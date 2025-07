Sucrées, délicieuses, parfois sèches, parfois fraîches, les figues intriguent autant qu’elles séduisent. Mais sont-elles vraiment compatibles avec une alimentation équilibrée ? Faut-il les éviter quand on veut perdre du poids ? On fait le point sur leur teneur en calories, leurs bienfaits et leur impact réel sur la silhouette.

Figues fraîches ou sèches : quelles différences en calories et en nutriments ?

La valeur nutritionnelle des figues dépend fortement de leur forme. Fraîches, elles sont très hydratées et relativement légères ; sèches, elles deviennent de véritables concentrés de sucre et d’énergie.

Composition nutritionnelle des figues fraîches (pour 100 g)

65 kcal

15 g de glucides , essentiellement sous forme de sucres naturels

, essentiellement sous forme de sucres naturels 2 g de fibres

Riches en potassium, calcium, vitamines du groupe B et antioxydants (polyphénols)

Composition nutritionnelle des figues sèches (pour 100 g)

250 kcal en moyenne

en moyenne 55 à 60 g de glucides

9 g de fibres

Très concentrées en minéraux (calcium, magnésium) et en vitamines

💡 Le séchage retire l’eau, mais concentre les calories, les fibres et les nutriments. Résultat : la figue sèche est plus riche, mais aussi plus calorique.

Les figues font-elles grossir ?

C’est une idée reçue fréquente, mais la réalité dépend surtout de la quantité consommée. Les figues contiennent des glucides (notamment du fructose), mais elles sont loin d’être un aliment à fuir.

Une figue fraîche = environ 30 kcal

= environ Une figue sèche = 40 à 50 kcal

👉 En clair : 2 à 3 fruits frais ne posent aucun souci dans un repas équilibré. Mais attention au grignotage de figues sèches, qui peut vite faire grimper l’apport calorique sans s’en rendre compte.

🎯 Les figues ne font pas grossir si elles sont consommées en portions raisonnables et intégrées dans une alimentation variée.

Quels sont les bienfaits des figues pour la santé ?

Ce fruit sucré est aussi un allié bien-être !

Riches en fibres , les figues soutiennent une bonne digestion et favorisent le transit intestinal .

, les figues soutiennent une bonne et . Leur teneur en potassium aide à réguler la tension artérielle.

aide à réguler la tension artérielle. Elles contiennent des antioxydants , utiles contre le vieillissement cellulaire.

, utiles contre le vieillissement cellulaire. Les figues sèches sont une source intéressante de calcium , bon pour les os.

, bon pour les os. Elles apportent aussi des vitamines B et des minéraux essentiels comme le magnésium et le fer.

La figue est un fruit très complet sur le plan nutritionnel, à condition de ne pas en abuser.

Comment intégrer les figues dans un régime alimentaire sain ?

Les figues peuvent parfaitement avoir leur place dans une alimentation équilibrée, que ce soit en collation, au petit-déjeuner ou dans des recettes plus élaborées.

Les bonnes pratiques

2 à 3 figues fraîches par jour , en saison

, en saison 1 à 2 figues sèches , en collation ou dans un plat, suffisent amplement

, en collation ou dans un plat, suffisent amplement Associer les figues à des protéines ou des fibres (amandes, yaourt, pain complet) pour limiter le pic glycémique

Quelques idées gourmandes et saines

Tartine du matin : pain complet, ricotta et figues fraîches tranchées

: pain complet, ricotta et figues fraîches tranchées Porridge aux figues et amandes : flocons d’avoine, lait végétal, figues sèches hachées

: flocons d’avoine, lait végétal, figues sèches hachées Salade sucrée-salée : roquette, noix, figues, fromage de chèvre

: roquette, noix, figues, fromage de chèvre Tajine au poulet et aux figues : pour une touche orientale naturellement sucrée

: pour une touche orientale naturellement sucrée Compote de figues sans sucre ajouté, avec un soupçon de cannelle

Astuce bonus

❄️ Les figues fraîches se congèlent très bien, coupées en quartiers. Parfait pour les smoothies ou les bowls du petit-déjeuner !

FAQ : figues, poids et alimentation

Est-ce que les figues font grossir ? Non, si elles sont consommées en quantité modérée. Les fraîches sont peu caloriques. Attention toutefois aux sèches, plus denses en énergie. Les figues sont-elles compatibles avec un régime minceur ? Oui, surtout les figues fraîches. Elles rassasient grâce à leurs fibres et apportent peu de calories. Combien de figues peut-on manger par jour sans grossir ? 2 à 3 figues fraîches ou 1 à 2 figues sèches suffisent pour profiter de leurs bienfaits sans excès. Les figues favorisent-elles la digestion ? Oui, grâce à leur richesse en fibres, elles aident à réguler le transit intestinal. Peut-on en manger tous les jours ? Absolument, à condition d’en respecter les portions et de les intégrer dans un régime équilibré.

Les figues ne font pas grossir, à condition d’en consommer avec modération. Fraîches ou sèches, elles offrent de nombreux bienfaits nutritionnels : elles sont riches en fibres, minéraux, antioxydants, et s’intègrent facilement dans une alimentation saine. Faites-vous plaisir sans culpabilité, en écoutant votre faim et vos besoins !

