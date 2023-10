Faut-il faire du sport tous les jours pour être en bonne santé ?

Il y a énormément, et ce n’est pas un euphémisme, d’études sur la durée idéale de sport par semaine ou par jour.

Mais, en réalité, aucune étude ne donne de vraie réponse sur le sujet car, finalement, nous sommes tous différents sur la réception du sport par notre corps. De la même façon qu’il est impossible de généraliser en combien de temps perdre 1 kg, on ne peut pas donner de temps idéal de sport pour tout le monde. Un coach sportif ou un médecin peut éventuellement vous le dire de manière personnalisée, en analysant votre masse grasse et la masse musculaire, votre métabolisme, etc. Mais c’est tout.

Toutefois, l’Organisation Mondiale de la Santé et divers autres institutions se sont mis d’accord sur des données moyennes qui peuvent vous offrir une première base de ce qu’il faut faire et ne pas faire pour rester en bonne santé vis-à-vis de l’activité physique.

Combien de temps par semaine faut-il faire du sport ?

Le sport a de nombreux bienfaits et il aide à rester en pleine forme physique et mentale. Il est aussi idéal pour la rééducation, pour perdre du poids, ou encore pour éviter les douleurs musculaires, justement en renforçant sa musculature.

Faire du sport un peu tous les jours

Dans un premier temps, les autorités de santé déclaraient qu’il fallait faire au moins 150 minutes (2h30) de sport par semaine sans trop préciser l’intensité, le type de sport, etc. Elles déclaraient aussi que 5 séances de 30 minutes par semaine étaient donc nécessaires.

Cela signifierait donc des séances de sport 30 minutes par jour pour 5 jours sur 7. En soi, c’est également ce que nous pourrions vous conseiller et ce que pourraient conseiller un médecin ou un coach.

Toutefois, il est aujourd’hui prouvé que faire du sport un peu tous les jours sur tout au long de la journée est plus efficace pour rester en forme que faire des séances intenses sur 30 minutes sur 5 jours. Aller marcher, faire du vélo pour se déplacer, prendre les escaliers, marcher lors des pauses au bureau, faire le ménage, faire à manger en bougeant… Ce n’est pas une légende.

Ne pas avoir l’impression de faire du sport

Certaines personnes peuvent d’ailleurs s’affiner significativement avec simplement de la marche sportive comme sport ou en restant actif toute la journée.

Et, en soi, vous aurez moins de problème à vous motiver pour faire du sport si : vous n’avez pas l’impression de faire du sport (donc pas une grosse séance, mais plein de petits moments sportifs dans la journée) et si vous faites un sport que vous aimez qui durera sur le long terme.

Faire un sport que vous aimez, qui va jouer sur la durée et la récurrence (vous ne l’abandonnerez pas en deux semaines) est plus efficace pour perdre du poids, se muscler et rester en forme.

Un nombre de pas par jour recommandé ?

Si nous reprenons l’exemple de la marche, l’OMS avait précédemment indiqué qu’il fallait faire environ 10 000 pas par jour pour être en forme. Aujourd’hui, nous savons que c’est un mythe car plusieurs études démontrent que 6000 pas sont suffisants, et que même 2000 pas par jour peuvent changer les choses sur des personnes normalement sédentaires.

Le nombre de pas « à faire » dépend surtout de chacun, on augmente le nombre en fonction de sa condition physique. Nous savons néanmoins que la sédentarité est un fléau, il faut l’éviter le plus possible, même avec un emploi de bureau.

Nous vous renvoyons aussi sur cette vidéo très intéressante qui parle de Jason Momoa. L’acteur d’Aquaman ne fait pas vraiment de séances de sport et il est pourtant mince et musclé. Pourquoi ? Il est actif absolument toute la journée, tout simplement.

Faut-il faire du sport tous les jours ?

À notre sens, la réponse est oui, mais c’est surtout être actif tous les jours qui est important. Notez qu’il ne faut pas non plus se culpabiliser si, un jour, vous avez la flemme ou que vous ne pouvez pas aller bouger. Mais, essayez le plus possible sans vous contraindre.

Pour résumer : Si nous nous basons sur les recommandations de l’OMS et sur le fait qu’une activité minime sur toute une journée est plus efficace que de faire de grosses séances de sport (en tous cas pour être en bonne santé, pour la perte significative de poids et le gain de muscle, il faut ajouter des séances), nous pouvons vous conseiller de faire : environ 15-30 minutes d’activité sportive légère tous les jours, et/ou rester suffisamment actif toute la journée.

Chaque occasion est bonne pour se dépenser un peu.

Exemples d’activités : Déplacez-vous à pied ou à vélo le plus possible, prenez les escaliers, faites le ménage à fond, faites de la pâtisserie (pétrir à la main fait bien bouger les muscles), allez promener votre chien souvent, faites des promenades avec vos enfants ou même seul, marchez lors de vos pauses au bureau, etc.