Les fraises sont des fruits de saison printanière et estivale, qui se récoltent et se consomment entre avril et juin, et jusqu’en automne pour certaines variétés. Actuellement, les principales régions qui produisent de la fraise sont situées dans le sud, comme la Nouvelle-Aquitaine ou la région PACA, en raison de l’ensoleillement et des températures favorables. Mais, nous, en tant que consommateurs, est-ce bon pour la santé de manger des fraises ? Et d’ailleurs, est-ce que les fraises font grossir ? Tentons de répondre à cette question.

Quelle est la composition de la fraise et quels sont ses bienfaits ?

Comme pour la noix, la fraise est un fruit très nutritif. Poussant grâce aux fleurs d’une plante grimpante et rampante plutôt facile à cultiver, la fraise contient de nombreuses vitamines, minéraux et nutriments utiles pour la santé humaine (et animale, d’ailleurs vous pouvez en donner occasionnellement à un chien ou un chat).

Globalement, une fraise contient :

De la vitamine C . Certaines variétés contiennent même autant de vitamine C que l’orange. Elle permet notamment de réduire la fatigue et de donner un coup de fouet.

. Certaines variétés contiennent même autant de vitamine C que l’orange. Elle permet notamment de réduire la fatigue et de donner un coup de fouet. L’acide ellagique , réputé pour aider à combattre certains cancers, mais aussi qui serait un bon allié pour protéger la mémoire. Des études ont été menées, notamment en Amérique, et il semble effectivement que cet acide aiderait à prévenir l’Alzheimer.

, réputé pour aider à combattre certains cancers, mais aussi qui serait un bon allié pour protéger la mémoire. Des études ont été menées, notamment en Amérique, et il semble effectivement que cet acide aiderait à prévenir l’Alzheimer. Les flavonoïdes responsables de la couleur rouge de la fraise qui seraient des alliés pour prévenir les maladies cardiaques.

responsables de la couleur rouge de la fraise qui seraient des alliés pour prévenir les maladies cardiaques. Des antioxydants , même lorsque la fraise est cuite, qui permettent une meilleure digestion et réduisent les inflammations.

, même lorsque la fraise est cuite, qui permettent une meilleure digestion et réduisent les inflammations. De l’eau : la fraise est composée à environ 80 % d’eau, autrement dit, c’est un bon allié pour rester hydraté.

: la fraise est composée à environ 80 % d’eau, autrement dit, c’est un bon allié pour rester hydraté. Pour environ 100 g de fraises, vous avez seulement 6 g de glucides , soit de bons sucres naturellement contenus dans les fruits. Les glucides sont également très utiles pour apporter de l’énergie au quotidien, et mieux réfléchir.

, soit de bons sucres naturellement contenus dans les fruits. Les glucides sont également très utiles pour apporter de l’énergie au quotidien, et mieux réfléchir. Des fibres , utiles pour assurer un bon système digestif.

, utiles pour assurer un bon système digestif. De la vitamine B9 ou acide folique, qui est très utile pour le système nerveux et pour le bon développement des cellules. D’ailleurs, cette vitamine est utile pour les femmes enceintes, pour le développement du bébé.

ou acide folique, qui est très utile pour le système nerveux et pour le bon développement des cellules. D’ailleurs, cette vitamine est utile pour les femmes enceintes, pour le développement du bébé. Un peu de protéines , utiles pour la formation des muscles.

, utiles pour la formation des muscles. Après, vous avez plein d’autres choses comme des oligoéléments : du fer, du magnésium, du potassium, du calcium, du zinc…

Autrement dit, la fraise a des bienfaits indéniables sur la santé, apportant de nombreux nutriments. Notamment, c’est un fruit très riche en calcium, utile pour les os, en antioxydants et vitamines pour le système immunitaire.

Est-ce que les fraises font grossir ?

Maintenant est-ce que la fraise fait grossir ? Comme tous les aliments consommés en excès, la fraise peut effectivement faire grossir, mais si vous restez raisonnable, sachez que c’est un des fruits les moins gras et les moins sucrés à consommer.

Pour 100 g de fraises, vous avez entre 33 et 40 kcal / calories. Comme nous vous l’expliquions dans notre article sur les 5 règles d’or pour combattre d’obésité, il faut manger de tout pour être en bonne santé, sans excès. C’est donc pareil pour la fraise.

Néanmoins, elle est l’un des fruits les moins sucrés et les moins caloriques, comme pour le citron, l’orange ou encore la pastèque ou le kiwi. Vous pouvez donc en consommer sans problème, tant que vous ne faites pas d’excès. Rester à environ 100 g par jour maximum semble être le plus adapté (cela équivaut à environ 8 fraises de calibre moyen).

Pour en savoir plus sur les fraises, mais surtout sur ses teneurs en vitamines, oligoéléments, en sucres, nous vous conseillons fortement de lire cet article sur la fraise d’Apifel, l’agence pour la recherche et l’information en fruits et en légumes.

