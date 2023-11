La planche commando : un allié de taille pour perdre du ventre

Parmi les techniques de musculation les plus efficaces, il y a le célèbre gainage. Idéal pour se raffermir, pour travailler une grosse partie des muscles et dessiner les abdos, le gainage est utilisé dans les entrainements sportifs de nombreux professionnels, par les coachs, etc. Toutefois, il faut dire que la planche classique est un peu ennuyante. C’est là qu’entre en jeu la planche commando ou planche militaire, beaucoup plus efficace pour perdre du ventre.

La planche commando pour perdre du ventre

La planche commando ou planche militaire est en fait une alternative à la planche de gainage basique, une option plus dynamique, moins ennuyante et qui fait encore plus travailler vos muscles que la version classique. Tout simplement parce qu’en plus du côté endurant de l’exercice, vous mettez vos muscles et articulations en mouvement.

Les bras, les épaules, le dos, les pectoraux (par exemple pour raffermir la poitrine), les abdos et les bras sont particulièrement sollicités pour la planche commando. C’est donc un exercice parfait pour travailler le haut du corps.

Comment réaliser cet exercice de musculation ?

Inspiré des Pilates, cet exercice de musculation sans matériel est en plus très facile à exécuter. Généralement, il faut se placer sur un tapis (style tapis de yoga, cela sera le seul matériel, même si vous pouvez rajouter des poids dans d’autres variantes), sur le vendre et de surélever son corps en se mettant sur la pointe des pieds et sur les avant-bras.

Après cela, on remonte le haut du corps en passant, un bras après l’autre, en position « pompe » avec les bras tendus. Puis, un bras après l’autre, on revient à la position initiale. Voici un exemple concret :

Voici un autre exemple de planche commando avec des variantes possibles et les erreurs à éviter. Une vidéo très intéressante pour cet exercice :

Alors, vous allez tester la planche commando ?