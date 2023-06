Minceur : Manger des bananes aiderait à perdre du poids

Lorsqu’on veut perdre du poids, il est souvent compliqué de savoir quoi manger. Un repas équilibré comprend de nombreux nutriments importants pour votre corps et pour votre santé, mais aussi pour vous donner de l’énergie, surtout si vous vous mettez au sport en supplément. Protéines, vitamines… Et à côté de la viande et des légumes, nous avons bien sûr les fruits. Mais pas n’importe lesquels ! Certains fruits sont mieux que d’autres pour perdre du ventre. Par exemple, manger des bananes serait très bénéfique pour perdre du gras et donc mincir.

La banane, un fruit pauvre en calories

Avec 90 calories pour 100 g de bananes, il s’agit d’un fruit très pauvre en calories, mais pas en nutriments et vitamines. Riche en fibres, la banane est peu sucrée par rapport à d’autres fruits, comme la pêche par exemple. À l’image de la pomme, elle est donc un aliment minceur par excellence, tant qu’elle n’est pas consommée de manière excessive.

Avec une bonne teneur en glucides, une seule banane peut vous donner un max d’énergie et vous rassasier très vite, et ce, malgré le nombre de calories faible. Idéal pour effectuer un déficit calorique sans se priver et sans s’affamer et perdre en vitalité.

Manger des bananes : De nombreux bienfaits !

Mais la banane a d’autres bienfaits intimement liés à la perte de poids. Comme nous vous l’avons dit, il s’agit d’un des fruits les plus riches en fibres. Les fibres sont très importantes pour réguler la digestion et aider les selles à s’expulser.

Ainsi, les bananes aident à éliminer plus facilement les déchets et à lutter contre la constipation, les gaz et les ballonnements aussi. Garder un ventre plat peut donc être conséquence directe de la consommation de bananes. Pour cause : plus vous allez aux toilettes, plus le ventre est plane puisque les déchets sont expulsés. Un bon transit est toujours important pour maigrir et garder la ligne.

Et avec un taux glycémique très bas et un taux d’oxydation aussi très bas, la banane aiderait aussi à éviter les fringales et donc vous grignoterez moins entre les repas. Comme en-cas, elle est une candidate adéquate minceur. Si vous avez une glycémie haute, elle peut donc aider à la réguler en apportant des vitamines et de l’énergie au corps, sans causer de pic glycémique important.

Quand manger des bananes et faire du sport font bon ménage

Riche en protéines (pour un fruit) également et en glucides, manger des bananes sont idéales pour perdre du poids mais aussi pour en prendre en gagnant du muscle. Les sportifs sont très friands de ces fruits d’ailleurs. Très complets et revigorants, ces fruits sont parfaits comme collation entre deux entrainements sportifs par exemple. Riche en eau également, manger des bananes permet de s’hydrater sans trop s’en rendre compte.