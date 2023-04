Les 5 signes qui prouvent que votre partenaire n’a aucun respect pour vous

C’est quoi le respect ? Vous avez 4 heures. D’après le dictionnaire, il s’agit d’un « sentiment qui porte à accorder à quelqu’un de la considération en raison de la valeur qu’on lui reconnaît ». Pour résumer, avoir du respect pour quelqu’un veut dire que nous agissons vis-à-vis de cette personne de manière positive pour son bien-être mental et physique. Malheureusement, il arrive fréquemment que le respect se perde au fil des années de relation amoureuse. Votre partenaire n’a-t-il aucun respect pour vous ? Il y a quelques signes qui ne trompent pas et ces derniers nuisent forcément à votre relation et à votre confiance en vous. Il convient d’agir lorsque vous repérer ces signes en engageant une discussion, en mettant un ultimatum ou en quittant la personne si elle ne change pas son comportement toxique à votre égard.

NB : nous parlons majoritairement au masculin dans cet article en désignant le partenaire non respectueux, dans un souci de simplicité. Mais, évidemment, cela vaut tout autant qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.

Votre partenaire n’a aucun respect pour vous s’il vous cache des choses importantes

Premièrement, un des signes qui prouvent que votre partenaire n’a aucun respect pour vous, ce sont les cachoteries. Qu’on s’entende bien, tout le monde a le droit à son jardin secret. Exiger de tout savoir de l’autre peut d’apparenter à une relation toxique également et à un manque de respect. Les non-dits tuent des relations.

Une relation amoureuse ne peut jamais fonctionner sainement sans discussion, conversation, communication.

Si votre partenaire semble vous cacher des choses, en écrivant des messages privées, s’il semble anxieux à l’idée que vous découvriez quelque chose, il manque probablement de respect pour votre personne. En effet, s’il flirt avec quelqu’un d’autre ou qu’il vous cache quelque chose de très important et de mauvais pour la relation (donc hors une surprise pour vous hein), c’est qu’il n’a surtout pas de respect pour les termes du « contrat » relationnel qui vous lie.

Quand on dit contrat, il n’y en a évidemment pas. Mais, c’est une image pour parler des règles en place dans votre couple (est-ce que votre partenaire a le droit d’aller voir ailleurs ? Avez-vous le droit de regarder dans le téléphone de l’autre sans problème ? etc).

Enfreindre les règles de ce contrat (qui doivent bien sûr être claires pour vous deux) est aussi un signe de non-respect puisque votre partenaire prend le risque de vous faire du mal. S’il drague quelqu’un d’autre, il peut aussi avoir un manque de confiance en lui et vouloir se sentir désiré par quelqu’un d’autre. Attention : ce peut aussi être un signe d’immaturité ou d’un manque de communication évident sur les besoins de chacun, des craintes de chacun au sein du couple.

Il ou elle ne participe pas aux tâches ménagères malgré un ultimatum

Si vous sortez avec un homme macho qui ne fait jamais les tâches ménagères, la cuisine, le balai, qu’il ne s’occupe pas des enfants alors qu’il a le même temps de travail que vous, c’est du non-respect. Cela peut venir de son éducation bien sûr ou, justement, d’un manque de communication entre vous. Gardez à l’esprit que, même si vous voulez que votre partenaire pense aux tâches ménagères tout seul, ce n’est pas évident pour tout le monde.

Certaines personnes ont le besoin d’être maternés ou guidés. Là aussi, il faut en discuter : peut-être que votre partenaire a besoin que vous lui fassiez une liste des choses à penser pour justement y penser ? Par contre, si malgré une discussion, des moyens mis en œuvre pour lui faciliter la tâche et même un ultimatum, votre partenaire ne s’implique toujours pas dans la vie du ménage… Cela dénote d’un certain manque de respect pour votre personne. Il attend que vous lui fassiez tout !

Aucun respect : Votre partenaire vous rabaisse ou vous compare aux autres

Autre signe à ne pas négliger : si votre partenaire vous rabaisse, vous compare aux autres en mal ou qu’il compare votre relation à celle avec son ex, c’est qu’il manque de respect pour vos investissements dans le couple et pour vous.

Ce peut être des mots méchants, des piques, subtiles le plus souvent. Il se peut aussi que votre partenaire vous interdise de couper vos cheveux, de vous faire tatouer, vous oblige à garder la ligne, vous interdise de faire des sorties. Pourquoi ces comportements sont reliés ? Car, c’est un besoin de votre partenaire à garder le contrôle sur vous et, ça, c’est toxique.

Votre conjoint ne vous respecte pas s’il ne vous écoute pas

Lorsque vous lui dites de faire quelque chose, de penser à une tâche, que vous tentez de soulager votre charge mentale, votre partenaire ne semble pas vous écouter et finalement vous vous retrouvez à penser pour deux. Là aussi, votre partenaire manque de respect. Il n’écoute pas vos peurs, vos joies, vos passions, il n’entend pas vos demandes… Tout cela fait que votre compagnon préfère ses occupations aux vôtres et, surtout, il ne fait pas assez attention à votre bien-être.

Votre mari ou votre femme vous oblige à faire des choses que vous ne voulez pas

Enfin, si votre partenaire vous oblige à faire des choses, il n’a pas de respect pour vous. Par exemple, s’il vous oblige à mettre des vêtements sexy en vous accusant de ne pas vouloir le séduire, ou s’il vous oblige à faire à manger, à avoir des relations intimes (attention, là, c’est un viol. Oui, le viol conjugal existe), à prendre des substances, à porter tel vêtement…

Ce peut être aussi des interdictions : interdiction de sortir et donc obligation de rester à la maison, interdiction de se couper les cheveux et donc obligation à garder cette coiffure… Il arrive souvent que la personne recourt au chantage affectif dans ce genre de situation : il vous oblige à faire quelque chose et si vous ne le faites pas, il fera la tête, vous quittera, etc. Le chantage affectif = relation toxique !