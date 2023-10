Quels sports privilégier quand on est obèse ? Top 6 !

Que vous soyez en surpoids léger, modéré ou que vous soyez obèse, sachez déjà que ce n’est pas grave. Chacun est plus ou moins à l’aise avec son corps et cette surcharge pondérale peut ou non entrainer des problèmes de santé. Chaque personne est différente sur le sujet.

Mais, si vous êtes là, c’est que vous avez certainement envie de perdre du poids, peu importe la raison. Si tel est votre cas, sachez que le plus efficace pour perdre du gras, c’est de prendre en muscle et donc de faire du sport pour se muscler.

Faire du sport sans impact, qui vous plait et que vous tiendrez sur le long terme

Cela aura pour avantage de renforcer vos muscles, qui alors supporteront mieux votre poids. Mais aussi, votre masse grasse va, en quelque sorte, être remplacée par du muscle, ce qui aura pour effet de vous affiner en premier temps.

Pour perdre du poids, il faut perdre plus de calories que vous n’en consommez. Et certaines personnes ont plus de mal que d’autres, par exemple dans le cas de métabolismes lents ou de soucis hormonaux.

Avec une alimentation équilibrée (mais sans vous affamer, c’est le pire moyen de maigrir) et du sport, vous avez déjà une bonne base. Et justement, il n’y a pas tous les sports qui conviennent aux corpulences larges, aux personnes obèses.

Voici les sports les plus efficaces pour maigrir quand on est obèse. Tous ces sports sont réputés pour être doux, sans impact et beaucoup plus tenables sur le long terme.

Gardez en tête cette idée : faites un sport qui vous fait envie et qui encouragera à le faire pendant longtemps, à ne pas arrêter après deux semaines. Un sport qui brule moins de calories, mais que vous allez faire sur le long terme est mieux qu’un sport qui brule beaucoup de calories et que vous allez abandonner.

La marche, mais surtout pas la course

La course est un sport d’impact. Lorsque vous courez, vos muscles, vos articulations, tout, doivent amortir le poids de votre corps. Quand on est obèse, sans faire des sports, le corps doit déjà vous soutenir lorsque vous marchez et c’est déjà difficile pour lui.

Ainsi, on évite de faire de la course lorsqu’on est en situation d’obésité. Nous vous conseillons plus de faire de la marche et, si vous le voulez, aller vers la course lorsque vous aurez perdu un peu de poids.

Nous pensons que la course est faisable si vous faites votre poids de base par rapport à la taille + 20 kg ou en dessous, mais pas au-dessus. Par exemple, vous faites 1m70, nous déconseillons la course si vous faites 70+20 kg, soit 90 kg ou plus.

La marche, la marche sportive, la marche nordique, la randonnée, tout cela est à privilégier pour perdre de la masse grasse.

En plus d’être un sport parfait pour gérer son stress au quotidien et pour les problèmes digestifs, la marche s’adapte bien aux corps obèses. On peut adapter son rythme, y aller sans se brusquer.

Le mieux est de se fixer des objectifs réalisables, mais qui vous motiveront. Par exemple, commencez en faisant 2000 pas, puis quand vous aurez plus d’endurance, faites 3000 pas, puis 5000, puis 8000, etc.

Vous pouvez fractionner vos nombres de pas par jour en plusieurs séances, c’est ok aussi. On estime qu’une moyenne de 5000 pas par jour est déjà suffisant pour perdre du poids avec une alimentation équilibrée, une bonne hydratation et un bon transit.

La natation, l’aquagym : les sports aquatiques quand on est obèse

De manière générale, tous les sports aquatiques, donc dans l’eau, sont des sports très pratiques et efficaces quand on est obèse. Du moment que vous n’en faites pas trop en faisant des longueurs trop rapidement au point de tomber en hypoglycémie, la natation ou encore l’aquagym sont idéaux pour votre perte de poids.

Il n’y a pas que ça, il y a la plongée, l’hydrospeed… Autant de sports où vous aurez même peu l’impression de travailler vos muscles, le tout en ayant en plus le poids de votre corps allégé par l’eau.

Les pilates, une très bonne idée pour s’amincir

Les pilates, c’est un sport parfait quand on est obèse, mais aussi lorsqu’on est âgé. C’est un peu un mix entre la gymnastique, la danse et le yoga. En plus de vous muscler de manière ludique, ce sport peut vous aider à travailler le cardio (comme la marche et la natation en somme).

Et il est parfait pour se muscler de manière ludique et, pourquoi pas, en groupe. S’entrainer à plusieurs, c’est peut-être plus motivant pour certains d’entre vous.

Sports pour obèse : La musculation pour renforcer ses muscles

Parmi les sports idéaux pour les personnes obèses, il y a la musculation. Aller à la salle de sport ou faire du sport sans matériel à la maison (vous pouvez aussi vous acheter du matériel comme un rameur, des artères, etc.), peu importe. Renforcer ses muscles en douceur en allant à son rythme, c’est finalement le meilleur moyen de s’affiner.

D’ailleurs, laissez tomber la balance, sauf si vous en avez une qui mesure la masse grasse. À mesure que vous vous musclez, la graisse se « remplace » par du muscle. Votre poids peut stagner, voire augmenter. Mais, en fait, c’est juste que vos muscles sont plus lourds.

La danse, un sport idéal pour perdre en s’amusant

La danse, si vous le faites seul ou à plusieurs, c’est un sport idéal pour perdre du poids en s’amusant, sans trop s’en rendre compte. Vous pouvez même danser chez vous que vous finirez, avec la récurrence, à perdre du ventre.

Nous conseillons, pour débuter, de vous lancer dans une danse rythmée, mais pas trop difficile et augmenter en niveau avec le temps.

Le yoga parmi les meilleurs sports quand on est obèse

Comme pour les pilates, le yoga est un sport doux qui permet de se muscler en douceur, mais aussi de travailler sa souplesse, son cardio, de faire du sport à plusieurs si vous le souhaitez. En plus, ce sport est réputé pour calmer l’anxiété, si jamais vous êtes une personne stressée de nature. L’un des meilleurs sports quand on est obèse, selon nous.