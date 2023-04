Les 7 signes d’une relation toxique en amitié ou amour

L’être humain est très complexe. Il est un être sociable, qui a aussi un fort intérêt pour le pouvoir. Égoïste par nature, l’humain sait toutefois être généreux et penser à ceux qu’il aime ou même qu’il ne connait pas. Mais, certaines personnes, telles que les pervers narcissiques par exemple, ont plus de mal à conserver des relations saines, où chacune des personnes s’épanouie et évolue individuellement, mais ensemble.

Une relation n’arrive jamais pas hasard, chaque relation a un intérêt pour nous. Et dans une relation saine, cette relation a pour vocation de nous faire grandir et de faire grandir l’autre. Dans une relation toxique, c’est l’inverse : elle nous fait grandir après l’avoir vécu, parce que pendant cette relation, nous étions plus bas que terre. Comment reconnaitre une relation toxique, quels sont les signes à reconnaitre ? Nous allons tenter de répondre à cette question.

Notez que toutes les relations sont différentes et que ces signes peuvent soit ne pas être perceptibles, trop subtiles, et certains peuvent même différer ou être inexistants en fonction de la relation. Mais, majoritairement, ces 7 signes se retrouvent dans les relations toxiques.

Signes d’une relation toxique : la personne vous rabaisse très souvent

La première chose : dans une relation toxique, vous aurez tendance à vous sentir inférieur à la personne, inférieure aux autres lorsque la personne vous compare à elles, également. Vous perdrez votre confiance en vous à petit feu, car, très souvent, la personne vous rabaisse de manière subtile, avec des petites piques et des jeux émotionnels.

Une personne qui est votre « amie » ou votre partenaire de vie peut tout à fait vous faire sentir comme « une merde » en jouant avec vos points faibles, en vous comparant à d’autres et en vous rabaissant. Majoritairement, la personne toxique va essayer, de cette manière, de vous obliger à rester dépendante d’elle, car vous allez toujours chercher sa validation.

Elle alternera d’ailleurs les moments de compliments, de valorisation de vous avec ces moments où elle vous rabaisse. Cela lui permet de garder votre confiance, de vous faire sentir spécial pendant un moment, puis de vous tailler en morceaux.

Elle veut se sentir supérieure à vous de cette manière, mais aussi que vous vous sentiez moins bien que les autres. Comme cela, vous vous affaiblissez et vous devenez, pour la personne, plus malléable. D’ailleurs, vous n’aurez jamais raison avec elle. Peu importe le débat.

En public, tout va bien, mais pas dans le privé !

Notez que, la plupart du temps, les personnes toxiques ne rabaissent pas vraiment en public. Dans la sphère privée, oui. Le but ? Paraitre irréprochable aux yeux des autres, paraitre génial à leurs yeux, et surtout, ne pas montrer qu’il ou elle vous « tient en laisse ». Le but est aussi de vous montrer que vous ne pouvez pas gagner face à elle, que vous êtes obligé de rester dans cette relation toxique malgré les signes que vous avez remarqués.

La personne voudra aussi vous faire croire que vous êtes « folle » ou faire en sorte que les autres ne vous croient pas si vous parlez un jour de cette gène que vous ressentez dans cette relation. Dans le privé, la personne va donc vous rabaisser, jouer avec vos sentiments, mais dans le public, elle sera au contraire très mielleuse, amicale.

Il se peut même qu’elle change de tout au tout entre le privé et le public, au niveau comportemental. Généralement, c’est aussi dans la sphère publique que la personne toxique va marquer son territoire en faisant en sorte que tout le monde voit que vous êtes « à elle ».

VOIR AUSSI : 7 signes qu’il aime encore son ex

Relation toxique : la personne semble comme « obsédée » par vous

Lorsque vous vous enfoncez dans une relation toxique, il y a des signes qui ne trompent pas. Et généralement, vous remarquerez que la personne semble obsédée par vous. Ce peut être des remarques sur votre style, un intérêt exacerbé à ce que vous gardiez la ligne, elle peut aussi vous interdire de faire des sorties entre amies ou de couper vos cheveux, soi-disant parce qu’elle vous aime. Elle voudra toujours avoir le contrôle sur vous.

