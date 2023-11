Brûler des calories sans sport ? Découvrez la méthode NEAT

Si vous avez envie de perdre un peu de poids, mais que vous ne voulez pas commencer une activité physique intense, voici la méthode NEAT, une solution pour brûler des calories sans faire de sport. Vous allez adorer.

Il est possible de brûler des calories sans sport

Pour perdre du poids, il faut brûler plus de calories que vous n’en consommez. Pour schématiser, il faut donc dépenser plus de calories que vous n’en mangez ou en buvez. Associé à une alimentation riche, mais équilibrée, le sport est idéal pour perdre du ventre et même s’affiner ou se muscler. Pour cause, le sport va vous permettre de dépenser plus de calories que vous n’en dépensez au repos.

Toutefois, faire du sport peut être compliqué pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont par exemple des problèmes de santé qui impliquent qu’ils ont du mal à faire une activité physique.

Par exemple les personnes obèses, âgées ou malades qui auront peut-être plus de difficultés. Et vous avez aussi des personnes qui n’ont pas le temps de faire du sport, d’autres qui n’aiment juste pas ça.

Heureusement, pour toutes ces personnes, il existe une méthode pour dépenser de l’énergie et donc des calories sans faire du sport. Du moins… sans en avoir l’impression.

Le Non-Exercise Activity Thermogenesis, une méthode idéale pour rester actif

En effet, on ne peut pas vraiment maigrir sans activité physique. Pour créer un déficit calorique tout en gardant une alimentation saine et donc qui vous apporte assez d’énergie pour vivre et bouger, il faut se dépenser un peu. Mais, la méthode NEAT promet justement de se dépenser sans trop d’effort.

Le Non-Exercise Activity Thermogenesis correspond en fait aux activités physiques du quotidien que vous faites tous les jours en dehors des activités sportives.

En effet, si vous ne le savez pas, vous dépensez des calories lorsque vous marchez, lorsque vous faites à manger, quand vous faites vos courses, quand vous montez des escaliers, en faisant du jardinage, en faisant le ménage…

Toutefois, généralement, ces activités ne sont pas suffisantes en matière de dépense calorique pour aider à maigrir. Pourquoi ? Parce que vous ne les faites pas longtemps et elles ne sont pas souvent associées dans la même journée.

Néanmoins, en faisant ces activités plus longtemps, tout au long de la journée pour rester actif toute la journée, potentiellement en contractant les abdos lorsque vous êtes debout, en faisant des squats en faisant le ménage, etc. Il est possible de dépenser pas mal de calories en faisant ces activités quotidiennes.

Quelques exemples d’activités à transformer au quotidien

La clé est surtout de rester actif tout au long de la journée et que tous les prétextes soient là pour s’activer.

Exemples : Prenez les escaliers au lieu de l’ascenseur, faites du vélo ou marchez au lieu de prendre la voiture ou les transports, bougez davantage en faisant à manger, préparez des plats faits maison qui demande du mouvement (par exemple pétrir son pain soit même), faites votre potager, faites vos courses une fois par semaine et marchez dans les rayons, marchez environ 3000 pas minimum par jour, sortez votre chien souvent, baissez-vous, levez les bras, activez-vous et faites du cardio en faisant le ménage…