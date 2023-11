Méthode 1% : comment marcher plus sans stress, en douceur et durablement ?

Vous souhaitez instaurer de nouvelles habitudes dans votre quotidien, mais vous avez peur de ne pas y arriver ? La méthode 1% est sans doute la solution qu’il vous faut pour marcher plus et dire adieu à la sédentarité. En effet, la méthode 1% a été élaborée par un psychologue et auteur italien, Luca Mazzucheli. Ce dernier nous partage des techniques efficaces et des conseils astucieux pour marcher plus, mais tout en douceur. Que ce soit 3 000, 6 000 ou 10 000 pas, vous devez choisir un but qui vous semble juste et raisonnable pour vous. Cela va dépendre de vos aptitudes en matière de sport, de votre état de santé et aussi de vos contraintes au quotidien. Découvrez ci-dessous comment vous fixer des objectifs réalistes et garder votre motivation sur le long terme.

1) Je mets du sens et des valeurs dans mon objectif

Avoir un objectif, c’est bien, mais s’il n’a aucun sens pour vous, cela ne sert pas à grand-chose. Pour installer une nouvelle habitude, vous devez être certain du pourquoi vous le faites et de ce que vous allez y gagner. En d’autres termes, vous devez y mettre du sens et ce sens sera le fil conducteur qui vous permettra de tenir sur le long terme.

En effet, vous allez forcément traverser des périodes de découragement. Alors, la méthode 1% vous préconise d’être alignés avec vos valeurs, vos passions et vos besoins. En somme, vous devez respecter vos possibilités et vos limites et surtout avoir la foi. Quand vous aurez un coup de mou, rappelez-vous que marcher a du sens, car cette pratique vous apportera une meilleure santé et vitalité.

2) Marcher sur les marches de l’escalier avec la méthode 1%

Chaque petit pas compte. La méthode 1% vous invite à trouver des petites actions dans votre quotidien pour vous aider à atteindre vos objectifs de pas. Ainsi, il n’est pas question de mettre en place de grands changements qui bouleversent tout votre planning et qui risquent de vous décourager, mais plutôt des bons réflexes à avoir. Pensez toujours aux marches d’un long escalier. Vous avancez petit à petit, à votre rythme, vous ne voyez pas encore le bout de l’escalier, mais vous montez chaque jour un peu plus et vous vous rapprochez, marches après marches, de votre objectif.

Voici ce que vous pouvez faire :

Prenez l’escalier au lieu de l’ascenseur, mais en descendant pour commencer . Ce sera plus facile et plus motivant que de le faire en montant. Plus tard, vous pourrez monter à pied quand vous aurez déjà modifié vos habitudes de vie.

. Ce sera plus facile et plus motivant que de le faire en montant. Plus tard, vous pourrez monter à pied quand vous aurez déjà modifié vos habitudes de vie. Essayez de transformer tous vos déplacements : marchez pour vous rendre à la boulangerie, au travail ou à l’école pour récupérer vos enfants. Plutôt que de prendre la voiture ou les transports en commun, utilisez vos jambes .

: marchez pour vous rendre à la boulangerie, au travail ou à l’école pour récupérer vos enfants. Plutôt que de prendre la voiture ou les transports en commun, . Petite astuce : sortez du bus ou du train une station avant votre destination finale. Cela ne vous coûte pas grand-chose et cette petite action vous motivera.

3) J’installe des signes et des images qui me rappellent mon but

Pour garder la motivation et avoir toujours en tête votre objectif de pas, votre esprit doit sans cesse y être confronté. Vous devez auto-programmer ou vous re-programmer votre cerveau. Alors, faites en sorte de penser chaque seconde à la méthode 1% et à la marche. Par exemple, vous pouvez mettre des photos de paysage qui vous donnent envie d’aller prendre l’air. Réalisez une planche d’inspiration avec des images motivantes de sportifs, de randonneurs, de vêtements de sport, etc. Des visuels qui vous parlent et vous donnent envie de vous bouger.

