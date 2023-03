Ce que les hommes n’aiment pas chez les femmes physiquement

Vous vous êtes déjà demandé ce que n’aimaient pas les hommes chez les femmes ? Si oui, c’est que vous accordez de l’importance à ce que ces monsieurs attendent de vous. Peut-être parce que vous cherchez l’amour sans trouver l’homme idéal ? Découvrez maintenant ce que la majorité des hommes n’aiment pas chez les femmes physiquement. Vous allez certainement être surprises.

NB : attention, il s’agit d’un article informatif, en aucun cas vous n’êtes obligée de vous plier en quatre pour coller à ce standard de beauté féminin. D’autant que ces critères ne concernent qu’une généralité d’hommes. Beaucoup aimeront ces choses, d’autres n’aimeront pas la moitié et adoreront l’autre… Tous les hommes et toutes les femmes sont différents et ont des goûts différents, c’est à prendre en compte absolument !

Les femmes trop superficielles et trop refaites

Vous voulez savoir ce que les hommes n’aiment pas chez les femmes au niveau physique ? Nous savons enfin la réponse ! Si vous n’étiez pas au courant, sachez que les hommes préfèrent largement les femmes naturelles que les femmes refaites ou trop superficielles. En effet, l’image de la femme qui doit être belle et se taire plait à beaucoup d’hommes, mais ils ne sont clairement pas majoritaires.

Dans la réalité des choses, ces monsieurs adorent les femmes avec des personnalités fortes, qui sont intelligentes et qui sont également indépendantes (qui peuvent vivre sans eux). Ils aiment aussi fortement les femmes qui restent naturelles, propres à leurs personnalités. Les femmes qui accordent trop d’importance au matériel, aux futilités et aux choses de façade n’intéressent pas beaucoup les hommes pour des relations sérieuses.

Pareil, si vous faites trop de chirurgie ou si vous avez trop de maquillage et que vous avez les lèvres trop refaites, un visage figé ou de trop gros faux seins, vous avez moins de chance d’attirer les hommes pour une relation durable. Ce n’est pas parce que vous êtes laide, c’est parce qu’ils ont souvent une image négative de la bimbo refaite (qu’elle est bête, par exemple), mais évidemment, c’est une fausse idée bien souvent.

Ce que n’aiment pas les hommes chez les femmes : Le maquillage en excès

De la même façon que la chirurgie, les hommes ne sont pas spécialement fans de l’excès de maquillage. Le naturel, le charme, c’est toujours cela qui fait de l’effet aux hommes. Ainsi, trop de maquillage aurait tendance à rebuter certains, en faveur de femmes plus belles au naturel ou avec peu de maquillage.

Généralement, voici le maquillage trop voyant que les hommes n’aiment pas chez les femmes : le rouge à lèvre trop foncé ou de couleur voyante, le fond de teint trop foncé, un eye shadow trop prononcé, des sourcils sur-tracés.

Les parfums qui restent une heure après leur passage

Le parfum qui sent trop fort et qui est trop persistant, c’est exactement la même chose que le maquillage en excès. En fait, dites-vous une chose : la plupart des hommes aiment les femmes discrètes, mais qui font sensation par leur présence naturelle.

Ainsi, un parfum nauséabond (ce qui ne veut pas dire que ça sent mauvais) est souvent un signe que votre odeur n’est pas naturelle. Vous ne laissez pas les phéromones de votre corps attirer, c’est pourtant cela qui charme les hommes sans qu’ils ne s’en rendent compte. Votre odeur naturelle, soulevée avec un léger filet de parfum est idéale.

Sinon, laissez tomber le parfum et comptez sur l’odeur de votre gel douche, de votre crème pour le corps, de votre shampoing… cela rend encore plus fou les hommes car l’odeur est très discrète et s’il est le seul à la sentir, il se sentira spécial et vous aussi il vous trouvera spéciale.

Les épilations mal réalisées et les poils non entretenus

C’est assez logique en réalité, mais, la plupart des hommes aiment les femmes qui se soignent, qui prennent soin d’elle et qui prennent soin de leur hygiène intime et de leurs poils. Ainsi, même si vous lavez correctement votre pilosité, si celle-ci est broussailleuse ou mal rasée justement, cela renvoie une idée d’hygiène douteuse ou d’un laisser-aller chez l’homme. Et ce, même si c’est faux. Veillez donc, si vous le pouvez, à bien vous épiler ou à bien entretenir vos poils si vous ne les enlevez pas. Pareil pour les sourcils d’ailleurs.

Les manières trop expansives et les rires trop bruyants

La plupart des hommes n’aiment pas les femmes superficielles, mais surtout celles qui font trop de chichi, qui ont des manières. Si vous paraissez hautaine ou que vous riez en faisant trop de bruit, que vous vous faites remarquer, l’homme aura plus de mal à vous apprécier et à trouver votre charme.

