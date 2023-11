Les amis proches sont bénéfiques dans votre vie, et ce, à travers de nombreuses façons. En effet, de bons amis vous aident à mieux vous connaître et à devenir une meilleure personne. Ils vont également célébrer avec vous toutes vos réussites et vous soutenir lors des moments difficiles.

On rappelle toutefois que ces personnes sont bien plus que de simples épaules sur lesquelles pleurer. Ils peuvent avoir un impact conséquent sur votre santé mentale et physique. Selon des études, les amitiés pourraient être aussi importantes pour votre santé que le fait de vous nourrir ou de faire de l’exercice.

Les amitiés aident à vivre plus longtemps

On remarque assez souvent que les personnes ayant une vie sociale active et de bonnes relations interpersonnelles tendent à vivre plus longtemps et plus sainement. Le professeur William J. Chopik a notamment réalisé une étude sur le sujet, et elle a conduit à la conclusion qu’il existe une corrélation entre l’amitié, les compétences sociales et la mortalité.

On rappelle notamment que posséder un cercle d’amis proches permet de réduire les risques liés à différents problèmes de santé comme les crises cardiaques, le diabète et les accidents vasculaires cérébraux. Avoir ce type d’entourage permet aussi d’atténuer le sentiment de solitude qui peut gravement nuire à la longévité. L’isolement social et la solitude participent à l’augmentation des risques d’hypertension artérielle, de toxicomanie, de maladies cardiaques, voire de cancer.

Les amis encouragent les comportements sains

D’une manière générale, les amis proches peuvent vous aider à adopter un mode de vie plus sain et plus axé sur votre bien-être. Par exemple, vos amis proches peuvent vous aider à fixer et à atteindre vos objectifs à faire de l’exercice ou à manger plus sainement. Ils peuvent aussi veiller sur vous et vous aider à prendre conscience d’un de vos comportements qui deviennent « toxiques ».

Les personnes sont notamment plus motivées et plus susceptibles de respecter un programme de remise en forme lorsqu’elles sont accompagnées. Il est effectivement plus facile de sortir et de rester motivé lorsqu’on a quelqu’un à ses côtés.

Votre ami peut même vous suggérer des activités que vous n’auriez pas envisagées seul. Cela permet de sortir de votre zone de confort et d’expérimenter de nouvelles choses.

Différencier les bons amis et les faux vous permet également d’établir qui est proche et qui ne l’est pas :

Les amis proches aident à réduire le stress

Forcément, à un moment donné, vous aurez à traverser des moments de stress émotionnel. Dans cette situation, avoir un ami à vos côtés permet de réduire ces tensions. Même si cela ne passe pas forcément par la présence physique, celui-ci peut tout à fait montrer son soutien à distance, en appelant par exemple. Cela permet déjà de soulager les sentiments de dépression et d’anxiété.

Dans une amitié solide, on trouve de la confiance et un souvenir anecdotique qui sert de moyen d’apaisement lors des situations difficiles. Vous devez d’ailleurs garder à l’esprit qu’une bonne gestion de votre de stress vous permettra de réduire le risque de développer certains troubles et difficultés comme :

L’hypertension ;

Les affections cardiaques et digestives ;

L’insomnie ;

Le diabète

Le système immunitaire compromis ;

Les maladies liées à un stress émotionnel intense.

Le magazine Genus a notamment publié une étude qui démontre qu’il est possible de minimiser les facteurs de stress avec des amis proches. Savoir qu’il y a toujours des personnes sur qui vous pouvez compter pour faire face à certaines conditions est très bénéfique.

Les vraies amitiés pour avoir un soutien émotionnel

Les vrais amis sont toujours présents pour apporter du soutien émotionnel lorsque cela est nécessaire. La plupart du temps, leur présence est nécessaire pour écouter vos problèmes.

Ce type de relation, où vous pouvez partager vos problèmes, développe de l’empathie et favorise la validation émotionnelle des deux parties.

L’amitié sur le lieu de travail : est-ce bien ou pas ?

Les personnes qui développent des liens amicaux sur leur lieu de travail sont généralement plus heureuses, plus productives et plus satisfaites de leur vie. Cependant, les enjeux professionnels ne rendent pas ce type de relation facile. Les amitiés au boulot sont un genre vraiment à part.

Il faut savoir que le lieu de travail est un endroit où l’on passe une majeure partie de notre temps. Il constitue donc un endroit idéal pour développer des liens positifs dont nous avons tous besoin. Ces relations sont non seulement bonnes pour notre productivité, mais aussi pour notre santé. On constate notamment qu’appartenir à un groupe est aujourd’hui un besoin fondamental pour de nombreuses personnes.

L’amitié au travail est possible, peut réussir, mais la prudence reste de mise.

Mais, en même temps, le besoin d’agir en tant que professionnel va créer un désir de ne pas être trop informel ou familier avec son collègue. De même pour la peur de se montrer vulnérable et de faire part de son intimité. Tout cela contribue à rendre l’amitié au travail très compliquée.

Malheureusement, entretenir une amitié durable au travail n’est pas aussi simple. De plus, un éventuel conflit peut mener à des résultats négatifs au sein de l’équipe, voire de l’entreprise.

Si certaines amitiés surpassent le cadre du travail, certaines non. Cette vidéo peut vous aider à méditer sur la question :

Comment se faire des amis ?

La majorité des individus ont des amis d’enfance avec lesquels ils ont créé de véritables liens d’amitié. Ces personnes sont généralement des individus rencontrés à l’école ou dans votre quartier quand vous étiez petit.

Cependant, arrivé à l’âge adulte, se faire des amis devient plus difficile. Avec le travail, le changement de cadre de vie, les déplacements, etc., faire de nouvelles rencontres devient compliqué à ce stade. Bien qu’une « connexion amicale » puisse naître avec une personne, il faudra du temps et des efforts pour que cette connexion se transforme en véritable amitié. Vous aurez aussi à vous montrer ouvert et disponible pour boire un verre, aller au restaurant, prendre le café, etc. Montrer le minimum d’intérêt à l’autre est indispensable dans ces situations pour ouvrir un dialogue.

Outre la disponibilité, il faut aussi savoir se montrer bienveillant envers son interlocuteur. Vous devez notamment savoir que plus vous grandissez, plus vous vous enfermez dans des a priori. Rencontrer de nouveaux individus et créer de nouveaux liens amicaux vous permet de maintenir votre ouverture d’esprit, votre curiosité, votre tolérance et votre compréhension de l’humain.

La chose la plus importante à se rappeler est qu’il ne faut jamais forcer une amitié. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, n’hésitez pas à le faire savoir à votre interlocuteur.

Prendre souvent des nouvelles de ses amis proches

Le meilleur moyen de continuer d’entretenir une amitié, même sans se voir, est de prendre des nouvelles assez souvent de vos amis. Cela permet de se raconter les choses qui se sont passées dans la vie de chacun et d’avoir une discussion autour d’un sujet qui intéresse les deux parties.

Bien évidemment, il ne faut pas craindre de reprendre contact avec des personnes qui comptent pour vous. Cela fait toujours plaisir de reparler avec un être cher. Dans certains cas, ces amis proches deviennent même de la famille.