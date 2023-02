Les 5 signes qu’une femme n’aime plus son mari

En 2016, 128 000 divorces ont été prononcés en France. Et généralement, la raison pour laquelle beaucoup de couples se séparent est liée aux sentiments amoureux qui se font la malle. Vous pensez à rompre avec votre moitié ? Peut-être savez-vous le sentiment que votre femme ne vous aime plus ou que vous n’aimez plus votre partenaire ? Voici les 5 signes qui ne trompent jamais et qui marquent, bien trop souvent, la fin de l’amour dans le couple.

5. Une femme qui n’aime plus son partenaire cherchera moins à le séduire ou se forcera à le faire

C’est inévitable : une femme (ou un homme) qui ne présente plus d’amour envers son partenaire cherchera moins à être attirant, à le séduire et même à faire l’amour. Généralement, cela arrive quand votre partenaire en vient ne plus vous trouver vous-même attirant, où lorsqu’il s’ennuie dans le couple.

On dit fréquemment que pour qu’un couple dure, il faut briser la routine. Il est vrai que beaucoup de femmes qui s’ennuie, qui ne sortent pas assez avec leur compagnon, qui ne se sentent jamais surprises… en viennent à perdre leurs sentiments peu à peu. Le principal problème avec cela, c’est la communication puisque, très souvent, la personne qui perd ses sentiments n’en parle pas à son partenaire par peur du jugement, de l’incompréhension ou de blesser, ou parce que la discussion n’est pas centrale dans le couple.

Un couple qui dure = communication et aucun non-dits !

Si votre femme ne cherche plus à s’apprêter ou être sexy pour vous, si elle ne tente plus de petites folies, si elle vous embrasse moins et qu’elle semble se forcer à vous séduire et même à faire l’amour, il est probable que votre femme ne vous aime plus. Pareil si les tentatives de soirées romantiques et de séduction semblent non-naturelles. Cela veut souvent dire que votre partenaire se force au lieu de vous dire clairement qu’elle n’a plus envie de faire ces efforts.

À défaut, il se peut aussi qu’elle vous aime encore, mais qu’elle ait moins envie de vous et davantage de projets en dehors du couple, cela arrive aussi. La discussion permet de faire le point sur cette subtilité.

4. Elle vous fait de plus en plus de reproches et est plus regardante qu’avant sur vos défauts

Si votre femme ne vous aime plus, il est possible qu’elle vous fasse davantage de reproches. Elle peut vous engueuler « pour rien » parce qu’elle cogite intérieurement sur votre relation. Là aussi, il y a forcément un manque de discussion lorsque le reproche semble injustifié.

Une femme qui n’aime plus son partenaire peut aussi se concentrer sur vos défauts et ne voir qu’eux.

Généralement, cela arrive si vous avez un comportement qu’elle n’aime pas et que vous répétez dans le temps. Ce comportement va finir par l’énerver et VOUS allez finir par l’énerver.

Et ce peut être n’importe quoi : vous faites mal la vaisselle, vous ne l’écoutez peut-être pas assez, vous ne la séduisez plus, vous n’engagez pas la discussion, vous faites l’amour avec les chaussettes… Ce peut être vraiment n’importe quoi ! Mais, c’est souvent un tout lié à l’ennui dans le couple et au manque de communication : le défaut qui l’énerve est comme une goutte d’eau qui fait déborder le vase.

3. Cette femme semblera davantage indépendante, elle aura envie de solitude et se concentrera plus sur elle-même

Alors, soyons clair, si une femme semble indépendante, s’habille bien et se concentre sur elle-même, ce n’est pas forcément un signe qu’elle ne vous aime plus. Par contre, si votre femme ne vous aime plus, il est probable qu’elle devienne davantage indépendante de vous, qu’elle essaie de mettre de la distance entre vous, qu’elle se concentre sur d’autres choses que vous.

Elle peut aussi compenser le fait qu’elle ne se sente pas assez dorlotée dans le couple en se concentrant sur elle-même (projets qui lui font plaisir, massages, maquillage, etc). Notez bien qu’on parle d’un changement dans le comportement de votre femme. Si elle est déjà, en début de relation, dans cette optique de soin d’elle-même et cette envie de solitude, cela n’a rien à voir avec vous.

2. Votre femme ne vous aime plus ? Elle va peut-être chercher à renouer avec d’anciennes relations ou à faire des rencontres

Très souvent, et ça vaut pour les femmes et les hommes, quand les sentiments s’en vont, votre partenaire va chercher à discuter avec d’autres gens, voire à se faire draguer par d’autres personnes. Ce peut être dans la vraie vie comme par messages. De nouvelles rencontres sur internet, dans un bar, ou retourner vers d’anciennes connaissances ou des exs… Tout cela est le signe que les sentiments ne sont plus aussi forts du côté de votre partenaire.

Beaucoup de femmes et d’hommes essaient de retrouver la passion des premiers jours au travers d’autres relations et de flirts brefs.

Cela peut être le signe que vous ne séduisez pas assez votre moitié, ou que l’ennui s’est installé ou encore que la personne ne sent « enfermée » dans la relation.

L’enfermement dans une relation amoureuse vient de plusieurs facteurs : ce peut être la sensation de passer à côté d’opportunités amoureuses, l’envie de changement et de frissons, la crise de la cinquantaine…

1. Bien différencier quand il n’y a plus de passion dans le couple : l’ennui est très différent de la passion qui s’évanoui

Attention, depuis le début, nous parlons d’ennui dans le couple, mais l’ennui est à différencier d’un autre phénomène (naturel cette fois) dans le couple. En effet, la passion qui s’évanoui est normal dans une relation amoureuse. La passion n’est jamais la même entre trois mois de relation, deux ans ou dix ans.

On dit souvent que l’amour dure 7 ans en moyenne. Mais, on parle en réalité de la passion, celle où il y a beaucoup de relations sexuelles et de grands frissons.

Sauf que dans notre société, nous nous sentons obligés d’avoir une relation de couple avec plein de rebondissements, obligés de faire l’amour au moins une fois par semaine… Toute cette pression sociale et illusoire tue les couples ! Chaque relation est différente et, arrivé un stade de la vie du couple, la flamme qui baisse en volume est naturelle.

Une relation évolue et ce n’est JAMAIS grave de ne faire l’amour qu’une fois tous les deux mois ni de ne jamais aller au restaurant pour une soirée romantique. Enfin, du moment que la situation plait à chaque partenaire. Certains couples, passé un certain temps, seront davantage heureux à partager un moment à deux devant Netflix, par exemple.

L’ennui est différent de la passion qui baisse. L’ennui, lui, est une situation d’inconfort d’un ou des deux partenaires dans la relation. Et ce, même si vous faites plein d’activités, etc. On se sent en déphase dans le couple dans ce genre de situation.