L’amour est quelque chose de très étonnant. Que ce soit en amitié ou en amour passionnel, qu’est-ce qui fait que nous sommes attirés par certaines personnes et pas par d’autres ? Voici ce que dit la science à ce sujet.

« Qui se ressemble s’assemble » : à la recherche d’un semblable en amour

D’après de nombreuses études scientifiques, l’Homme est un animal social qui a besoin d’appartenir à un groupe de semblables pour évoluer positivement, se sentir accepté et pour évoluer et se reproduire.

Vouloir appartenir à un groupe

Ainsi, il semble que l’expression « qui se ressemble s’assemble » soit réelle. Lorsque nous sommes en contact avec un milieu social, avec des gens d’un même milieu, l’humain a tendance à favoriser le mimétisme, surtout lorsqu’il est enfant, pour « survivre » et se faire accepter au sein d’un groupe.

C’est exactement ce que révèlent certaines expériences sociales qui consiste à dire à plusieurs personnes dans la confidence de répondre une même réponse fausse à une question évidente. Une seule personne, n’étant pas dans le coup, aura tendance à répondre la même chose que les autres pour ne pas se sentir rejeté.

C’est ici le même principe, nous aimons ce qui est familier et nous aimons être intégré à un groupe. Et nous avons tendance à faire confiance à cette familiarité, à ce qui est accepté par notre groupe social. La familiarité, ce qui nous ressemble, nous inspire une sécurité. Deux personnes qui ont des points communs, un même environnement vont donc davantage s’attirer, car ils vont pouvoir se sentir bien dans ce sentiment de familiarité, dans ce mimétisme.

Des points communs

D’ailleurs, il n’est pas rare de chercher une âme sœur qui a des points communs physiques ou mentaux avec un frère, une sœur, un ami proche et même avec… nous-mêmes ! Se mettre en couple avec quelqu’un qui nous ressemble physiquement ou qui ressemble à votre mère, ce n’est clairement pas une rareté.

Vous pouvez même être attirés par des points communs qui ne sont que des détails selon vous. Par exemple, une manière d’assaisonner ses plats qui fait que vous aimerez toujours la cuisine de votre semblable, une manière de s’exprimer qui vous engage à converser avec la personne, etc.

Le pouvoir des phéromones en amour et l’instinct de reproduction humaine

Comme chez tous les animaux, mais aussi chez les insectes, les humains sentent les phéromones de leurs congénères. Et cela se caractérise par des odeurs, mais aussi par des regards, une façon d’interagir, de se tenir l’un à côté de l’autre.

Une attraction qui peut être positive, négative ou neutre. Généralement, les personnes qu’on ne « sent pas », qui ne nous attireront pas, ont une odeur qui peut être désagréable. On peut aussi ressentir une tension, un malaise en sa présence, du rejet physique également (envie de s’éloigner instinctivement, de ne pas être d’accord avec elle).

Et au contraire, les personnes dont les phéromones vous semblent attirantes sentiront bon pour nous, au point de nous rendre accro à cette odeur parfois. C’est le cas d’un bébé par exemple, de votre chéri(e), de votre mère, mais aussi de vos animaux de compagnie que vous aimez.

Vous aurez tendance à vouloir vous approcher de la personne, à soutenir son regard, vous ferez également preuve de mimétisme en adoptant les mêmes gestuelles et potentiellement les mêmes mots (pour les êtres humains).

Ces phéromones vous indiquent que la personne est un semblable (vu dans le chapitre précédent) et que cette personne peut vous apporter quelque chose (reproduction, instinct maternel, bonheur).

Chaque relation nous fait grandir : l’intérêt des relations sentimentales pour nous

Toutes les relations que vous vivez ont un intérêt. Sans parler de destin ou de choses spirituelles, votre cerveau et votre corps vous attirent vers certaines personnes comme des aimants car elles vous serviront à quelque chose. Peut-être est-ce pour la reproduction (avec un chéri), pour assouvir votre instinct maternel (avec un animal par exemple), ou pour évoluer et devenir la meilleure version de vous-même.

Toutes les relations ont un but.

On ne rencontre pas les gens par hasard et on ne reste pas en contact avec elles par hasard. Si on le fait, c’est qu’on a quelque chose à y gagner derrière. Attention, ce n’est pas péjoratif. C’est naturel.

Si vous n’êtes pas attiré par une personne, c’est qu’elle n’a rien à vous apporter pour votre cerveau et votre organisme. C’est inconscient pour vous, mais si vous gardez contact avec des gens, c’est qu’ils vous feront évoluer. Que ce soit en bien ou en mal, d’ailleurs.