Encore une fois, la discrétion, les hommes adorent cela. En revanche, ils adorent quand vous vous démarquez des autres, mais dans les détails et dans le naturel.

Les gestes sans délicatesse et la vulgarité

Les femmes un peu trop garçon manqué ou les femmes trop vulgaires, qui parlent de c*l tout le temps ou qui balancent des grossièretés, ne sont pas les plus attirantes pour les hommes. Du moins, ils auront du mal à vouloir flirter avec vous ou envisager une relation avec cette vision de vous.

On ne dit pas qu’il faut être une petite fleure dans le pré, mais il ne faut pas qu’il ait l’impression que vous jouiez un rôle ou que vous exagérez. De même, être sans retenu peut être une réflexion négative renvoyée vers l’homme qui, généralement, préfèrent (encore une fois) les femmes discrètes.

Les tenues trop dénudées ou trop négligées

Que ce soit les tenues trop sexy ou les tenues trop négligées, cela peut jouer en votre défaveur auprès des hommes. Une grande majorité d’entre eux n’aiment pas quand les femmes sont trop dénudées et qu’elles en montrent trop car cela voudrait dire qu’il n’est pas le seul à jouir de cette vision dénudée de vous. Oui, c’est tiré par les cheveux. Mais, c’est une réalité. Cela peut aussi leur faire croire que vous n’avez pas de pudeur. Beaucoup d’hommes n’aiment pas ça.

C’est le même effet que lorsque vous êtes mal habillée, il pourrait vous voir comme une fainéante ou comme une fille qui ne s’entretient pas. Beaucoup d’hommes pourraient ne pas venir vers vous car, implicitement, ne pas s’occuper de soit voudrait dire que vous ne vous occuperez pas de lui ou d’enfants ou que vous n’avez pas d’ambition. Oui, là aussi, c’est très psychologique et faussement observé, mais bon.

Ce que les hommes n’aiment pas chez les femmes : La manucure mal faite

Pareil, si les vêtements négligés n’attirent pas les hommes : une manucure négligée non plus. On peut se dire que monsieur ne va pas regarder vos ongles. Et pourtant… Cela arrive souvent que les hommes regardent les ongles sans s’en rendre compte et, s’ils ne sont pas beaux, ils peuvent couper court.

Les coiffures excentriques ou les cheveux non coiffés

Discrétion : les hommes apprécient rarement les cheveux trop excentriques. Les cheveux colorés en trop vifs sont d’ailleurs moins appréciés, en général. Et, au contraire, une coiffure négligée et des cheveux non coiffés peuvent rebuter également. C’est un signe soit d’extravagance et de volonté de taper à l’œil, soit un signe que vous ne prenez pas soin de vous. Encore une fois, ce n’est peut-être pas vrai. Mais, la première image de vous, c’est bien celle-ci.

La mauvaise haleine et la mauvaise hygiène buccale

Des dents jaunes, une bouche qui sent la cigarette, des dents mal lavées ou encore des boutons autour de la bouche. Ce n’est clairement pas votre faute pour la majorité du temps, mais les hommes n’aiment pas trop quand la dentition ou la bouche semblent mal entretenues.

Les cheveux gras, une chose que les hommes n’aiment vraiment pas sur le physique des femmes

Les cheveux gras, c’est un vrai tue l’amour pour les hommes et les femmes. Peu de gens aiment quand quelqu’un a les cheveux remplis de sébum. Il faut donc bien faire attention à l’aspect de votre chevelure pour attirer une personne. Se laver et se coiffer les cheveux régulièrement est important. On considère que deux lavages par semaine serait suffisant pour éviter justement que les cheveux ne graissent trop vite.

Les styles vestimentaires excentriques : Les bijoux trop imposants et trop voyants

Les bijoux, accessoires, mais aussi les vêtements et le style vestimentaire… Toutes ces choses sont regardées par les hommes lorsqu’ils vous rencontrent. Alors, même s’ils ne vont pas forcément faire attention à certains détails, ils en gardent des souvenirs étroits et peuvent facilement vous ghoster après un date où vous étiez habillés avec des éléments trop voyants. Là aussi, si vous avez des vêtements et accessoires trop excentriques, cela renvoie une image de superficialité.

Pour résumer, qu’est-ce qu’aiment le plus les hommes physiquement ?

Les femmes discrètes dans le style et dans le comportement.

dans le style et dans le comportement. Ne pas trop dévoiler sa personnalité et son corps en publique car sinon il se sentira moins privilégié.

sa personnalité et son corps en publique car sinon il se sentira moins privilégié. Se sentir spécial !

! Ils préfèrent les femmes qui prennent soin d’elle , mentalement et physiquement. Et ce, sur toutes les coutures.

, mentalement et physiquement. Et ce, sur toutes les coutures. Les hommes préfèrent les femmes intelligentes et simples plutôt que les femmes extravagantes et trop matérialistes.