L’échoïsme ou le fait de s’oublier pour faire plaisir aux autres : en souffrez-vous ?

Depuis quelque temps, nous entendons de plus en plus parler d’un trouble de la personnalité appelé l’échoïsme. Il s’agit d’un syndrome qui touche de nombreuses personnes dans le monde et, particulièrement, en France. Le pays est le second pays qui consomme le plus d’antidépresseurs dans le monde. Le syndrome d’Echo pourrait bien vous concerner, d’où l’intérêt de se pencher sur son existence, ses causes, ses symptômes et ses traitements.

Qu’est-ce que l’échoïsme ou le syndrome d’Echo ?

L’échoïsme, ou le syndrome d’Echo, est un trouble du comportement qui est associé à une très faible estime de soi, au fait de ne pas avoir confiance en soi-même. La personne qui est atteinte de ce syndrome a tendance à s’oublier au profit des autres.

C’est-à-dire qu’elle va vouloir faire plaisir aux autres, à ses proches, quitte à ne pas penser à elle-même, voire se faire du mal.

Il s’agit, d’après les psychologues, d’un trouble de l’évitement, associé à un trouble anxieux, qui poussent les échoïstes à vouloir s’effacer pour mettre en valeur les autres ou les rendre heureux.

Pour le docteur Craig Malkin, psychologue clinicien, il s’agit un peu de l’antithèse du narcissisme, comme il l’explique dans son ouvrage « Rethinking Narcissism ». Pour nous, il s’agit surtout de l’antithèse de l’égoïsme. Pour cause, le narcissisme désigne un amour pathologique de soi. L’égoïsme est une tendance à se centrer seulement sur soi-même et à se mettre en avant, au détriment des autres.

Du côté de Dr Stéphane Clerget, interrogé par ouest-france, une personne échoïste « a souvent peur de déplaire aux autres. […] Elle est également très sensible au rejet et à la désapprobation ».

Quelles sont les causes de ce trouble ?

Pour les psychologues, la cause de cette angoisse du regard des autres et donc du fait de s’effacer pour les autres, n’est pas aussi simple à définir. Ce trouble, peu connu, est également souvent peu diagnostiqué.

Seuls 3 % de la population en souffrirait, mais c’est certainement beaucoup plus que cela ! Mais, comme pour l’anxiété généralisée, la dépression ou même des syndromes hormonaux comme le syndrome des ovaires polykystiques, il semblerait que l’échoïsme puisse être héréditaire.

En effet, si un de vos parents ou frangins semblent également touchés par l’échoïsme, il est probable que vous ayez adopté cette manière d’être par mimétisme ou hérédité.

Autre cause possible, cette fois totalement admise par les psychologues qui connaissent ce trouble : le traumatisme. La faible estime de soi est très souvent dû à un traumatisme de l’enfance. Ce dernier peut être occulté, inconscient.

Notez aussi qu’un traumatisme n’est pas nécessairement violent comme un abus sexuel ou un accident de voiture. Il peut être très violent sur ce que vous pensez être des détails. Par exemple, une phrase pleine de jugements qui vous a profondément marqué, des regards, un acte de la part de vos parents, etc.

Autre possibilité : l’échoïsme serait un symptôme d’une autre maladie ou trouble. Par exemple, l’anxiété sociale, l’anxiété généralisée, la dépression, l’autisme, le haut potentiel intellectuel…

Symptômes : Comment reconnaître une personne qui est atteinte de ce trouble du comportement ?

Toutes les personnes sont différentes. Il est donc assez compliqué de dresser un profil type d’échoïste. Mais voici quelques traits de caractère et de personnalité et symptômes qui reviennent.

