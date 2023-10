À la suite d’une rupture amoureuse, la relation à venir des ex-partenaires est souvent plongée dans l’incertitude totale. Là où certains veulent couper définitivement les ponts, d’autres vont vouloir installer une amitié avec son ex.

Dans ce dernier cas, quelques questions essentielles sont à poser : comment les deux individus doivent se comporter après la rupture ? Est-il nécessaire de garder contact avec son ex-partenaire, ou ne serait-il pas plus sage de s’éloigner pour éviter toute dispute ?

Quoi qu’il en soit, rester ami avec son ex n’est pas un phénomène rare. Aux États-Unis, cette pratique a même un nom : « frex », une contraction de « friend » et « ex ».

Pourquoi vouloir une amitié avec son ex ?

Avant de se lancer dans ce périple, il est important de bien se demander si oui ou non, c’est une bonne idée de transformer sa relation de couple en amitié après la rupture. Pour répondre à cette interrogation, il faut comprendre l’intérêt que les individus concernés ont à prendre cette décision.

D’après les psychologues, la raison principale de ce choix est intrinsèque à l’être humain. De nombreuses personnes ont en effet du mal à se dire qu’elles vont perdre une personne importante de leur vie. Ils refusent alors d’accepter qu’elles n’existent plus dans le cœur et dans la vie de l’autre.

Une rupture, c’est avant tout perdre un partenaire, mais aussi un ami. Ce dernier est sûrement celui qui connaît le mieux son ex-partenaire sur terre. Par conséquent, si l’on songe réellement à garder son ex dans sa vie, il faut être certain de son choix.

Bien que rester ami avec son ex ne soit pas évident, ce n’est pas non plus impossible. Pour réussir cette transition, il faut juste respecter certaines conditions.

Se donner une période post-rupture

Bien évidemment, entamer une amitié avec son ex peu de temps après la rupture est impossible. Il y aurait encore trop de rancœurs et cela ne mènerait qu’à une dispute.

Il est donc impératif que les ex prennent chacun leur temps et retrouvent leurs vies l’un sans l’autre. Cela signifie notamment : apprendre à nouveau à être heureux sans l’autre, redéfinir ses priorités et retrouver le bonheur d’être seul au quotidien. La période post-rupture est essentielle, car elle permet de prendre de la distance. Cette distanciation est nécessaire pour prendre conscience de l’histoire qui vient de s’achever et de penser plus sereinement à l’avenir.

Rompre tout contact avec son ex pendant un certain temps est donc primordial. Cela va vous aider si, un jour, vous voulez transformer votre relation amoureuse en relation amicale. Il faut que les deux se sentent réellement prêts avant de passer le pas. Forcer l’amitié ne sert à rien. Les ex-partenaires risqueront seulement de se heurter l’un et l’autre.

Éliminer toute la rancœur envers son ex

Que ce soit une rupture à l’amiable ou en mauvais terme, il faut que la nouvelle relation amicale soit posée sur des bases saines. Pour y parvenir, les ex-conjoints ne doivent pas garder et ruminer leur rancœur, car cela ne fera que nuire à leur amitié.

S’il existe des zones d’ombres, des non-dits ou des actes incompris pendant la relation amoureuse, vous devrez éclaircir rapidement la situation. Cela permet de pouvoir en discuter sainement et de supprimer toute source de conflits inutiles.

S’assurer d’avoir bien tourné la page en amont

Entamer une relation amicale avec votre ex demande que les deux aient réellement tourné la page sur votre histoire d’amour. Essayer de vous rapprocher de votre ex alors qu’il existe encore des sentiments amoureux n’est guère une bonne idée. Dès que votre relation prend fin, vous devez avoir le courage de la laisser dans le passé et aller de l’avant.

Toutefois, tourner la page et laisser la relation dans le passé ne signifie pas qu’il faut attendre que son ex ait rencontré une nouvelle personne. Il faudrait plutôt attendre que vos sentiments se soient atténués et qu’ils ne risquent pas d’influer sur vos actes envers votre ex.

Tourner la page signifie également pouvoir être heureux pour votre ex, même si ce dernier a rencontré une nouvelle personne. La relation amicale doit être saine et bienveillante.

Être amis avant d’être en couple : cela peut aider dans la transition

Des études ont démontré que la majorité des personnes ayant gardé contact avec leur ex avaient déjà eu une relation amicale avec celui-ci avant leur histoire de couple. Certaines amitiés se transforment effectivement en histoire d’amour, mais les nouveaux partenaires réalisent par la suite que leur relation amicale était meilleure.

Il faut notamment savoir que vous mettre en couple avec un ami présente un risque. Cela pourrait détruire l’amitié qui existait entre vous deux. C’est la raison pour laquelle de nombreux individus évitent à tout prix de passer ce cap.

Quoi qu’il en soit, deux amoureux anciennement amis peuvent tout à fait envisager le retour d’une relation amicale entre eux. Ils sauront se mettre des limites et garder une certaine distance avec l’autre pour éviter les dérapages.

Une amitié avec votre ex exige l’honnêteté

Que ce soit en amour ou en amitié, l’honnêteté est une chose très importante. Parfois, il nous est impossible d’aller de l’avant, et ce, pour de nombreuses raisons :

On nourrit encore un espoir ;

On ressent du désir pour l’autre ;

Il existe toujours une certaine ambiguïté durant la relation amicale.

Si l’une ou plusieurs de ces situations surviennent, il faut le reconnaître et en discuter rapidement avec votre ex. Chaque ressenti doit faire l’objet d’une discussion avec soi-même et son ex-partenaire.

Certaines règles doivent aussi être discutées et respectées par les deux parties. Il faut surtout être clair sur sa façon de se positionner vis-à-vis de son partenaire et du partenaire de son ex. Si la relation amicale dérange l’un des deux, il est préférable d’y mettre un terme pour éviter les conflits.

L’amitié avec votre ex : est-ce bon ou mauvais pour votre vie ?

Si tous les points évoqués précédemment ont bien été assimilés, le choix de rester ami ou non avec son ex est une décision qui appartient seulement aux deux personnes concernées.

L’entourage est important pour un individu, car c’est ce qui définit qui il est. Entamer une relation amicale ne devrait donc pas poser de problème dans deux cas de figure :

Si l’ex aide le concerné à devenir une personne meilleure ;

Si la présence de l’ex dans sa vie est positive.

Il faut toujours peser le pour et le contre, et s’interroger sur les raisons qui poussent réellement une personne à prendre une telle décision.