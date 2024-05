Forte poitrine : 10 conseils pour se sentir mieux dans sa peau

Vous avez une forte poitrine ? On est ensemble, pas de soucis ! Nous savons donc très bien qu’avoir de gros seins peut être handicapant parfois. Ils bougent dans tous les sens en faisant du sport, il peut être parfois compliqué de s’habiller comme on le veut, le regard des autres est pesant et… eux aussi sont pesants !

Malgré tout, accepter sa grande taille de bonnet de soutien-gorge est essentiel pur garder ou retrouver confiance en soi, dans une société qui associe gros seins avec vulgarité ou laisser-aller. Car oui, avoir de gros seins, ne veut pas dire que vous êtes moins belle, ni plus vulgaire, ni que vous n’êtes pas fit et sportive.

Comment assumer sa forte poitrine ? Voici quelques pistes qui peuvent vous aider. Le chemin sera peut-être long, cela fait certainement des années que le regard de l’autre a contaminé votre propre regard sur vous. Mais, vous y arriverez.

Choisir la bonne taille de soutien-gorge

Nous voulions absolument vous partager une vérité qui peut tout changer sur votre perception de la grosse poitrine volumineuse : les tailles de bonnet ne sont qu’un ratio. En gros, plus votre taille de tour de seins est différente par rapport à votre tour sous la poitrine, plus le bonnet est haut. On peut très bien avoir de petits seins et porter du E, en somme.

C’est ce que nous apprend Charlene sur son compte Instagram (on vous met le lien en fin d’article). Dans ses diverses vidéos, elle nous montre l’importance de choisir la bonne taille de soutif, non seulement pour être à l’aise, pour flatter la forme de sa poitrine, pour s’habiller plus confortablement, faire du sport sans « bloublouter » et surtout pour maintenir et soutenir vos seins.

Car oui, un soutien-gorge n’est pas un objet de torture, un objet qui doit absolument être inconfortable, plus petit que ce que vous devriez porter pour faire bonne figure et qui est là juste pour être là. Non, on porte un soutif pour être plus à l’aise, pour soutenir, pour être justement plus confortable au quotidien.

Donc, portez la bonne taille de soutif, peu importe la lettre du bonnet, c’est ultra-essentiel pour être mieux dans sa peau. Le soutif doit justement agir comme une seconde peau pour vous. Voici le simulateur et calculateur de taille de soutien-gorge de Charlene pour calculer votre taille. Vous allez être surpris de l’écart de taille entre ce que vous pensez faire et votre vraie taille de soutif.

… Et choisir la bonne forme de soutif aussi !

C’est bête, mais trop souvent, les femmes portent des soutiens-gorges trop petits de bonnet, trop grand en tour et de mauvaise forme. Pour être mieux dans votre peau et assumer vos seins, et même rendre votre silhouette plus harmonieuse, vous devez donc trouver votre bonne taille de soutif, mais aussi porter la bonne forme pour vos seins.

Pour ça, pas de miracle, il faut tester. Essayez chez diverses marques de grande taille de soutien-gorge et n’hésitez pas à renvoyer les articles qui ne vous vont pas en forme. Le balconnet ne va pas à toutes, pareil pour le triangle.

Parmi les marques et sites qui font de grandes tailles, il y a par exemple : Freya, Brastop, La Redoute, Elomi, Delimira, Triumph, Curvy Cate, Glamuse, Panache, Oneill, Adidas…

VOIR AUSSI : La planche commando : un allié de taille pour perdre du ventre

Le soutien-gorge minimiseur, un allié de taille

Ce n’est pas forcément une bonne idée pour assumer pleinement sa poitrine, mais le minimiseur peut aider en première intention. Cette forme de soutif fait que vos seins apparaissent visuellement plus petits, vous perdez visuellement environ deux tailles avec cette forme. En gros, vos seins sont un peu plus aplatis avec ce genre de soutien-gorge.

Du coup, si vous voulez minimiser un peu le volume, c’est idéal. Après, une fois que vous regagnez confiance, nous conseillons quand même de partir sur des pièces plus flatteuses et des formes qui vont à VOS seins après essayage. Cela vous aidera encore plus à assumer.

Se tenir droit et le menton relevé pour avoir l’air plus en confiance

C’est loin d’être anecdotique : le positif attire le positif. Dans la même idée, faire semblant d’avoir confiance en soi et en son corps permet de petit à petit avoir vraiment confiance en soi. Ainsi, pour retrouver l’estime en vous, l’idée est de faire semblant dans un premier temps en vous tenez plus droite, en relevant le menton, en vous allongeant visuellement.

Ne pas avoir l’air courbée sur soi-même est un bon moyen de montrer que vous avez confiance. Et sachez que plus vous avez l’air d’avoir confiance, moins vous attirez l’attention.

Si vous montrez que vous avez une basse estime, vous apparaissez comme une proie facile, vous ressortez du lot visuellement et vous donnez même envie aux détracteurs de vous prendre comme bouc émissaire. Bombez les seins, plus c’est gros, plus ça passe.

