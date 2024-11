Les célébrités semblent souvent vivre des vies idéales. Cependant, derrière le glamour et les projecteurs se cachent des luttes intérieures que le public ignore souvent. Ces maladies cachées des stars rappellent que la maladie ne fait pas de distinction entre les anonymes et les célébrités. Mettons en lumière les défis que dix stars affrontent en silence, parfois en révélant leur parcours au public.

Bruce Willis et sa démence fronto-temporale (DFT)

Bruce Willis, l’un des acteurs les plus emblématiques de sa génération, a récemment annoncé être atteint de démence fronto-temporale (DFT). Cette maladie neurodégénérative affecte progressivement le comportement, le langage et les capacités cognitives.

L’annonce de sa retraite en 2022 a ému des millions de fans, soulignant l’impact de ce mal sur sa carrière et sa vie quotidienne. Ses proches ont partagé sa lutte avec le public, espérant sensibiliser à cette pathologie souvent méconnue. En dépit de cette épreuve, Bruce Willis a toujours montré une résilience exemplaire.

Voici un extrait où la femme de l’acteur a dévoilé la situation au monde :

Céline Dion et le syndrome de Stiff-Person

Céline Dion, la diva québécoise au talent exceptionnel, a révélé qu’elle souffre du syndrome de Stiff-Person. Une maladie neurologique rare caractérisée par des raideurs musculaires et des spasmes douloureux. D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’on le surnomme aussi le syndrome de la personne raide.

Elle a expliqué qu’elle avait commencé à remarquer les symptômes lors de sa tournée mondiale « Taking Chances » en 2008. Notre fameuse Céline ressentait déjà une faiblesse vocale pendant ses concerts en Allemagne et une raideur croissante dans son corps.

Cette condition l’a contrainte à annuler plusieurs concerts en 2022, provoquant une vague d’émotion chez ses fans. La star a courageusement partagé son combat, expliquant à quel point la maladie impacte sa mobilité et sa vie personnelle. Cette transparence a permis de sensibiliser le grand public aux difficultés quotidiennes liées à ce syndrome. La star a même fait une documentaire sur son combat.

Découvrez l’interview sur TF1 Info :

Venus Williams et le syndrome de Gougerot-Sjögren

Venus Williams, légende du tennis, a révélé en 2011 être atteinte du syndrome de Gougerot-Sjögren ou syndrome sec. Une maladie auto-immune qui provoque fatigue et douleurs articulaires. Elle se manifeste par une inflammation des glandes lacrymales et salivaires. Cette situation entraîne alors une sécheresse oculaire et buccale. Elle se distingue également par des difficultés de concentration. Ce syndrome affecte environ 0,2 % de la population mondiale, principalement des femmes.

Malgré les symptômes, elle a poursuivi sa carrière et remporté de nombreux titres, prouvant une détermination sans faille. Ce diagnostic a aussi contribué à changer son style de vie, Venus ayant adopté une alimentation plus saine pour mieux gérer sa santé. Son parcours inspire ceux qui luttent contre les maladies auto-immunes. Cette figure du tennis démontre que la passion et la discipline peuvent vaincre bien des obstacles.

La tenniswoman a expliqué sa vie avec ce syndrome sur son vlog, dont voici un extrait :

Selena Gomez et le lupus

Selena Gomez, chanteuse et actrice à succès, vit avec le lupus, une maladie auto-immune complexe. Cette dernière peut affecter divers organes et provoquer une grande fatigue.

En 2017, elle a subi une greffe de rein, sa meilleure amie, Francia Raisa, étant la donneuse. Selena Gomez avait déjà révélé être atteinte de bipolarité. Dans une interview avec Vanity Fair, elle a partagé qu’elle ne pourrait pas vivre une grossesse et porter son propre enfant en raison de ses soucis de santé.

Son courage face à ce mal caché des stars en a inspiré plus d’un, faisant d’elle une voix influente pour ceux qui souffrent de cette condition.

La chanteuse et actrice avait même partagé les dégâts de cette maladie sur son corps en direct :

Lady Gaga et la fibromyalgie

La chanteuse et actrice Lady Gaga a révélé en 2017 qu’elle souffre de fibromyalgie, un syndrome provoquant douleurs chroniques, fatigue et insomnies. Il s’accompagne habituellement de troubles du sommeil, de fatigue et de troubles de l’humeur. La cause responsable n’est pas connue actuellement. La révélation des maladies cachées de cette star internationale a permis de donner une voix à cette maladie souvent incomprise.

Lady Gaga a même montré certaines facettes de sa douleur dans son documentaire « Gaga : Five Foot Two ». La chanteuse de Bad Romance y démontre son engagement à sensibiliser le public à la fibromyalgie. Elle n’a jamais laissé sa maladie définir sa carrière, continuant à briller sur scène tout en mettant en lumière l’importance de la santé mentale et physique.

« Ma vie a changé de la plus merveilleuse des façons depuis dix ans et je ne la changerais pour rien au monde, mais elle comprend aussi les moments les plus sombres », confie-t-elle sur les réseaux sociaux.

