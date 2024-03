Yoga ventre plat : 3 positions pour soulager les ballonnements et affiner la silhouette

Vous vous sentez ballonnés et vous avez envie de retrouver un ventre plat ? C’est possible avec trois postures de yoga qui permettent de diminuer le gonflement abdominal. La plupart du temps, le ventre gonfle quand les gaz s’accumulent dans les intestins. Pour les évincer et retrouver une impression de légèreté, le sport sera votre meilleur allié. En dehors du fait de retrouver un ventre plat, la pratique d’une activité sportive est essentielle pour maintenir une bonne santé et un corps en bon état de marche. Plus qu’un simple sport, le yoga est connu pour avoir d’énormes bienfaits sur la santé. Son avantage, c’est qu’il est accessible à tous. Chaque posture peut vous aider et certaines sont particulièrement efficaces pour réduire les ballonnements. Voici les 3 postures de yoga pour retrouver un ventre plat !

Le yoga, une pratique ancestrale aux multiples bienfaits

Vous gagnerez bien plus qu’un ventre plat en pratiquant le yoga. En effet, c’est une pratique ancestrale originaire d’Inde qui n’est pas une simple série d’exercices physiques, mais plutôt un art de vivre. Il s’agit d’une discipline complète qui englobe le corps, l’esprit et l’âme. À travers diverses postures (asanas), techniques de respiration (pranayama) et méditation, le yoga vise à promouvoir une meilleure santé globale, un esprit plus clair et une plus grande sérénité intérieure.

Le yoga améliore la flexibilité, la posture globale et renforce les muscles, ce qui permet de soulager les douleurs de dos et de prévenir les blessures. Sur la santé mentale, les techniques de respiration et de méditation aident à réduire le stress, l’anxiété, augmentent la concentration et apportent une sagesse intérieure et un sentiment de paix. Par ailleurs, le yoga est aussi reconnu pour son impact positif sur le sommeil, la digestion et le système immunitaire, car la circulation sanguine est activée et le système nerveux plus détendu.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’il est accessible à tous, indépendamment de l’âge ou de la condition physique. Vous y allez à votre rythme. Ensuite, ce qui est également très intéressant dans cette pratique, c’est que vous pouvez cibler les postures en fonction de vos problèmes. Ci-dessous, nous vous partageons les 3 postures pour retrouver un ventre plat et réduire les ballonnements pour un meilleur confort digestif.

Trois positions de yoga pour avoir un ventre plat et apaiser les gonflements

Divers facteurs tels que l’alimentation, les boissons gazeuses, l’aérophagie, le stress, le mode de vie, la ménopause ou une intolérance alimentaire peuvent être à l’origine des ballonnements. Quand vous avez des gaz intestinaux, votre abdomen est tendu et gonflé, ce qui est désagréable et douloureux.

Ces gaz peuvent s’accumuler et mettre donc les intestins sous pression, ce qui entraîne un gonflement. Pour soulager ces ballonnements et retrouver un ventre plat, les massages du ventre sont bénéfiques pour favoriser l’expulsion des gaz ainsi que ces trois postures de yoga.

1. ARDHA APANASANA

Cette position de yoga favorise le déplacement des gaz dans les intestins. En position allongée sur le dos, jambes tendues sur le sol, ramenez un genou vers la poitrine en tenant votre jambe près du tibia ou du genou, tout en gardant la tête au sol. Laissez l’autre jambe tendue. Restez dans cette position durant cinq minutes avant de changer de jambe. Plus vous pratiquerez cette posture de yoga, plus vous retrouverez un ventre plat !

2. ANANDA BALASANA

Malgré son apparence peu flatteuse, cette position de yoga est très efficace pour retrouver un ventre plat. Allongé sur le dos, avec les genoux fléchis et les pieds au sol, amenez vos genoux vers votre poitrine. Gardez les pieds orientés vers le plafond tout en écartant doucement les jambes. Saisissez vos tibias, chevilles ou pieds selon votre souplesse. Maintenez cette position pendant une à cinq minutes.

3. UTTANASANA

Debout, en vous penchant vers l’avant, utilisez la gravité pour étirer votre colonne vertébrale et apaiser votre abdomen. Les pieds à la largeur des hanches, inclinez-vous vers l’avant. Vous pouvez garder les jambes tendues ou légèrement pliées. Maintenez cette position de yoga durant une à trois minutes avant de revenir doucement en position debout.

Maintenant que vous connaissez ces trois postures de yoga, vous n’avez plus qu’à les mettre en pratique pour retrouver un ventre plat ! Et vous, chers lecteurs, avez-vous d’autres exercices à nous conseiller ?

