Il y a des matchs qu’on oublie, des scores qu’on efface… et puis il y a des noms. Des noms qui résonnent comme des hymnes, même quand les crampons ont été raccrochés. Des légendes du sport que tout le monde connait.

Dans les rues, les cours de récréation ou les salons feutrés des fans, ils continuent de vivre. Non pas seulement parce qu’ils ont gagné, mais parce qu’ils ont inspiré. Dans les sports collectifs où le ballon est roi, football, basketball, football américain, certaines figures traversent le temps. Elles n’ont pas seulement dominé le jeu : elles l’ont redéfini. Par leur style, leur détermination, leur engagement. Ces légendes du sport, toujours vivantes en 2025, nous rappellent que le génie ne meurt jamais. Voici le top 10 de ces géants du ballon qui ont marqué les terrains… et nos cœurs.

Lionel Messi : la grâce et la constance

Palmarès :

8 Ballons d’Or

6 Souliers d’Or européen

1 Coupe du monde (2022)

4 Ligues des Champions

10 Liga, 2 Ligues 1, 1 Copa América

Meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone (672 buts)

Le « GOAT » est connu pour sa capacité à dribbler, passer, et marquer avec une précision et une créativité inégalée. Son toucher de balle est souvent décrit comme une caresse, et ses feintes sont réputées pour être imprévisibles. Néanmoins, surclassé par Franck Ribéry pour le titre de joueur UEFA de l’année, Lionel Messi voit sa domination mondiale remise en question. Affaire à suivre.

Hors terrain :

Messi est ambassadeur de l’UNICEF depuis 2010. Il a créé la Leo Messi Foundation, dédiée à l’accès à l’éducation et à la santé pour les enfants défavorisés, notamment en Amérique latine. En 2020, il a fait un don significatif de 500 000 euros à la fondation Garrahan. Il a ainsi acheté du matériel de protection et des équipements pour les hôpitaux argentins luttant contre la pandémie du Coronavirus. Par ailleurs, il utilise sa notoriété pour attirer l’attention sur des causes caritatives et encourager les dons. Dans cette optique, Messi s’est associé à Mastercard pour soutenir Save the Children.

En 2023, il rejoint l’Inter Miami, marquant le football nord-américain de son empreinte. À 37 ans, il reste un exemple de modestie, de régularité et d’intelligence de jeu. Une légende du sport comme on en voit une par génération.

Voici une compilation de publicités avec La Pulga :

Michael Jordan : l’icône éternelle

Palmarès :

6 titres NBA (Chicago Bulls)

5 MVP de saison régulière

10 fois meilleur marqueur

2 médailles d’or olympiques (1984, 1992)

Membre du Hall of Fame

Hors terrain :

Jordan a bâti un empire avec la marque Air Jordan, générant des milliards de dollars et influençant toute la culture streetwear. Il est aussi copropriétaire de l’écurie 23XI Racing en NASCAR et a été longtemps propriétaire des Charlotte Hornets.

Très impliqué dans les causes sociales, il a donné plus de 100 millions de dollars à des associations défendant l’égalité raciale, l’accès à l’éducation et la justice sociale. Une légende du sport devenue référence culturelle.

Voici la bande-annonce du film AIR, les baskets au nom de Michael Jordan qui vont devenir icônique :

Cristiano Ronaldo : le culte de l’excellence

Palmarès :

5 Ballons d’Or

5 Ligues des Champions

4 Souliers d’Or européens

Champion d’Europe 2016 avec le Portugal

Plus de 850 buts en carrière

Titres en Angleterre, Espagne, Italie et Arabie Saoudite

Hors terrain :

Ronaldo est à la tête de plusieurs entreprises (hôtels, salles de sport, parfums), et très actif sur les réseaux sociaux (plus de 600 millions de followers). Il soutient Save the Children, l’UNICEF, World Vision et a financé de nombreuses opérations d’enfants malades et contre le cancer. CR7 a fait des dons importants à diverses organisations. Il a également fait des dons pour des actions humanitaires, notamment en faveur des victimes de catastrophes naturelles. Plusieurs fois, il reverse ses primes à des œuvres humanitaires au lieu de les empocher.

En 2025, il continue de jouer avec Al-Nassr et brise tous les records de longévité et d’efficacité. Une légende du sport qui symbolise rigueur, ambition et travail acharné.