Découvrez ce qu’est la fibromyalgie et comment Lady Gaga a changé le regard du public sur cette maladie :

Gigi Hadid et la maladie de Hashimoto

Gigi Hadid, mannequin de renommée internationale, a révélé qu’elle souffre de la maladie de Hashimoto. Une pathologie auto-immune de la thyroïde. Elle a été longtemps confrontée aux critiques concernant ses variations de poids. La star révèle alors en 2016, lors d’une interview avec « Elle », qu’elle souffre de la maladie de Hashimoto. Hadid a expliqué que son métabolisme a été complètement bouleversé cette année et a précisé qu’elle suivait un traitement depuis deux ans.

Elle a partagé son combat pour sensibiliser et encourager ceux qui luttent également contre cette maladie. Gigi explique que cette condition influe sur son métabolisme et ses niveaux d’énergie. Cela rend parfois difficile son travail dans un milieu exigeant comme celui de la mode. Sa transparence inspire d’autres à embrasser leurs différences et leurs forces.

En vidéo, les confidences de Gigi Hadid :

Sia et le syndrome d’Ehlers-Danlos

Sia, chanteuse et compositrice australienne, a révélé qu’elle est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, également surnommé « la maladie du chewing-gum ». Elle a partagé pour la première fois sur Twitter un aperçu des nombreux problèmes de santé dont elle souffre. Des saignements abondants, des intestins fragiles, des os susceptibles de se fracturer facilement… Une liste exhaustive de ce qu’elle peut vivre.

En partageant son diagnostic et ses maladies cachés, la star espère sensibiliser le public à cette maladie rare et souvent mal comprise. Elle s’est également engagée dans la défense de la santé mentale, en abordant ouvertement sa lutte contre les douleurs physiques et émotionnelles causées par ce syndrome.

En vidéo, le témoignage d’une personne atteinte du même syndrome sur Konbini :

Billie Eilish et le syndrome de Gilles de la Tourette

Billie Eilish, star montante de la musique, vit avec le syndrome de Gilles de la Tourette. C’est un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux. En 2018, elle a révélé qu’on lui avait diagnostiqué le syndrome à l’âge de 11 ans. La chanteuse a décidé de partager cette information avec ses fans après que plusieurs vidéos compilant ses divers tics aient circulé sur les réseaux sociaux. À l’époque, elle s’était exprimée sur Instagram : « C’est quelque chose avec lequel je vis depuis toujours. Je n’en avais jamais parlé auparavant parce que je ne voulais pas que les gens associent toujours la Tourette à mon image. »

Billie a reçu un soutien massif de ses fans, et sa franchise a aidé à démystifier ce trouble. Son succès et sa détermination sont devenus un modèle de courage pour de nombreuses personnes vivant avec des maladies cachées.

Découvrez la vidéo où la star a révélé sa maladie :

Hélène Ségara et le kératocône

Depuis 2013, Hélène Ségara mène un combat discret contre des maladies cachées à cause d’une dégénérescence maculaire. Une maladie qui entraîne la dégradation d’une partie de la rétine et peut conduire à une perte de vision irréversible.

À 50 ans, la chanteuse et jurée de « La France a un incroyable talent » a déjà subi pas moins de 17 opérations au cours des dix dernières années, d’après Paris Match. Ces épreuves l’ont tenue éloignée de la scène et de l’univers artistique. Un véritable supplice pour l’une des chanteuses préférées des Français.

En parlant de sa maladie, Hélène a souhaité sensibiliser à cette pathologie oculaire rare. Son parcours démontre sa détermination et son amour pour la musique. Elle continue de partager son art malgré les défis de santé.

Sur le plateau de C à vous, la star s’est livrée sur son combat :

Florent Pagny et le cancer des poumons

Il a beaucoup fait parler de lui, notamment en ouvrant son cœur et en parlant de sa maladie sur « Sept à Huit ». Florent Pagny, figure emblématique de la chanson française, a annoncé en 2022 qu’il se battait contre un cancer des poumons.

Pagny indique avoir fait deux rechutes de cette maladie qu’on appelle le crabe parce qu’elle s’accroche, elle revient sans arrêt. Le chanteur révèle avoir cessé tous ses traitements. « Actuellement, il n’y a plus aucun traitement en cours, affirme-t-il. Même l’immunothérapie. On s’est rendu compte un jour que cela ne fonctionnait pas, avec des rechutes, alors on a décidé d’arrêter. » Il avoue s’être dernièrement tourné vers la médecine chinoise.

À noter que Florent Pagny a récemment été annoncé comme faisant son retour dans le jury de « The Voice ». Le chanteur reprendra place dans le célèbre fauteuil rouge pour la 14e saison du télé-crochet de TF1, prévue pour 2025. Avec ses maladies cachées, le chanteur emblématique inspire de nombreux autres à se montrer plus attentifs à leur santé. Son honnêteté et son courage face à cette épreuve l’ont rendu encore plus proche de son public. Florent reste optimiste et exprime sa gratitude pour le soutien qu’il reçoit.

En vidéo, quand la star avait annulé sa tournée à cause de cette maladie :

Derrière l’écran se trouvent aussi des êtres humains

Ces témoignages montrent que les maladies cachées des stars peuvent toucher n’importe qui, indépendamment de la renommée ou de la fortune. Leur volonté de partager leurs parcours et d’inspirer d’autres personnes confrontées à des épreuves similaires est une source d’espoir et de solidarité. Les célébrités contribuent ainsi à une meilleure compréhension et sensibilisation de ces maladies souvent mal connues. Ils rappellent que derrière l’écran se trouvent des êtres humains aux luttes parfois invisibles.

