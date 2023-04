8 signes qu’une personne ne vous aime pas

Qu’il s’agisse d’une simple connaissance, de l’ami d’un ami, de votre crush ou de votre meilleure copine, sachez qu’il est possible que cette personne, aussi proche de vous soit elle, ne vous aime tout simplement pas. Jalousie, volonté de vous rabaisser, désintérêt total pour vous, énervement à votre égard… Voici les signes typiques d’une personne qui ne vous aime pas en secret.

Si une personne ne vous aime pas, observez les signes physiques, il y aura de la distance… ou pas

Le premier indicateur parmi les signes qu’une personne ne vous aime pas, ce sont les signaux physiques. En effet, s’il est possible de cacher ses sentiments profonds au niveau verbal, en parlant, il est plus difficile de cacher qu’on n’apprécie pas quelqu’un quand on parle du corps. Une personne qui a du mal à vous apprécier aura tendance à mettre de la distance physique entre vous.

Elle peut notamment ne pas totalement se tourner vers vous, ne pas vraiment vous regarder en discutant, elle peut d’ailleurs éviter la discussion et tout contact avec vos yeux. Ne parlons même pas des contacts physiques, la personne semblera presque dégoutée à l’idée de toucher votre peau, d’être proche de vous, d’affleurer votre épaule.

Par ailleurs, la personne ne s’essaiera pas à côté de vous, ou en face de vous spontanément. Et même si elle le fait, vous aurez l’impression de distance avec elle, comme s’il y avait un champ de force entre vous. On ressent cela par instinct et votre instinct a très souvent raison.

Au contraire, il arrive parfois qu’une personne soit bien trop proche de vous, sans vous aimer réellement pour autant. C’est souvent ce qui arrive quand on a affaire à un(e) pervers(e) narcissique ou à une personne complétement obsédée par votre personne dans le sens où elle tient absolument à vous avoir sous l’aile pour mieux vous rabaisser ou vous contrôler.

Le ton de la voix en dit beaucoup pour savoir si quelqu’un vous apprécie ou pas

Le ton de la voix ne trompe pas. D’ailleurs, vos conversations sembleront bien différentes des conversations que la personne partage avec d’autres gens. Une personne qui ne vous aime pas enverra des signes de haine dans la voix et dans le ton qu’elle emploie. Elle sera moins naturelle surtout en vous parlant : ce peut être un ton sec et sans émotion, un ton énervé, un ton blasé, une volonté d’abréger la discussion en en disant le moins possible.

Au contraire, une personne qui ne vous aime pas peut aussi être mielleuse avec vous, euphorique lorsqu’elle vous parle, ou même donner des détails de sa vie qui auront pour but d’essayer de vous rendre jalouse, envieuse. Là aussi, souvent, une personne narcissique va plutôt employer cette méthode.

La personne qui ne vous aime pas peut parler dans votre dos également, les signes qui ne trompent pas

Alors là, c’est le signe qui ne trompe jamais. Une personne qui ne vous aime pas ou qui vous jalouse parlera dans votre dos. Elle peut même diffamer et dire des choses totalement fausses à votre propos dans le but de vous rabaisser, vous décrédibiliser aux yeux des autres, voire de vous « piquer » vos amis. Le problème avec cela, c’est que c’est assez compliqué à savoir si une personne parle de vous dans votre dos.

Regardez si lorsqu’elle parle avec quelqu’un, elle lui parle doucement, elle fait des messes basses. Ou alors, elle peut aussi discuter avec quelqu’un et arrêter de parler lorsque vous entrez dans la pièce. Si le comportement d’une personne avec qui cette personne qui ne vous aime pas discute a changé, cela peut aussi vouloir dire que la personne qui vous hait lui a dit des choses fausses à votre sujet qui a donc changé sa perception de vous.

Le plaisir de la contradiction : cet homme ou cette femme qui ne vous aime pas va vous contredire tout le temps

De manière générale, la personne qui ne vous aime pas n’aimera pas être d’accord avec vous. D’ailleurs, elle passera son temps à vous contredire, même si elle a tort. Aux yeux des autres, une personne qui ne vous aime pas voudra avoir raison et paraitre plus intelligente que vous. Dans un débat, par exemple, elle prendra certainement du plaisir à débunker vos arguments.

Au contraire, il se peut aussi qu’une personne qui ne vous aime pas renvoie des signes différents. Elle peut notamment être toujours d’accord avec vous, même si vous avez tort. C’est souvent le cas avec une personne perverse narcissique, par exemple. Elle cherchera à vous valider constamment pour, plus tard, vous dévaloriser en vous faisant mal. Le but initial est de gagner votre confiance et, littéralement, de vous prendre pour un imbécile.

Signes qu’on ne m’aime pas : Des paroles blessantes, rabaissantes et des sous-entendus

Qu’on parle d’une personne qui ne vous aime pas ou d’une personne qui veut vous faire du mal pour se revaloriser, la personne aura systématiquement des mots rabaissants. Ce peut être très subtile d’ailleurs, avec des petites comparaisons qui vous dévalorisent.

C’est d’ailleurs ce qui arrive le plus souvent : la personne vous lancera des piques qui passeront inaperçue aux yeux des autres puisqu’elle veut paraître irréprochable à leurs yeux. Par contre, elle voudra vous faire sentir, par son ton et les mots employés, que vous êtes inférieure à elle. Peu à peu, cette personne vous fera perdre votre confiance en vous par ses mots et parce que vous serez finalement la seule à vous rendre compte de sa méchanceté.

Les faux sourires, un vrai indicateur à ne pas oublier lors de vos conversations

Une personne qui ne vous aime pas peut tout à faire ne jamais vous sourire, ne pas vous regarder, bref, vous montrer qu’elle ne vous aime pas. Mais, il arrive aussi fréquemment qu’une personne qui ne vous aime pas tente de vous montrer des signes de cordialité, mais ils sont faux. Le but de se montrer bienveillant alors qu’elle ne vous aime pas permet à la personne non seulement de paraitre gentil auprès des autres, de vous décrédibiliser si vous dites que vous pensez que cette personne ne vous aime pas.

Mais aussi, ça lui permet de rester « ami », un faux ami bien sûr, avec vous pour obtenir des choses de votre part. Comment reconnaitre un faux sourire ? Un faux sourire un souvent plus crispé, le regard, lui, est fixé sur vous ou sur l’environnement.

Un manque d’intérêt pour vous ou, au contraire, une sorte d’obsession

Comme nous vous l’avons dit, il y a deux écoles. Soit, une personne va complétement se désintéresser de vous, ne pas vouloir vous voir, vous parler mal ou ne pas vous parler, ne pas vous demander si vous allez bien, par exemple.

Et il y a l’autre école : la personne va être obsédée par vous car elle éprouve de la jalousie à votre égard ou a envi de se servir de vous pour se rendre supérieure. Dans ce cas, elle va se sur-intéresser à vous, vous valider tout le temps, va même vous complimenter souvent, vous copier.

Une expression corporelle crispée et une tension palpable entre vous

De manière générale, une personne qui ne vous aime pas sera toujours sous tension lorsque vous êtes là. Ce peut être des muscles crispés, des signaux de stress, mais aussi une tension entre vos deux corps. Les silences paraitront lourds, le simple fait d’être l’un à côté de l’autre peut rendre l’atmosphère tendue.