Un top 10 des publicités avec la star :

Tom Brady : le quarterback suprême

Palmarès :

7 Super Bowl (record absolu)

5 MVP des finales

3 MVP NFL

Meilleur passeur de tous les temps (89 214 yards)

738 touchdowns

Il a disputé un total record de 10 Super Bowls. Tom Brady fait partie des deux seuls quarterbacks, aux côtés de Peyton Manning, à avoir décroché plusieurs titres avec différentes équipes : six avec les Patriots et un avec les Buccaneers. TB12 détient également le record du plus grand nombre de titres de MVP du Super Bowl avec cinq distinctions. Il reste à ce jour le seul joueur à avoir obtenu ce titre avec plusieurs franchises.

Hors terrain :

Tom Brady, en plus de sa carrière légendaire dans le football américain, est impliqué dans plusieurs actions caritatives et possède sa propre fondation. Il est ambassadeur mondial de Best Buddies Internationale. Une organisation qui aide les personnes souffrant de déficiences intellectuelles et développementales. Il a également créé la TB12 Foundation qui se concentre sur l’aide aux athlètes à faible revenu. L’accès à la rééducation post-blessure et la formation de performance sont les points clés de celle-ci.

Si vous connaissez le NFL et cet icône, voici une compilation de publicités :

LeBron James : puissance, intelligence et influence

Palmarès :

4 titres NBA

4 MVP des finales

4 MVP en saison régulière

3 médailles d’or olympiques

21 sélections All Star NBA

Rookie de l’année 2024

Meilleur scoreur de l’histoire de la NBA

Le « King » est devenu en Mars le tout premier joueur à franchir la barre des 50 000 points cumulés en saison régulière et en playoffs de NBA.

Hors terrain :

LeBron James est connu pour son engagement philanthropique à travers la LeBron James Family Foundation. Cette fondation œuvre notamment l’éducation et le soutien aux jeunes, en particulier dans sa ville natale d’Akron, Ohio. Parmi ses initiatives, on compte l’ouverture de l’école « I PROMISE ». Un environnement d’apprentissage stimulant et un soutien complet aux enfants défavorisés. De plus, la fondation propose des logements à prix réduits, des programmes de soutien aux familles et des ressources telles que des garde-manger et un soutien juridique.

En plus de la LeBron James Family Foundation, LeBron James a fondé l’organisation « More Than a Vote ». Il encourage les citoyens afro-américains à voter. Il utilise également sa notoriété pour attirer l’attention sur diverses causes sociales et injustices. Le fameux numéro 23 est une figure influente sur et en dehors des parquets. Il fait partie des légendes du sport aussi complète que respectée.

Ci-dessous la toute dernière publicité avec Lebron :

Ronaldinho : la poésie du football

Palmarès :

Champion du monde 2002

Ballon d’Or 2005

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone (2005/2006)

Meilleur joueur FIFA deux fois

Vainqueur Copa America (1999)

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne (2006 FC Barcelone)

Champion d’Italie (2011 AC Milan)

Hors terrain :

Après sa retraite, Ronaldinho est resté très populaire à travers le monde. Il joue dans des matchs caritatifs, fait la promotion du football dans les pays émergents. Ronaldinho s’est engagé dans diverses actions caritatives et a créé une fondation. Sa fondation, en partenariat avec Prime Pharma, a fait don de médicaments à la Fondation Children Of Africa en Côte d’Ivoire. Il a également lancé son « organisation humanitaire Ronaldinho » en Égypte pour aider les pauvres. De plus, il a créé une fondation en Suisse pour l’éducation des enfants et est impliqué dans des activités caritatives. Nous pouvons citer les matchs de légendes et des actions en tant qu’ambassadeur de l’ONU. Il est encore aujourd’hui célébré comme une légende du sport joyeuse, accessible et magique.

