5 signes qu’il est temps d’arrêter une relation

Que ce soit en amour ou en amitié, les relations ne durent pas toujours toute la vie. Il arrive un moment où il faut accepter qu’une relation se termine, parce qu’elle ne vous apporte plus rien ou parce que la personne est devenue toxique avec vous.

Nous rencontrons des gens parce que ces derniers nous font grandir, que ce soit en bien ou en mal. Mais, arrive un instant où ces personnes n’ont plus lieu d’être dans votre environnement. Voici donc les 5 signes qui doivent vous alerter sur la nécessité d’arrêter une relation là.

Attention : dans notre société actuelle, nous avons tendance à ne pas nous battre pour nos relations. Les couples se séparent pour tout et rien. Ici, nous parlons vraiment de relations qui arrivent à leur terme.

Sachez que toutes les relations peuvent être sauvées, mais si vous avez déjà tout tenté pour rétablir la discussion (y compris vous remettre vous-même en question) et que rien n’y fait, voici les signes qui ne trompent pas.

NB : ce n’est pas grave de mettre fin à une relation. C’est la vie. Rompre avec votre partenaire ou un(e) ami(e) est naturel et cela arrive à tout le monde lorsque la relation n’a plus d’intérêt pour l’un et pour l’autre.

Signes qu’il faut arrêter la relation : La confiance est totalement rompue

Lorsqu’il est temps d’arrêter une relation, on se rend souvent compte qu’il n’y a plus de confiance avec la personne. On a du mal à lui dire le fond de notre pensée, on peut même avoir peur de lui parler en face, peur de sa réaction par exemple.

Dans tous les cas, le fait de ne plus vouloir se confier à cette personne est un signe d’alerte qui prouve que la relation arrive à sa fin.

Il n’y a rien de plus important que la confiance dans un couple ou entre amis. Le fait de tout pouvoir se dire sans crainte du jugement, le fait de se parler sans retenue et d’être soi-même avec l’autre.

Parmi les 8 conseils faciles pour être heureux au quotidien, il y a la capacité à passer des moments forts avec ses proches. Le problème avec le manque de confiance, ou plutôt la perte de cette confiance et d’une certaine compatibilité, c’est que les moments que vous passerez avec ce proche ne seront plus de qualité pour vous ou pour lui. Ils ne vous apporteront plus socialement.

Il y a une tension entre vous, une boule au ventre lorsque vous vous voyez

Lorsque vous ressentez qu’une atmosphère est lourde, qu’il y a une sorte de tension dans l’air, que le malaise est palpable… C’est certainement qu’il est temps d’arrêter cette relation amoureuse ou amicale.

Pour cause, si vous ressentez un désir presque viscéral et instinctif de vous éloigner d’une personne, c’est qu’il faut peut-être le faire.

Et que votre corps vous le fait ressentir par une boule au ventre, un rejet physique (se détourner de la personne…), c’est que quelque chose en vous vous pousse à ne plus entrer en contact avec cette personne.

En fait, ce que vous ressentez, c’est du stress. Et lorsqu’une personne nous stress à ce point, c’est souvent qu’on n’est plus à l’aise avec la personne en question, elle vous apporte de mauvaises pensées, et mentalement, cette relation n’est plus viable.

Vous n’avez plus rien à vous dire et les blancs sont pesants

Si en voyant cette personne, vous n’avez plus rien à lui dire (ou que vous ne voulez rien lui dire), c’est que la relation atteint ses limites. C’est d’autant plus vrai s’il y a des blancs entre vous et que vous ne savez plus comment vous parler naturellement, que les moments de silence sont pesants.

Lorsqu’on aime quelqu’un et que la relation n’est pas près de s’arrêter, on peut s’ennuyer à deux et ne rien se dire tout en étant à l’aise. Si ce n’est pas le cas, c’est que c’est possiblement la fin. Ou en tout cas, la fin est proche. Il est encore possible de s’appréhender à nouveau, mais c’est généralement très difficile à ce stade.

Toxicité : Votre ami(e) ou votre partenaire vous rabaisse constamment

Reconnaitre une relation toxique n’est pas toujours aisé. Mais, il y a des signes qui ne trompent pas. Et parmi eux, il y a le fait de se sentir constamment rabaissé par la personne, de se sentir mal en sa présence, d’avoir peur de ses réactions, de se retenir de dire certaines choses, par exemple.

Lorsqu’une relation devient toxique, c’est le moment où elle n’est plus viable pour les deux parties. L’un et l’autre se détruisent à petit feu. Ce peut être de la méchanceté, mais aussi une jalousie massive, de l’obsession, une peur de l’autre, une volonté de contrôler l’autre aussi.

Signes qu’il faut arrêter la relation : Vous vous prenez la tête tout le temps sur absolument tout

Lorsque nous avons des amis ou qu’on est en couple, il arrive souvent de se prendre la tête. Mais, on s’explique et se réconcilie. Mais, lorsqu’une relation se termine, les sources d’engueulades sont souvent des détails, des choses sans importance qui prennent des proportions énormes.

On se prend la tête pour tout et rien. Pourquoi ? Parce que les personnes changent avec le temps et leurs expériences. Ainsi, les opinions et façons de voir des choses modulent. Il se peut donc que vous ne soyez plus en phase avec l’autre.