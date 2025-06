Galettes de riz : alliées minceur ou faux-amis ? On fait le point

Les galettes de riz sont tendances, légères et croustillantes. Elles changent des traditionnelles biscottes, et sont aussi souvent perçues comme une option healthy… mais le sont-elles vraiment ? Ou au contraire, font-elles grossir et doit-on craindre pour sa ligne ? Très populaires dans les rayons diététiques, elles ont pourtant un profil nutritionnel qui mérite d’être mieux connu. Zoom sur ces disques de riz soufflé qui ne laissent personne indifférent !

Quelle est la composition nutritionnelle des galettes de riz ?

Les galettes de riz sont fabriquées à partir de riz soufflé, généralement blanc, parfois complet. Leur composition est très simple : du riz, parfois un peu de sel. Résultat : un produit pauvre en lipides et en protéines, mais riche en glucides (environ 80 g pour 100 g). Une galette pèse environ 9 g et contient autour de 30 à 40 kcal.

Mais attention : leur indice glycémique (IG) est élevé, surtout si elles sont à base de riz blanc. Cela signifie qu’elles provoquent une augmentation rapide de la glycémie, suivie d’une sensation de faim peu de temps après.

VOIR AUSSI : Les marrons font-ils grossir ? Voici leur impact sur le poids et la santé

Les différentes variétés de galettes de riz

Galettes de riz blanc Fabriquées à partir de riz blanc.

IG élevé , peu de fibres.

, peu de fibres. Texture très légère et croustillante.

Les plus courantes et les moins chères. Galettes de riz complet Fabriquées à partir de riz complet.

Plus riches en fibres et en minéraux (magnésium, phosphore).

et en minéraux (magnésium, phosphore). IG un peu plus bas que celles au riz blanc.

Meilleure option santé. Galettes de riz et maïs Mélange de riz soufflé et de maïs.

Saveur légèrement sucrée et plus parfumée.

Moins de protéines que le riz seul, mais plus fun en goût.

que le riz seul, mais plus fun en goût. IG encore assez élevé. Galettes de riz et quinoa Enrichies en quinoa soufflé.

Meilleur profil en acides aminés et un peu plus de protéines.

et un peu plus de protéines. Bon compromis nutrition/goût. Galettes de riz et lentilles Mélange riz soufflé + lentilles (souvent corail).

Plus riches en protéines végétales .

. Texture plus dense, goût plus original. Galettes de riz au sarrasin Avec une touche de sarrasin pour une note grillée.

Intéressant pour varier les céréales et profiter du profil nutritionnel du sarrasin (protéines, magnésium). Galettes de riz aux graines (lin, chia, sésame) Apportent des oméga-3 , des fibres et des minéraux.

, des fibres et des minéraux. Texture plus croquante, goût plus riche.

Bonne option pour augmenter la satiété. Galettes de riz aromatisées (chocolat, caramel, fromage…) Très transformées.

Souvent riches en sucres ou en additifs .

. À consommer occasionnellement.

Ces déclinaisons ne sont pas toutes équivalentes sur le plan nutritionnel. Voyons maintenant si les galettes de riz peuvent faire grossir…

VOIR AUSSI : Les flageolets font-ils grossir ? Tout ce qu’il faut savoir !

Quel est le rôle des galettes de riz dans la prise de poids ?

Consommées seules, elles peuvent être trompeuses. Elles rassasient peu et incitent à grignoter davantage, ce qui peut mener à une surconsommation de calories sur la journée. De plus, leur IG élevé favorise les pics d’insuline, ce qui peut encourager le stockage des graisses.

En revanche, elles ne font pas grossir par nature : tout dépend du contexte alimentaire dans lequel elles sont intégrées. Si elles remplacent un en-cas gras ou sucré, elles peuvent être utiles. Mais si elles s’ajoutent à une alimentation déjà riche, l’effet peut être inverse.

Quels sont les bienfaits des galettes de riz pour la santé ?

Elles ont tout de même quelques atouts :

Peu caloriques , surtout par unité.

, surtout par unité. Sans gluten , donc bien tolérées par les personnes intolérantes.

, donc bien tolérées par les personnes intolérantes. Faciles à transporter et à conserver.

et à conserver. Disponibles en version complète, avec davantage de fibres et de micronutriments.

Elles peuvent donc dépanner en cas de petite faim, à condition de bien les choisir et de ne pas en abuser.

Comment les intégrer dans une alimentation équilibrée ?

L’idée est de les associer à des aliments rassasiants pour éviter l’effet « coup de faim » post-galettes. Par exemple :

Avec une source de protéines : œuf dur, fromage frais, houmous…

: œuf dur, fromage frais, houmous… Avec des fibres : avocat, crudités, feuilles de salade…

: avocat, crudités, feuilles de salade… En remplacement de pain, à condition d’équilibrer les autres repas.

Évitez de les consommer seules ou devant la télé : elles se mangent vite… et en grande quantité !

Quelles sont les meilleures galettes de riz pour ne pas grossir ?

Privilégiez celles :

Au riz complet : elles ont un IG plus bas.

: elles ont un IG plus bas. Sans sel ajouté , ni arômes artificiels.

, ni arômes artificiels. Riches en fibres (plus de 2 g pour 100 g).

(plus de 2 g pour 100 g). Avec peu d’ingrédients : idéalement, uniquement du riz.

Certaines marques proposent aussi des galettes de riz associées à des graines (lin, sésame) ou des légumineuses pour un apport nutritionnel plus complet.

Quelques conseils pour les consommer avec modération

Ne dépassez pas 2 à 3 galettes par en-cas .

. Évitez d’en faire votre base quotidienne : variez avec du pain complet, des fruits secs, etc.

: variez avec du pain complet, des fruits secs, etc. Lisez les étiquettes : certains produits « allégés » peuvent contenir du sucre ou des exhausteurs de goût .

: certains produits « allégés » peuvent contenir . Attention aux versions chocolatées ou au caramel : elles n’ont rien de diététique.

VOIR AUSSI : Les œufs font-ils grossir : vérité ou idée reçue ?

Idées de recettes à base de galettes de riz

Tartine croquante au saumon : galette de riz + fromage frais + tranche de saumon fumé + aneth.

: galette de riz + fromage frais + tranche de saumon fumé + aneth. Snack sucré healthy : galette de riz + purée d’amande + rondelles de banane.

: galette de riz + purée d’amande + rondelles de banane. Version apéro : galette de riz coupée en triangles, tartinée de houmous et parsemée de graines.

: galette de riz coupée en triangles, tartinée de houmous et parsemée de graines. Mini pizza express : galette de riz + coulis de tomate + mozzarella + origan, passée au four quelques minutes.

Les galettes de riz ne font pas grossir si elles sont consommées intelligemment. Ce n’est pas un aliment miracle, mais un outil pratique à intégrer dans une alimentation variée. À vous de les twister avec des ingrédients sains pour en faire un vrai atout minceur !

Notez cet article