Elle peut aussi vous valider très souvent, être d’accord avec tout ce que vous dites, contrairement à ce que nous avons soulevé dans le chapitre précédant. En effet, on peut tout à fait être toxique en étant rabaissant, mais on peut l’être aussi en vouant une obsession à votre personne et en validant tous vos faits et gestes.

La personne est certainement jalouse de vous si tel est le cas : elle cherche à vous avoir dans la poche en étant d’accord avec tout ce que vous dites et, dans le même temps, elle essaie de vous « remplacer » de vous « copier » pour devenir aussi cool que vous, voire plus à terme.

Signes d’une relation toxique : une envie de vous éloigner des autres, de vous garder pour elle / lui

Comme nous l’avons dit avant, la personne toxique cherchera à vous contrôler. Dans ce cadre, elle doit devenir votre référence, votre meilleure amie, votre modèle aussi. Bref, votre confidente et personne d’autre en concurrence ne devrait se retrouver sur son chemin. Du coup, une personne toxique aura tendance à vous éloigner des gens que vous aimez, mais aussi des autres personnes toxiques qui leur font concurrence du coup.

C’est le cas dans la série YOU par exemple. C’est ce qu’il se passe entre Joe et la meilleure amie de Beth. Les deux sont des pervers narcissiques (PN) et ils se sont remarqués entre eux, mais ils sont sur la même « proie ». Ils essaient donc de se faire disparaitre l’un l’autre pour garder le monopole de la personne manipulée. Joe fait aussi disparaitre toutes les personnes que Beth aime au fur et à mesure. C’est aussi un bon exemple de ce que fait une personne toxique.

Celle-ci peut parler dans votre dos à ces gens, faire croire des choses sur vous, mais aussi dire du mal des personnes qu’elle veut éloigner pour vous obliger à mettre de la distance. Elle peut vous interdire les sorties, de parler à telle personne, fouiller dans vos réseaux et dans votre téléphone…

VOIR AUSSI : Homme troublé par une femme : les 10 signes typiques !

Une jalousie excessive et un intérêt particulier pour le regard des autres

Une personne toxique est donc jalouse, très jalouse des autres ou/et de vous. Elle accorde beaucoup d’importance au regarde des autres d’ailleurs. Parmi les signes d’une relation toxique, il y a donc : la jalousie extrême et ses comportements (interdictions, fouille, accusations…).

Il y a aussi une forme de violence envers les personnes dont elle est jalouse. Elle peut être violente verbalement avec vous, par exemple. Mais, elle peut l’être avec des personnes qui sont proches de vous, qui lui font de l’ombre.

VOIR AUSSI : Comment faire durer son mariage et entretenir la flamme ?

La personne ne fait aucun efforts dans la relation

Il ou elle ne fait pas le ménage, elle parle avec d’autres gens sans scrupules et les drague… La personne peut aussi ne penser qu’à elle, finir par ne plus jamais avoir de gestes d’attention, etc. Cela ne dénote pas forcément d’une relation toxique, mais cela arrive fréquemment quand même dans ce type de relation. Le non-respect de l’autre est un signe évocateur.

VOIR AUSSI : Les 5 signes qu’une femme n’aime plus son mari

Une tension instinctive, une boule au ventre… des signes physiques !

Enfin, parmi les signes qui doivent vous alerter sur une relation toxique, il y a… votre instinct. En tant qu’animaux, nous avons un instinct de survie. Dans ce cadre, dans une situation à risque ou dans laquelle vous êtes inconfortable, votre corps va peut-être vous envoyer des signaux de détresse, une alerte. Vous pourrez avoir la boule au ventre en allant voir la personne, sentir une tension entre vous, par exemple. Comme un champ de force entre vos corps.

Ce peut être aussi d’avoir un sentiment d’échec, que tout est toujours de votre faute, de développer une peur de l’abandon ou encore de commencer à avoir de l’anxiété. Tous ces troubles (et plein d’autres) peuvent être induits par une relation toxique et ils se répercutent sur le mental et le corps. Vomissements, fatigue, étourdissement, pertes de mémoire, tremblements, difficultés à respirer, troubles cardiaques… Tout cela doit vous alerter.