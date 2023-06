Peut-on manger des pâtes tous les jours sans grossir ?

Lorsqu’on ne sait pas cuisiner, le fameux plat de pâtes est la solution toute trouvée. Rapides à faire, se mariant avec tout, les pâtes pourraient être mangées tous les jours par beaucoup de personnes. En même temps, c’est tellement bon ! Mais, concrètement, est-ce mauvais pour vous d’adopter un tel régime alimentaire ?

Les pâtes tous les jours, bonne ou mauvaise idée ? Tout est une question de dose !

Contrairement à ce que nous avions l’habitude de penser, il y a quelques années, les pâtes ne seraient pas forcément contre-indiquées pour une alimentation quotidienne. Vous pourriez, si vous le voulez, manger des pâtes tous les jours.

Sources de nutriments et rassasiantes, les pâtes en elles-mêmes sont bonnes pour la santé. Elle vous apporte beaucoup d’énergie, des vitamines et des protéines.

Néanmoins, certaines pâtes ont un indice glycémique très élevé.

Les sucres lents contenus dans ces aliments secs peuvent être déconseillés aux personnes atteintes de maladies chroniques liées à la glycémie. Mais, seulement déconseillées en trop grandes quantités. Généralement, ce sont les pâtes à cuisson rapide et les pâtes blanches qu’il faut éviter (notamment pour les personnes intolérantes au gluten). Les pâtes complètes, elles, seraient majoritairement recommandées, au contraire, pour les personnes diabétiques par exemple.

Également, ce sont aussi les accompagnements des pâtes qui font grossir et qui peuvent causer des problèmes de santé.

Par exemple, trop de sauces (industrielles, saturées en gras ou en sucre), trop de sel (dans les bouillons cubes par exemple). Le risque aussi avec un plat de pâtes, c’est justement de trop en mettre et de ne pas enrichir son assiette avec des légumes, par exemple. Un plat de pâtes peut vite devenir un repas déséquilibré car nous avons tendance à charger la dose.

En réalité, si vous deviez manger des pâtes tous les jours, vous ne devriez pas dépasser 1/3 d’assiette par repas. Tout est une question de dosage : manger des pâtes en excès est mauvais pour vous.

Mais, avec une alimentation équilibrée, manger des pâtes tous les jours n’est pas forcément à proscrire.

L’idée est surtout de varier l’alimentation, et c’est bien pour cela qu’il est idéal de varier ses féculents d’un jour à l’autre, entre riz ou pommes de terre, par exemple.

Idéales pour maigrir et atteindre la sensation de satiété rapidement

Dans certains centres dédiés à la minceur, qui accueillent des personnes en situation d’obésité, les soignants assurent un régime enrichi en pâtes pendant le séjour des patients.

Pourquoi ? Parce que les pâtes, si elles sont incluses dans une assiette équilibrée et qu’elles sont variées entre les pâtes blanches et les céréales complètes, ces dernières peuvent vraiment aider à maigrir. Notamment les personnes qui souffrent l’hyperphagie, de troubles alimentaires ou d’envie de manger compulsive. Les pâtes vous rassasient très rapidement, comparé à une assiette de légumes.

Très denses et riches, elles sont idéales pour obtenir une sensation de satiété rapidement et donc manger en moins grande quantité. À terme, on peut dire que si elle est mangée correctement et sans excès, la pâte peut aider à maigrir. Bien évidemment, il ne faut pas compter que sur le fait de manger des pâtes, faire du sport, marcher tous les jours, mais aussi boire de l’eau sont aussi essentiels.

Un aliment adéquat par les régimes sans viande et pour les sportifs

Si vous êtes végétarien, végétalien ou végan, les pâtes peuvent être aussi d’une grande aide. Et c’est pareil si vous êtes sportif ou en prise de masse. Les pâtes peuvent aider à maigrir, mais elles peuvent aussi vous aider à prendre du muscle.

Pourquoi donc ? Parce que les pâtes (surtout celles qui sont fraiches) sont riches en protéines végétales. Par exemple, 100 g de pâtes contiennent entre 4 et 13 g de protéines. Encore une fois, il faut que les pâtes soient de qualité.