Découvrez les dribbles de génie de Ronnie :

Zinédine Zidane : le génie discret

Palmarès :

Champion du monde 1998

Champion d’Europe 2000

Ballon d’Or 1998

3 Ligues des Champions en tant qu’entraîneur (Real Madrid)

Vainqueur de la Super Coupe d’Europe (2016, 2017 Real Madrid)

Vainqueur de la C1(2016, 2017, 2018 Real Madrid)

Vainqueur de la Super Coupe d’Espagne (2017, 2019, 2020 Real Madrid)

Vainqueur du Champ.d’Espagne(2017, 2020 Real Madrid)

Hors terrain :

Notre fameux Zizou reste discret, mais il soutient régulièrement des causes caritatives, notamment la Fondation ELA (contre les leucodystrophies). En tant qu’entraîneur, il a impressionné par son calme, sa rigueur tactique et sa gestion humaine.

Zizou est devenu un mentor respecté, convoité par les plus grands clubs et sélections. Une des légendes du sport doublement accomplie.

Ci-dessous un best of du génie français :

Tony Parker: le pionnier français de la NBA

Palmarès :

4 titres NBA avec les Spurs

MVP des Finales NBA 2007

Champion d’Europe 2013 avec l’équipe de France

Meilleur marqueur de l’Euro 2013

Hors terrain :

Tony Parker est activement engagé dans des œuvres caritatives, notamment à travers son gala annuel, « Par Cœur Gala ». Il soutient diverses associations telles que « Un Enfant par la Main » et « Sourire à la Vie ». Celles-ci bénéficient des fonds récoltés pour des actions en faveur des enfants, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé. Il s’investit aussi dans le développement du basket français et soutient de nombreuses initiatives culturelles. Une légende du sport respectée pour sa polyvalence et son humilité.

Hors du terrain, il reste une star française :

Neymar Jr. : la star de la nouvelle génération

Palmarès :

Vainqueur Ligue des Champions et meilleur buteur (2015)

Copa Libertadores (2011)

Champion de France, Espagne et Arabie Saoudite

Médaille d’or olympique (2016)

Vainqueur du Mondial des Clubs (2015 FC Barcelone)

Vainqueur de la Coupe des Confédérations(2013 Brésil)

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne (2013 FC Barcelone)

Hors terrain :

Neymar a fondé l’Instituto Projeto Neymar Jr, une association qui aide plus de 2000 enfants et familles dans sa ville natale. Malgré les critiques sur son mode de vie, il reste l’un des footballeurs les plus suivis de la planète. En 2025, il évolue au Brésil, dans le club qui l’a rendu star. Mais sa technique, son flair et son aura font de lui une des légendes du sport qui influencent toute une génération.

Ces stars ont aussi figuré dans des publicités insolites :

Andrés Iniesta : la légende discrète

Palmarès :

Champion du monde 2010

2 Euros (2008, 2012)

4 Ligues des Champions

9 Liga avec le FC Barcelone

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne(2006, 2010, 2011, 2013, 2016 FC Barcelone)

Coupe de Japon (2019 Vissel Kobe)

Supercoupe de Japon (2020 [Vissel Kobe]

Coupe d’Espagne [2012, 2015, 2016, 2017, 2018 FC Barcelone]

Son but en finale du Mondial 2010 contre les Pays-Bas a marqué l’histoire de l’Espagne. Il incarne la beauté du jeu simple et efficace. C’est une deslégendes du sport les plus adorées dans le monde entier.

Hors terrain :

Andrés Iniesta s’est impliqué dans plusieurs actions caritatives et a soutenu diverses fondations tout au long de sa carrière. Il a notamment mis son maillot aux enchères pour récolter des fonds pour l’association Sanfilippo. Le footballeur a également soutenu le peuple sahraoui en vendant un maillot pour acheter des panneaux solaires pour les réfugiés. Iniesta a également participé à des initiatives de la Fondation UEFA pour l’enfance, qui utilise le pouvoir du football pour aider les enfants vulnérables. Discret, mais extrêmement respecté, il est le prototype du leader silencieux.

Ils continuent de faire rouler le ballon

Ces légendes du sport ballon ont dominé les terrains avec talent et constance. Cependant, leur vraie grandeur réside dans ce qu’elles ont construit autour : fondations, écoles, projets solidaires, structures pour les jeunes. Qu’ils soient encore en compétition ou désormais ambassadeurs, ils incarnent l’idée que le sport n’est pas seulement un jeu. C’est un levier d’inspiration, d’engagement et de transformation. Dans chaque tir au but, chaque dunk, chaque passe millimétrée, ils nous montrent que le sport est aussi une affaire de beauté et d’âme. Et c’est pour cela que leur héritage reste vivant.