Vous pourrez mettre votre création en fond d’écran de votre ordinateur, de votre téléphone portable ou la coller sur un mur stratégique. Ayez vos baskets en vue dans l’entrée pour qu’elles soient toujours à disposition et prêtes à être chaussée. Placez des Post-its en indiquant le nombre de pas sur le réfrigérateur, votre ordinateur ou votre bureau. Utilisez une alarme sur votre smartphone pour vous pousser à vous lever toutes les heures et faire quelques pas.

4) Je marche et je m’occupe en même temps

La méthode 1% vous propose aussi d’associer la marche à une activité que vous aimez faire. Par exemple, écoutez un podcast qui vous intéresse et vous inspire, de la musique entraînante ou choisissez d’aller marcher à l’heure de votre émission de radio préférée.

C’est aussi très efficace de marcher pendant les temps morts quand vous recevez ou passez un appel, quand vous vous entraînez à un discours ou quand vous essayez de résoudre un problème ou de réfléchir à une stratégie. Pour toutes ces activités, nous ne sommes pas obligés de rester derrière un écran. Se lever et marcher apportent une bouffée d’oxygène et d’inspiration. En plus, ces bons réflexes vous permettront d’atteindre vos nombres de pas en douceur sans même vous en rendre compte.

5) Je constate mes progès au quotidien

Pour installer une nouvelle habitude et rester optimiste, vous devez suivre votre progression. En effet, la méthode 1% vous conseille d’utiliser des outils de mesure, comme un baromètre mensuel ou un podomètre sur le téléphone. Chaque fin de journée ou en temps réel, vous pouvez observer le nombre de pas. C’est particulièrement motivant de voir le nombre de pas grimper, car ils grimperont forcément. Et, à la fin de la semaine ou du mois, vous serez fier de vous et surpris de vos résultats, c’est l’évidence.

6) Je célèbre chaque victoire avec la méthode 1%

Il n’y a pas de petite ou de grande victoire, chaque pas en est une. Et qui dit victoire, dit récompense ! En effet, vous pouvez faire comme avec les enfants et prévoir une sorte de carotte ou de bon point, si vous avez suivi la méthode 1%. Par exemple, si vous adorez la gastronomie, planifiez une sortie dans votre restaurant favori ou un nouveau à tester si vous avez réussi vos objectifs de la semaine. Les idées sont nombreuses, laissez libre cours à votre imagination : cinéma, théâtre, week-end, shopping, etc. Tout ce qui peut vous faire plaisir et vous motiver.

En résumé, les conseils de Luca Mazzucheli dans son livre sur la méthode 1%

Pour résumer, voici les conseils à retenir issus de l’ouvrage de Luca Mazzucheli « La méthode 1%, une petite habitude peut changer votre vie » :

Il n’y a pas d’âge pour changer et il n’est jamais trop tard . Certaines personnes ont radicalement modifié leur mode de vie sur le tard et ça marche.

. Certaines personnes ont radicalement modifié leur mode de vie sur le tard et ça marche. Les 3 ingrédients essentiels pour installer une nouvelle routine : volonté, motivation et méthode .

pour installer une nouvelle routine : . L’avantage de la méthode 1% : se fixer des objectifs raisonnables et ne pas mettre la barre trop haut . Le but est que ces nouvelles habitudes deviennent votre routine, perdurent sur le plus long terme et ne vous découragent pas. La modestie est une force et permet d’augmenter progressivement sa confiance en soi.

. Le but est que ces nouvelles habitudes deviennent votre routine, perdurent sur le plus long terme et ne vous découragent pas. La et permet d’augmenter progressivement sa confiance en soi. Il faut maîtriser ses émotions qui sont au cœur du processus. Elles peuvent vous motiver, mais aussi vous freiner, vous ralentir ou vous bloquer. Par exemple, si vous vous laissez envahir par la peur, car vous pensez que c’est trop dur et que vous n’allez pas y arriver, il y a de fortes chances que vous renonciez. Par contre, si vous avez conscience de cette vulnérabilité qu’est la vôtre, vous pouvez accueillir cette émotion, mais décider de la surmonter. Cette peur se transformera en courage.

La méthode 1% vous permet de prendre votre quotidien en main et de marcher vers une vie plus active. Adieu la sédentarité, bonjour les nouvelles habitudes durables. L’objectif est de réussir à aligner vos changements avec vos valeurs. Et vous, quelles sont les techniques que vous avez mises en place pour réussir ?

