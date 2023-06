Le stress peut-il faire apparaitre des boutons ?

Le stress et l’angoisse peuvent avoir des effets néfastes sur vous, au niveau mental forcément, mais aussi au niveau physique. L’un ne va pas sans l’autre. « Un esprit sain dans un corps sain », est une expression connue et réelle. Ainsi, sachez que le stress peut complètement changer votre corpulence, faire pousser des boutons sur votre peau ou encore retarder vos règles.

Des boutons qui apparaissent à cause du stress ?

Oui, le stress peut provoquer des poussées de boutons sur votre corps. Il peut s’agir de petits boutons qui ne grattent pas, mais ce peut aussi être des boutons rouges qui grattent, semblables à ceux que vous auriez en cas d’allergie.

Si vous êtes une personne de nature anxieuse, que vous avez une grosse période de stress (même inconscient) ou que vous souffrez d’un trouble anxieux… Il est donc probable que vos boutons soudains viennent de là.

Pour cause, le stress a pour effet d’être perçu par le corps comme un danger. Lorsqu’on stress, c’est que le cerveau perçoit quelque chose de potentiellement dangereux pour vous. Le corps se met en alerte et essaie d’expulser ou de repousser le danger. Cela peut se caractériser notamment par des boutons. Le corps réagit comme si l’objet de stress était un allergène.

Autre explication aux boutons lors du stress : les angoisses peuvent perturber votre cycle hormonal et votre équilibre. Cela a pour effet d’augmenter le sébum, notamment, mais aussi la transpiration. Des boutons peuvent donc apparaitre à cause de l’excès de sébum, de la sueur ou à cause de vos hormones.

Comment soulager et traiter les boutons de stress ?

Il n’y a pas de secret. Les boutons de stress ne peuvent pas vraiment se soigner si vous continuez à stresser. Ainsi, pour traiter le souci à la racine, il vous faudra impérativement traiter vos angoisses. Vous pouvez par exemple essayer quelques exercices contre la timidité.

Mais aussi, vous pouvez adopter un mode de vie plus paisible au quotidien, et prendre soin de vous et moins des autres. La thérapie comportementale peut aussi être utile. N’ayez pas peur de voir un médecin et/ou un psychologue pour soulager votre stress. Une sophrologue peut également vous aider, au besoin.

Pour soulager les boutons, il est recommandé de : ne pas les gratter. Cela est important pour éviter les lésions de grattage, les cicatrices et le retour des boutons. Il est aussi recommandé d’utiliser une pommade cicatrisante ou une pommade pour éviter les démangeaisons.

Quels sont les autres effets de l’angoisse sur le corps ?

Le stress ne fait pas qu’apparaitre des boutons. Il peut avoir de nombreux autres effets sur le corps. Par exemple :

Prise de poids ou perte de poids, troubles alimentaires.

Hypersensibilité physique et hypersensibilité émotionnelle.

Perte de cheveux.

Retard ou absence de règles.

Crises de larmes incontrôlées.

Difficultés à respirer.

Douleurs musculaires, notamment au niveau du cou, du dos et des épaules.

Sensations de pointes au cœur.

Transpiration excessive.

Irruption excessive de poils.

Douleurs aux yeux.

Fatigue physique et chronique.