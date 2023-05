Minimalisme : quand vivre avec peu permet de vivre mieux

Actuellement, la mode est au minimalisme dans son intérieur, dans son quotidien et dans ses relations. Mais quel est ce mode de vie si populaire, réputé pour réduire le stress de tous les jours ?

Qu’est-ce que le mode de vie minimaliste ?

Le mode de vie minimaliste consiste à vivre au quotidien avec peu de choses afin de se recentrer sur l’essentiel : sur soi-même, sur sa santé physique et mentale, sur ses projets et sur ses proches. L’idée du « minimalist lifetstyle » est de se débarrasser de tout ce qui est superflue pour alléger sa propre charge mentale et vivre plus sereinement, sans prise de tête. Cela évite notamment que tous les problèmes s’enchainent dans votre vie et vous démoralisent.

Simplifier tous les aspects de sa vie aiderait à se recentrer sur soi et donc à devenir une meilleure version de soi-même.

D’après de nombreux adeptes minimalistes, ce mode de vie aiderait donc à réduire le stress, à avoir davantage le moral, à avancer plus efficacement dans vos projets personnels, à faire attention aux autres et à avoir des relations plus fortes avec vos proches, faire des économies d’énergie mentale et des économies financières.

Comment adopter le minimalisme à la maison ? Voici les piliers du mouvement.

Devenir minimaliste : moins de possessions pour désencombrer l’esprit

Parmi les grands principes du mode de vie minimaliste : posséder moins de choses. L’idée est de vous séparer d’objets, de meubles, de bibelots, de vêtements, de jouets pour enfants, qui sont globalement inutiles. Posez-vous les bonnes questions. Avez-vous vraiment besoin de ce vélo d’appartement qui prend la poussière ? Vos enfants ont-ils réellement besoin d’autant de jouets ? Cette étagère est trop encombrante, son contenu est-il si important ?

Désencombrer vos placards, votre jardin, mais aussi votre champ visuel lorsque vous passer le regard sur votre logement, est nécessaire pour alléger votre esprit et vous déstresser.

Vendez tout ce qui obstrue vos pensées, ce qui n’est pas utile, sur LeBoinCoin ou encore Vinted. La seconde main fait aussi partie du mode de vie minimaliste, puisque l’idée du minimalisme est aussi de d’arrêter les achats compulsifs en masse.

Réduire au maximum sa garde-robe et bien choisir ses vêtements

Vivre minimaliste, c’est aussi posséder moins de maquillage, de produits ménagers, de produits cosmétiques en tous genres, mais surtout de vêtements. Croyez-nous : acheter un vêtement de qualité qui est un peu cher et qui tient des années vaut mille fois mieux que d’acheter de la fast fashion qui appelle à la consommation massive.

Là aussi, apprenez à choisir les vêtements que vous mettrez et ce que vous ne mettrez pas et débarrassez-vous de ce que vous ne portez pas. Pas de « je garde au cas où je maigris ». Non. Vous en rachèterez à votre taille si vous maigrissez.

Le mieux, c’est de ne garder que des basiques et des vêtements utilitaires. Les bijoux également, mais pas trop non plus.

Ajoutez quand même quelques pièces à votre garde-robe qui sortent du lot, que vous aimez beaucoup et qui sont originales. En général, accessoiriser vaut mieux que d’avoir beaucoup de vêtements, si cela peut vous aider à confectionner des tenues sophistiquées avec peu de vêtements.

Apprendre à ne plus acheter de façon compulsive et à stocker des objets inutiles

Dans notre société actuelle, on a tendance à vouloir acheter en masse, « au cas où ». On veut stocker quand on trouve quelque chose de gratuit, stocker quand quelque chose est en promo, stocker quand on achète trop en cas de pénurie à venir…

Bref, on stocke beaucoup trop de choses qui nous encombrent l’espace et l’esprit. Du coup, l’idée du minimaliste est de se débarrasser des choses stockées qui sont inutiles, mais aussi d’éviter d’acheter sans réfléchir et stocker des objets ou de la nourriture en masse. Avant tout achat, réfléchissez-y au moins une journée avant de sortir le porte-monnaie.

Pour la nourriture, revenez également à l’essentiel et n’achetez pas en masse, n’entreposez plus les boites de conserve, achetez selon vos besoins et vos envies culinaires. Le minimalisme, c’est aussi ça : revenir aux essentiels alimentaires, ceux qui permettent de vivre sans excès et en bonne santé. C’est aussi cultiver ses propres fruits et légumes si vous en avez la possibilité.

Le minimalisme se retrouve aussi dans votre vie relationnelle

Le minimalisme, c’est aussi faire le tri dans ses relations. En effet, les relations toxiques sont mauvaises pour vous. D’ailleurs, avoir trop de relations différentes a tendance à vous perdre et à complexifier votre quotidien. Avoir des amitiés et des relations moindres mais de qualité, c’est la clé.

Simplifier son emploi du temps pour y voir plus clair

Vous notez trop de chose dans votre emploi du temps ? Et vous vous sentez pressé par l’aiguille qui court sur le cadran ? Vous avez le temps. Non, réellement, vous avez vraiment le temps. On a tendance à croire qu’il n’y a pas le temps de faire les choses, mais vous l’avez en prenant VOTRE temps.

Se plier à un agenda n’est pas naturel, pas sain pour votre esprit.

Faire la lessive alors que votre esprit vous crie de vous reposer, ce n’est pas cela qui vous aidera à vivre mieux. Oui, il faut la faire la lessive, mais reposez-vous avant pour mieux revenir et faire, enfin, votre lessive. Retirez aussi les éléments superflus de votre agenda si possible.

Par exemple : le mercredi, je vais en courses ou ce vendredi, je dois remplir le formulaire de la CAF. Faites plutôt une TO DO LIST de semaine sans préciser le jour où vous devez faire telle ou telle tâche. Cela vous stressera moins. Et pour les « courses », vous pouvez même l’enlever définitivement du planning : vous irez quand vous en aurez besoin, et ce, même si c’est dans deux semaines au lieu d’une. Vous verrez que vous ferez des économies d’argent en faisant cela puisque vous ne vous obligez plus à aller faire les courses à un jour donné.