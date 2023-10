Certaines personnes peuvent avoir du mal à rencontrer de nouvelles personnes et de maintenir des liens avec elles. Plus de six individus sur dix souffrent de solitude, selon une étude réalisée en 2019 par l’Angus Reid Institute. L’isolement social peut pourtant finir par affecter votre santé mentale. Comment alors élargir votre cercle social à l’âge adulte ?

Sortir de votre zone de confort

Aller vers l’inconnu n’est pas toujours évident, pourtant c’est la première règle à suivre pour se faire des amis. Vous devez sortir de votre zone de confort et oser faire des connaissances. Les soirées comme lorsque vous aviez 20 ans ne sont plus vos tasses de thé, mais vous pourrez toujours saisir diverses occasions.

Vous avez toujours la cérémonie de baptême, mariage, un pot de départ ou une pendaison de crémaillère de votre voisin. Ce sont tout autant des occasions pour rencontrer de nouvelles personnes.

Un cas plus concret, c’est d’ouvrir la discussion avec un inconnu. Par exemple, avant l’embarquement d’un vol par exemple et qu’une autre personne attend avec vous. Vous avez commencé à échanger des banalités, puis finir par échanger vos cartes de visite. Il est impossible de connaître l’issue de cette conversation, sauf si vous avez brisé la glace.

Toutes les occasions sont cependant bonnes à prendre pour vous faire de nouveaux amis et à devenir plus sociable. Même si ces amitiés ne perdurent pas dans le temps, au moins vous prendrez la bonne habitude d’aller vers les autres.

La confiance en soi, importante pour élargir votre cercle social

Le fait de se sentir seul ne joue pas vraiment en votre faveur, car vous aurez tendance à vous blâmer pour cet état. Bon nombre de gens sont accaparés par la maison et le travail, et ont moins de temps à consacrer à leurs amis.

M. Kelly, un psychothérapeute de Toronto, affirme d’ailleurs que pour ces personnes nouer de nouvelles amitiés représente un défi. Bien des adultes trouveront également difficile de se créer de nouvelles amitiés face à un déménagement.

Aller rencontrer de nouvelles personnes nécessite le bon état d’esprit. Prenez confiance et jetez vous à l’eau.

Le plus important est de vous souvenir du fait que vous avez noué des amitiés par le passé. Vous êtes par conséquent capable de le refaire, certes, dans de nouvelles situations et nouveaux contextes.

Il est possible d’améliorer votre vie sociale avec un peu de confiance en soi. Cette énergie positive va en effet attirer les gens qui vous entourent vers vous. Cela aidera dans l’élargissement de votre cercle social.

Les réseaux sociaux, incontournables de nos jours ?

Les réseaux sociaux jouent un rôle très important de nos jours. Ces plateformes regroupent non seulement votre famille, mais aussi vos amis. Les connaissances de ces derniers utilisent aussi ces technologies. Il s’agit donc d’une occasion pour élargir votre cercle social.

Chaque réseau a sa spécificité : Instagram pour le Jet Set, Twitter pour la diffusion rapide d’informations, Facebook pour trouver un peu de tout… Vous pourrez échanger avec les abonnés sur la partie commentaire. Il est alors possible de découvrir des groupes de personnes qui partagent vos idées et intérêts.

Vous pourrez ainsi rejoindre des groupes partageant un intérêt commun. Le principe est le même que sur les forums. Bien des personnes ont pu sortir de leur isolement avec ces outils. Vous pourrez même y partager votre passion, puis proposer une vraie rencontre autour d’une boisson avec les internautes. Pour les plus timides, vous pouvez toujours poster des commentaires sensés pour interagir avec les autres.

Rejoindre un club ou une association, idéal pour élargir son cercle social

Les clubs et associations sont une autre alternative pour sortir de votre isolement. Si les réseaux sociaux pour partager se basent sur Internet et le monde virtuel, cette option implique une rencontre et des interactions dans la vie réelle.

On vous recommande d’intégrer un groupe partageant votre passion ou vos valeurs. Vous êtes passionnés de littérature, de Pilates, d’Art ou de gastronomie, il s’agit du meilleur moyen de développer vos compétences tout en élargissant votre cercle social. Il est d’ailleurs possible d’établir une période d’essai avant de vous inscrire et de vous engager.

Comme vous serez dans un cercle qui partage des points communs, il sera plus facile d’ouvrir une discussion. Vous pourrez vous rapprocher de votre mairie pour connaître les diverses associations existantes. C’est à travers elle également que vous saurez les détails sur les journées portes ouvertes des clubs.

Les bénévolats et les événements dans la collectivité pourront vous aider à faire de nouvelles rencontres, qui risquent de devenir des amis potentiels. Sinon, vous pouvez utiliser de différentes applications pour agrandir votre cercle d’amis.

Fréquenter des endroits animés près de chez vous

Une bonne astuce pour élargir votre cercle d’amis est de repérer les endroits animés dans votre ville. Vous passez souvent devant un café, le marché, un parc ou d’autres lieux fréquentés par des personnes de votre âge.

Vous allez cependant vous y montrer régulièrement durant les mêmes horaires. Vous allez de ce fait y croiser les mêmes visages au fil des jours qui deviendront familiers. Il vous serait après plus facile d’entamer la discussion pour commencer à faire des rencontres.

Certains de ces établissements proposent des activités en journée ou en soirée. Cela peut être des concerts, des mini rendez-vous, des ateliers, des jeux de société afin de réunir des inconnus. L’objectif est que ceux-ci puissent avoir l’occasion de sociabiliser avec des personnes partageant les mêmes goûts ou habitudes tout en s’amusant.

Si vous avez de la chance, vous pourrez créer des liens avec des participants ayant les mêmes centres d’intérêt. Ces liens se resserreront à chaque nouvelle visite, et ainsi créer des amitiés durables.

Créer des liens en dehors du milieu professionnel

Bon nombre de personnes réussissent à créer des liens d’amitié au bureau, même s’ils sont généralement restreints. Le milieu professionnel est connu pour les échanges moins personnels et confidentiels. Il ne s’agit pas de l’endroit propice pour satisfaire tous ses besoins sociaux. Vous ne devez pas oublier qu’au bureau, le travail est d’abord prioritaire.

Les gens vont cependant sortir de leurs barrières intérieures en dehors de l’environnement professionnel. Vous pourrez donc proposer à vos collègues de manger dehors, à la place de la cantine ou de la pause sandwich. Ce sera l’opportunité d’aborder d’autres sujets pour mieux se connaître. Vous pourrez faire évoluer vos relations.

Si le milieu professionnel est un bon moyen de rencontrer des gens, il faut créer l’occasion de mieux se connaître dans un cadre extérieur que les bureaux.

Pour les adultes, le milieu professionnel est un bon moyen d’élargir son cercle social. Certains deviennent même des amis proches. Le fait de vous ouvrir entre vous permet de créer un lien de confiance et vous permettra d’élever votre relation au niveau supérieur.

Bref, vous devez faire appel à vos proches et amis actuels si nécessaire, car ils peuvent vous aider à développer une meilleure estime de soi. Il est possible de leur demander une liste ou les raisons pour lesquelles ils vous aiment et sont là pour vous. Cela vous aidera à y voir plus clair et à remonter votre moral, en plus, cela fait partie de leur rôle au quotidien.

On vous propose aussi cette vidéo pour les fausses bonnes idées :