La faible confiance en soi . Le fait de ne pas accepter ses complexes, d’avoir peur d’être jugé négativement, peur d’être regardé, se dévaloriser tout le temps, éviter le contact avec les autres, éviter certaines situations, ne pas vouloir se mettre en avant et être regardé…

. Le fait de ne pas accepter ses complexes, d’avoir peur d’être jugé négativement, peur d’être regardé, se dévaloriser tout le temps, éviter le contact avec les autres, éviter certaines situations, ne pas vouloir se mettre en avant et être regardé… L’anxiété . Des crises d’angoisses, frissons, jambes qui tremblent, des moments d’alertes du corps, peur de mourir, difficulté à interagir avec les autres…

. Des crises d’angoisses, frissons, jambes qui tremblent, des moments d’alertes du corps, peur de mourir, difficulté à interagir avec les autres… Douleurs musculaires , à force d’être tendu tout le temps.

, à force d’être tendu tout le temps. Problèmes de transit , douleurs au ventre.

, douleurs au ventre. Hypersensibilité émotionnelle et, parfois, physique aussi. Au niveau émotionnel, vous arrivez bien à savoir ce que ressentent les autres, vous absorbez leurs émotions. Vous pleurez souvent, vous prenez tout à coeur… Au niveau physique, ce peut être la lumière qui vous ébloui, des petits sons qui vous dérangent, une hypersensibilité au toucher, etc.

et, parfois, aussi. Au niveau émotionnel, vous arrivez bien à savoir ce que ressentent les autres, vous absorbez leurs émotions. Vous pleurez souvent, vous prenez tout à coeur… Au niveau physique, ce peut être la lumière qui vous ébloui, des petits sons qui vous dérangent, une hypersensibilité au toucher, etc. Toujours vouloir faire plaisir aux autres, quitte à ce que cela vous nuise . Par exemple, offrir un cadeau qui vous a coûté très cher et vous êtes à découvert. Une personne échoïste que nous connaissons a expliqué qu’elle se faisait souvent avoir lorsqu’elle vend des choses que LeBonCoin. Elle propose des prix très bas, pour éviter le conflit avec l’autre et arranger la personne alors que cela ne l’arrange pas, elle.

. Par exemple, offrir un cadeau qui vous a coûté très cher et vous êtes à découvert. Une personne échoïste que nous connaissons a expliqué qu’elle se faisait souvent avoir lorsqu’elle vend des choses que LeBonCoin. Elle propose des prix très bas, pour éviter le conflit avec l’autre et arranger la personne alors que cela ne l’arrange pas, elle. Isolement, solitude, phases dépressives .

. Peur de l’échec, tout mettre en œuvre pour ne pas réussir, peur d’être rejeté, abandonné, d’être confronté. Ces éléments peuvent entrainer des difficultés dans les liens sociaux, dans la compréhension des codes sociaux et dans le fait de garder un travail durable.

Existe-t-il des traitements pour réduire les effets de l’échoïsme ?

Non, comme pour tous les syndromes, il n’existe pas de traitement. En réalité, il s’agit d’un trouble psychologique très complexe qui nécessite plusieurs approches. Notamment :

Le traitement individuel des symptômes . Par exemple, la désensibilisation thérapeutique aux hypersensibilités physiques, de l’ostéopathe pour les muscles, une thérapie et potentiellement des médicaments pour les angoisses…

. Par exemple, la désensibilisation thérapeutique aux hypersensibilités physiques, de l’ostéopathe pour les muscles, une thérapie et potentiellement des médicaments pour les angoisses… Une thérapie chez un psychologue . N’hésitez pas à en essayer plusieurs pour trouver celui qui vous aidera à avancer. Essayez surtout la thérapie avec un psychologue spécialisé dans la thérapie comportementale. Un psychanalyste peut aussi vous aider pour trouver les traumatismes de l’enfance qui ont causé l’échoïsme.

. N’hésitez pas à en essayer plusieurs pour trouver celui qui vous aidera à avancer. Essayez surtout la thérapie avec un psychologue spécialisé dans la thérapie comportementale. Un psychanalyste peut aussi vous aider pour trouver les traumatismes de l’enfance qui ont causé l’échoïsme. Un effort de la part de vos proches. Ces derniers doivent être mis au courant de votre situation après diagnostic. Ils doivent donc agir en conséquence en vous aidant à reprendre confiance en vous. Encourager vos réussites, encourager votre motivation, ne pas vous dévaloriser ou vous laisser vous dévaloriser vous-même, par exemple.