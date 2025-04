Pourquoi utiliser un tabouret quand vous faites vos besoins ?

C’est le « Squatty Potty« , ce petit tabouret ergonomique qu’on cale sous les pieds quand on est sur les toilettes. Oui, ça a l’air débile à première vue. Et pourtant… c’est une révolution. Petite plongée intestinale dans un sujet qui sent bon la santé digestive.

Pourquoi utiliser un tabouret pour faire caca ?

Ou comment retourner à nos instincts primaires… pour le bien de notre côlon. En effet, c’est un vrai retour aux sources (et à la position naturelle). Si tu te demandais pourquoi diable faudrait-il un accessoire pour aller aux WC ? C’est simple : la position assise classique (90°) n’est pas naturelle.

Historiquement, biologiquement, on est conçu pour s’accroupir. C’est comme ça que les humains ont déféqué pendant des millénaires. Et c’est comme ça qu’on vide complètement les tuyaux.

Avec le tabouret, tu te rapproches de cette position en squat (35°), qui déplie le rectum et relâche le muscle pubo rectal (le fameux qui fait barrage quand t’essaies de pas faire caca dans ta culotte).

➡️ Le tabouret permet alors de réduire les poussées, d’évacuer plus facilement et de réduire les risques de constipation, d’hémorroïdes ou de diverticulose.

Validé par la science (et par des millions d’intestins)

Une étude de 2019 dans le Journal of Clinical Gastroenterology a montré que 71 % des utilisateurs de tabouret déclaraient une amélioration significative de leur transit intestinal. Moins de temps sur le trône, plus d’efficacité. Bref : tu poses, tu tires la chasse, tu te relèves comme un roi.

En plus, c’est pas cher. Un Squatty Potty ou équivalent, ça coûte entre 15 et 35 euros, ça se met sous les toilettes, ça ne prend pas de place et ça peut littéralement changer ta vie. Pas besoin de rénover tes WC, ni de construire une cabane dans les bois.

Et pour les sceptiques ?

Oui, au début tu te sens bête, les genoux en l’air, comme un enfant sur le trône des grands. Mais au bout de trois jours, tu te dis : « Comment j’ai pu vivre sans ? » Parce que oui : le confort, c’est pas que des coussins et du velours. C’est aussi faire de bonnes selles.

Quel modèle choisir ?

Squatty Potty original : le plus connu, ergonomique et solide.

le plus connu, ergonomique et solide. Modèles pliables : parfaits pour petits espaces ou pour emporter en voyage.

parfaits pour petits espaces ou pour emporter en voyage. En bois ou design : pour ceux qui veulent un WC Instagrammable.

pour ceux qui veulent un WC Instagrammable. Et si t’as pas de budget ? Une pile de livres, une boîte retournée, un petit tabouret de cuisine. Tant que ça te surélève les pieds d’environ 20 cm, ça fait le job.

Tu veux un intestin heureux, un transit fluide et des séances WC express ? Teste le tabouret. Tu vas vite comprendre que dans la guerre contre la constipation, l’arme fatale, c’est le squat.

