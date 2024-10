Est-ce que les pâtes font grossir ? La vérité sur ce plat populaire

Les pâtes sont des aliments incontournables dans nos cuisines. Déjà, elles sont délicieuses, ensuite, elles peuvent permettre de multiples recettes, des plus simples aux plus élaborées, et, en plus, elles sont rapides à préparer. Mais, une question persiste : est-ce qu’elles font grossir ? Il y a deux camps sur ce sujet. Certains pensent qu’elles sont caloriques et qu’il faut faire attention si on veut garder une silhouette fine. D’autres les considèrent comme un aliment indispensable et sain à intégrer dans une alimentation équilibrée. Mais qu’en est-il vraiment ? Faisons le point.

Composition des pâtes : que contiennent-elles vraiment ?

Les pâtes sont majoritairement composées de farine de blé et d’eau, et parfois d’œufs. Elles appartiennent donc à la catégorie des féculents, riches en glucides. Voici ce que l’on retrouve dans 100 grammes de pâtes cuites :

Calories : environ 130-150 kcal

: environ 130-150 kcal Glucides : 25-30 g

: 25-30 g Protéines : 5-6 g

: 5-6 g Lipides : 1 g (voire moins)

Les glucides représentent la principale source d’énergie des pâtes. Ces glucides complexes se digèrent lentement, ce qui procure une sensation de satiété durable. De plus, les pâtes apportent des protéines et très peu de matières grasses.

L’impact des pâtes sur le poids : tout est une question de quantité

Donc, ce n’est pas le fait de manger des pâtes en soi qui fait grossir, mais plutôt la quantité ingérée et la manière dont elles sont préparées. Si vous consommez des portions trop importantes, l’excédent de glucides sera transformé en graisses par l’organisme, ce qui peut effectivement entraîner une prise de poids. Voici quelques conseils pour une portion adaptée :

Portion standard : 60 à 80 grammes de pâtes crues par personne (environ 150-200 g cuites).

: de pâtes crues par personne (environ 150-200 g cuites). Ajoutez des légumes pour augmenter le volume du plat sans excès calorique.

Les sauces : le vrai piège calorique

Souvent, ce qui fait vraiment grossir, ce ne sont pas les pâtes elles-mêmes, mais les sauces qui les accompagnent. Une simple sauce tomate maison est relativement légère, mais dès que l’on ajoute de la crème, du fromage ou de l’huile en excès, le plat peut rapidement devenir calorique. Par exemple :

Sauce carbonara : crème, lardons, fromage = environ 300-400 kcal par portion.

: crème, lardons, fromage = environ 300-400 kcal par portion. Sauce pesto : bien que contenant des ingrédients sains (basilic, huile d’olive, pignons), elle reste riche en lipides.

: bien que contenant des ingrédients sains (basilic, huile d’olive, pignons), elle reste riche en lipides. Fromage râpé : une poignée peut ajouter plus de 100 kcal supplémentaires.

Les types de pâtes : un choix à faire

Le type de pâtes consommées peut aussi influencer l’impact sur le poids :

Pâtes blanches : fabriquées à partir de farine raffinée, elles ont un indice glycémique plus élevé, ce qui peut provoquer des pics de glycémie et des fringales plus rapides.

: fabriquées à partir de farine raffinée, elles ont un indice glycémique plus élevé, ce qui peut provoquer des pics de glycémie et des fringales plus rapides. Pâtes complètes : elles sont plus riches en fibres, vitamines et minéraux, et ont un indice glycémique plus bas, ce qui permet de mieux contrôler la glycémie et de favoriser la satiété.

: elles sont plus riches en fibres, vitamines et minéraux, et ont un indice glycémique plus bas, ce qui permet de mieux contrôler la glycémie et de favoriser la satiété. Pâtes alternatives : on trouve désormais des pâtes à base de lentilles, pois chiches ou quinoa, qui apportent plus de protéines et de fibres, et sont intéressantes pour varier les apports.

Les pâtes dans un régime équilibré : comment les intégrer ?

Les pâtes peuvent tout à fait s’intégrer dans un régime alimentaire sain et équilibré, à condition de respecter quelques règles :

Évitez les portions géantes : respectez les portions recommandées pour éviter l’excès calorique.

: respectez les portions recommandées pour éviter l’excès calorique. Optez pour des pâtes complètes ou semi-complètes pour un apport en fibres plus élevé et un meilleur contrôle de la glycémie.

ou semi-complètes pour un apport en fibres plus élevé et un meilleur contrôle de la glycémie. Ajoutez des protéines maigres (poulet, tofu, poisson) et des légumes pour un plat équilibré et complet.

(poulet, tofu, poisson) et des légumes pour un plat équilibré et complet. Limitez les sauces riches en graisses saturées et en sel : privilégiez les sauces maison à base de tomates, d’herbes et d’un filet d’huile d’olive.

Les pâtes en elles-mêmes ne font pas grossir si elles sont consommées dans des portions raisonnables et accompagnées d’aliments sains. C’est la surconsommation de calories et le choix de sauces riches qui peuvent poser problème. Pour profiter des bienfaits des pâtes sans risque pour votre poids, misez sur des portions adaptées, des pâtes complètes, et des accompagnements équilibrés. Ainsi, loin d’être un ennemi pour votre ligne, les pâtes peuvent faire partie d’une alimentation variée, à condition de les consommer intelligemment !

