Bon nombre de philosophes depuis l’antiquité ont accordé de la valeur au thème des relations, particulièrement l’amitié. Pour reconnaître le type d’amitié dans votre cercle, on vous propose de revoir sa définition par Aristote et Montaigne. Ces deux illustres personnages la considèrent en effet comme un bien précieux.

L’amitié est un stimulant pour une vie heureuse à leurs yeux. Autant de questions tournant autour de ce thème ont fasciné les philosophes et continuent de fasciner le monde des milliers d’années plus tard. Comment ont-ils alors défini réellement cette amitié ? Quels sont les différents types d’amitié, et comment les reconnaître ?

L’amitié et ses variations selon Aristote

La définition de l’amitié selon Aristote est simple : le souhait de fréquentation liée à une acceptation mutuelle. Cela quand deux individus entrent en relation volontaire sans qu’ils aient un lien de parenté ou ressentent une attirance l’un envers l’autre. Leur relation ne se base également pas sur l’intérêt économique ou social. Le soutien psychologique ou matériel, la confiance et l’interdépendance affective animent leurs échanges.

Il s’agit donc d’un lien spécial, qui pourrait s’élever vers une forme de relation supérieure. Au cours de votre vie, vous pourrez faire face à trois types d’amitié.

L’amitié de type « intéressée »

Le fait d’utiliser une personne pour ses intérêts n’est pas nouveau, car tout le monde le fait depuis longtemps. Certains peuvent le faire sans se poser de question, alors que d’autres ne songeraient même pas à utiliser autrui. Si le premier entame une nouvelle relation juste pour se servir de l’autre, le second ne pensera donc pas à en tirer des bénéfices.

Il est vrai que vos amis attendent toujours quelque chose de votre part. Cela peut être du soutien, du partage, de la confiance, etc. Vous devrez toutefois faire attention aux amis qui utilisent l’adulation et la manipulation pour obtenir ce qu’ils veulent. Ils cherchent tout simplement à atteindre une position sociale ou de la reconnaissance. Ce type d’amis peut prétexter une fausse amitié pour arriver à ses fins. Ce genre de relation peut rapidement devenir toxique, car elle pourrait nuire à votre personnalité.

La relation dite du « plaisir »

L’amitié du plaisir se manifeste souvent durant votre tendre enfance et votre vie de jeune adulte. Il existe en effet une période où vous n’appliquerez pas de filtres adéquats en matière de sélection d’amis. Quand cela arrive, vous acceptez tout le monde dans votre cercle. Il sera difficile d’être sélectif et peut conduire à l’amitié à double tranchant.

Cette amitié est différente de la première sur le plan de bénéfices. Celle-ci cherchera seulement à se faire plaisir. Pour cet individu, le plus important est de passer de bons moments de relâchement ainsi que de joyeuse complicité. Tout ce qui l’intéresse, c’est le bien-être plaisant avec vous. Il ne se souciera guère de vos problèmes. Ce type de personne va ainsi disparaitre de votre cercle dès que vous aurez besoin de lui.

Le type d’amitié durable et sincère

En plus d’être la plus exceptionnelle, ce dernier type d’amitié reste considérée comme la plus solide par Aristote. C’est la relation idéale, puisqu’elle va au-delà du plaisir et de l’utilité. Elle se base sur une estime sincère de l’autre tel qu’il est. Nul ne cherche cependant le moindre profit dans ce rapport. Les personnes concernées veulent simplement partager de bons moments. Ils se basent sur un partage quotidien et un soutien en permanence.

La bonté se place au milieu de cette amitié, c’est ce qui donne un sens très profond à leur intimité. Elle est même comparée à une relation de couple par Aristote. Ce genre de relation reste cependant rare de nos jours. Il est difficile de trouver des amis de cœur qui seront toujours en contact malgré la distance et le temps.

L’amitié selon Montaigne

Une relation incomparable à l’amour parent-enfants

Nous allons voir ce que l’amitié n’est pas selon Montaigne. Ce philosophe la définit comme non comparable à l’amour que vous portez à vos parents ou vos enfants. D’une part, il est impossible que vos parents vous fassent de la confidence intime. D’autre part, il vous sera difficile de les conseiller en raison de leur autorité naturelle sur vous. Vous savez néanmoins que des conseils, des confidences et des réprimandes bienveillantes existent dans une amitié.

Le désir sexuel et l’amour restent également exclus dans ce type de rapport, car ceux-ci se voient dans une relation de couple. Contrairement à l’amour qui est volatil, l’amitié est durable d’après Montaigne. Il compare l’amour à un feu téméraire et volage et l’amitié à une chaleur générale et universelle. Si le premier est ondoyant et divers, le second est constant et réfléchi, ce qui rend l’amitié douce et tempérée.

L’amitié n’est pas accointances et familiarités

Pour Montaigne, nos connaissances et relations mondaines peuvent donner l’apparence d’une amitié. Ce ne sont toutefois que des accointances et des familiarités, car vos entretiens se font de façon occasionnelle ou par commodité. Certains ont tendance à croire que ses personnes sont ordinairement leurs amis, mais ce n’est qu’une apparence. Vous appartenez à ses groupes sociaux avec qui vous partagez des moments de familiarités, de la courtoisie et du bon voisinage.

Quand on n’a pas le temps pour d’autres relations, ce sont les signes qu’on vit une véritable amitié. Arrivée à ce niveau, vous vous donnerez tout l’un comme l’autre. Il n’y aura plus de place pour personne d’autre, vous serez indivisible.

Il ne faut pas confondre l’amitié avec les accointances et les familiarités.

Certes, c’est nous qui choisissons en partie nos amis, mais pas complètement. L’amitié est assimilée à un appel de l’âme, c’est-à-dire qu’une force inexplicable attire les deux personnes concernées. Les âmes des deux individus se mêlent et se confondent l’une en l’autre, qu’elles ne puissent plus voir ce qui peut se passer autour d’eux.

Qu’en est-il de l’amitié hommes-femmes ?

L’amitié hommes femmes est maintenant acceptée par les pays occidentaux, si ce n’était pas le cas jadis. Nombreux la considérait comme illusoire et impossible et l’assimilait à une forme d’attirance sexuelle ou amoureuse masquée. 80 % des individus la voient actuellement comme banale et possible, même si les faits ne vont pas dans le sens des opinions.

Bien des manières différencient les hommes et les femmes lorsqu’il s’agit d’amitié. Des études ont d’ailleurs confirmé ces distinctions. Parmi ses différences se trouvent la sensibilité, les codes de communication, les centres d’intérêt et le mode d’expression des sentiments.