VOIR AUSSI : Yoga ventre plat : 3 positions pour soulager les ballonnements et affiner la silhouette

Choisir des vêtements dans lesquels vous êtes à l’aise

Nous n’allons pas vous dire de choisir des vêtements à porter qui soient flatteurs pour les grosses poitrines. En réalité, chaque poitrine étant différente, il n’y a pas une règle pour porter des vêtements correctement et en harmonisant sa silhouette. Généralement, les cols en V et les cols bateau sont plus flatteurs, mais ce n’est pas pour tout le monde.

Le mieux est donc de tester les vêtements, de vous regarder objectivement dans le miroir et de ne pas avoir dire « ça, ce n’est pas pour moi » et « ça me va plutôt bien ça ». Et dans tous les cas, vous devez porter des vêtements qui vous mettent en confiance, qui sont confortables. Même en étant ronde, vous pouvez porter de l’oversize si vous aimez. Tout est dans la confiance en soi, cela changera votre aspect général.

Accepter qu’avoir des gros seins, c’est normal et pas grave

Si vous le pouvez, essayez aussi de suivre sur Instagram des femmes avec des gros seins, afin de ne plus vous sentir seule et de voir qu’avoir une forte poitrine, c’est ok. Justinaccessible en est un exemple, mais il y a tellement d’autres femmes sur la toile qui vous feront vous sentir à la fois unique et terriblement banal (dans le bon sens).

Tout cela pour dire que la meilleure façon d’accepter sa forte poitrine, c’est surtout d’accepter qu’elle est là, que ce n’est pas grave et que c’est surtout normal. Il y a des femmes qui ont des gros seins, d’autres des petits, et on s’en fiche. Il faut avoir de la lucidité et accepter que, oui, vos seins pèsent plus lourd et sont plus encombrants. Faites avec, n’essayez pas de vous comparer aux plus petits seins.

VOIR AUSSI : 10 astuces pour bien s’habiller quand on est une femme ronde

… Et pareil pour la poitrine tombante !

Et c’est pareil pour les poitrines qui tombent. Ça arrive souvent avec les gros seins, c’est la gravité. Et pour une grosse partie des gens, dans l’imaginaire, les seins qui tombent ne seraient pas jolis, c’est un synonyme de vieillesse, etc. En vrai, c’est la pub et les mœurs qui vous font croire cela.

Les seins qui tombent sont normaux, cela arrive à beaucoup et à divers degrés. Dans tous les cas, il faut arriver à accepter et donc agir en conséquence, voire les remonter avec le soutien-gorge en prenant, en amont, du recul sur le sujet.

Mieux regarder sa poitrine et l’appréhender

Regardez vos seins ! Mais, regardez-les vraiment. Lorsque vous passez devant le miroir, c’est un coup de vent, vous ne regardez pas vraiment par peur de votre image.

Pour assumer sa forte poitrine, il est important d’accepter sa présence et d’agir en fonction de cette forte présence, justement. Et ce n’est pas que regarder, touchez vos seins aussi, palpez-les, apprenez à les connaître, à voir à quels moments ils vous font mal, sous quelles forment ils sont plus jolis, etc.

VOIR AUSSI : Quel sport pratiquer quand on est en surpoids ?

Accepter le regard des autres sur ses seins

Les autres vont forcément avoir des regards à un moment ou un autre. Entre les gens qui vous regardent car ils n’ont jamais vu un bonnet K et certains hommes qui regardent plus vos seins que vos yeux… C’est vrai que c’est usant. Mais, il faut arriver à se résigner, il y a des regards, il y en aura toujours. Maintenant, est-ce que vous voulez vous arrêter à cela ?

Passer outre le regard de l’autre, vous exclamer contre les hommes qui pensent que vos seins sont vos yeux, ou bien faire de l’autodérision face aux critiques… Agissez comme vous le désirez, mais gardez toujours en tête que les remarques doivent le moins possible vous toucher, car de toute façon, il y en aura toujours.

Notez que ça peut vous atteindre et que vous pouvez aussi exprimer le fait que cette remarque vous atteigne, c’est aussi une bonne façon d’assumer vos sentiments quant à votre poitrine.

Aimer sa forte poitrine avant de la changer (sport, chirurgie…)

Il existe plein de moyens de réduire la taille de sa poitrine, en faisant du sport au niveau des pecs ou encore avec la chirurgie (réduction mammaire). Tout est possible, si vraiment vous êtes complexé.

Mais, gardez en tête une chose : aimez votre complexe avant de l’enlever. C’est une règle d’or, à mon sens. En réalité, ce n’est pas tant aimer son complexe, c’est accepter sa présence, le regarder réellement sans se cacher la réalité.

Et après l’acceptation de soi, on peut décider vraiment si on veut changer les choses. Car si vous changez les choses par dégout de vous-même, sachez que vous ne vous aimerez jamais vraiment.

Crédits images : @charlene.lingerie, @justinaccessible, Canva

Notez cet article