent donc très souvent, pour la masse, pour des personnes soit idiotes, soit marginales. Et cela les rend méfiants des autres car elles craignent les réactions et ont d’ailleurs, souvent, du mal à comprendre certains codes sociaux.

Intelligence logique et mathématique : vous trouvez la solution à un problème facilement

Parmi les signes qui trouvent que vous êtes intelligent, il y a l’intelligence mathématique. Si vous aimez les chiffres, vous êtes certainement capable de faire des calculs mentaux très rapides, en raccourcissant au max vos opérations. Dans le cas où vous êtes plus littéraire, vous avez peut-être des facilités à faire des liens rapides entre plusieurs œuvres, entre des concepts… En dissertation, vous étiez certainement l’un des meilleurs. Du moins, en théorie. Souvent, les gens intelligents ont du mal dans la pratique, par exemple sur une copie d’école.

Pourquoi ? Parce que les gens intelligents n’ont pas souvent la même méthodologie que celles apprises à l’école. Ils réfléchissent plus vite et de manière associative. Cela leur permet de trouver des solutions à des problèmes vite, mais sans passer par les manières orthodoxes.

Il peut être difficile pour une personne intelligence d’ordonner ses pensées lorsqu’il parle ou qu’il écrit sur une feuille à l’intention d’un professeur. Peur d’être jugé, trop de réflexions en même temps… son intelligence mathématique lui est utile, mais est bien souvent limitée par le système scolaire malheureusement.

Vous avez peu d’amis et vous aimez la solitude OU au contraire, vous êtes extrêmement sociable

Enfant, vous étiez certainement très sociable. Mais ce n’est plus trop votre cas, une fois adulte. Vous êtes peut-être quelqu’un d’intelligent. En général, si quelqu’un est intelligent, il préfèrera avoir peu de relations, mais en avoir de qualité. L’intelligent préfère la solitude d’ailleurs, le calme pour réfléchir. Aussi parce que, fréquemment, il est fatigué au contact des autres puisque les interactions sociales lui demandent une réflexion intense pour agir avec tact, pour être attrayant.

Ou, au contraire, si vous possédez une intelligence sociale, vous avez donc à cœur de vous intégrer à tout prix et vous aimez le contact avec les autres, pour apprendre d’eux majoritairement. Vous pouvez également vous sentir plus à l’aise avec d’autres personnes qu’avec votre propre compagnie.

Vous posez beaucoup de questions, vous êtes curieux !

« La curiosité est un vilain défaut » : mais pourquoi donc ? Les gens curieux ne cessent jamais de se poser des questions, d’apprendre. Cela fait d’elles des personnes intelligentes d’une certaine manière. Pour cause, elles accumulent les données, les informations dans leur mémoire.

Les personnes intelligentes aiment comprendre avec exactitude comment fonctionne un objet, un concept, etc. Il a un désire de décortiquer et d’analyser. De comprendre la mécanique de chaque chose. Et c’est grâce à cela qu’il peut faire des liens entre plusieurs éléments, réfléchir vite et trouver des solutions.