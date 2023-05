Devenir végan : les avantages et les inconvénients

Tandis que la consommation de viande ne cesse d’accroitre dans le monde, à cause notamment de la surproduction et de la surconsommation des foyers, une petite partie de la population a décidé de complétement arrêter la chaire animale, mais plus largement d’arrêter de soutenir indirectement l’industrie animale, jugée comme une véritable exploitation.

Si vous aussi, vous avez à cœur de faire de la cause animale une priorité et de la surproduction de viande un combat, le véganisme semble une bonne solution. Et, à défaut, le végétarisme ou le végétalisme, pour réduire ou simplement arrêter de manger de la viande. Mais, concrètement, quels sont les avantages et inconvénients de devenir végan ? Que devez-vous savoir avant de faire vos premiers pas dans le milieu ? Voici quelques éléments de réponse.

Qu’est-ce que c’est le véganisme ?

Vous savez déjà ce qu’est la différence entre être végétarien, végétalien et végan. Mais, pour rappel, voici ce qu’est le mode de vie végan. Le véganisme est une manière de penser et un mode de vie qui a pour but de lutter contre l’exploitation des animaux sous toutes ses formes, et notamment dans l’industrie alimentaire, mais aussi textile. Ainsi, un végan sera végétalien, c’est-à-dire qu’il ne mangera pas de viande (rouge, blanche, pas de poisson non plus, pas de fruits de mer, aucune chaire animale), mais il ne consommera pas non plus de lait animal, d’œufs également.

Pourquoi ? Parce que le lait est souvent produit en masse en obligeant des vaches à avoir des bébés, pour justement qu’elles produisent du lait. Les bébés leur sont souvent arrachés très tôt et sont même souvent tués jeunes (pour faire la viande de veau). Il s’agit d’une forme d’exploitation animale que certains végans qualifient même de « viol ». Pour les œufs, c’est un peu le même combat, pour les végans, il s’agit de l’exploitation des poules pondeuses, sélectionnées pour pondre davantage.

Mais, être végan, ce peut aussi être ne pas porter de cuir animal, de fourrure, lutter contre ceux qui les produisent et qui en mettent. Ce peut aussi être en supplément de lutter contre l’utilisation des animaux comme divertissement, dans les zoos par exemple. En bref, être végan, c’est soutenir la cause animale et condamner fermement l’industrialisation des animaux, car, quand on est végan, l’animal (peu importe l’espèce) est notre égal.

VOIR AUSSI : Légumes : vaut-il mieux les acheter surgelés ou frais ?

Être végan : les principaux avantages

Devenir végan a donc de nombreux avantages, notamment dans ce qui est de la lutte contre l’industrialisation massive des animaux. Voici les principaux avantages que vous pouvez retirer d’être végan :

Parmi les avantages à être végan, il y a forcément la tranquillité d’esprit sur votre propre consommation puisque vous ne consommez plus d’animaux sous toutes ses formes. Vous êtes donc en accord avec vos valeurs pour la protection animal et contre la surproduction et l’exploitation animale.

pour la protection animal et contre la surproduction et l’exploitation animale. Vous ferez très certainement de grosses économies d’argent en mangeant végan. Pourquoi ? Parce que les produits animaux de qualité coûtent cher. Les produits de simili-viande aussi, mais disons qu’on peut tout à faire faire des plats maisons (par exemple des steaks de soja maisons) sans acheter ce genre de produits transformés, ce qui revient bien moins cher à la longue. Les végétaux et féculents sont généralement moins chers au kilo que la viande et, en plus, vous pouvez les faire pousser et les produire vous-même au besoin. Vous contrôlerez encore mieux la provenance des produits que vous utilisez.

en mangeant végan. Pourquoi ? Parce que les produits animaux de qualité coûtent cher. Les produits de simili-viande aussi, mais disons qu’on peut tout à faire faire des plats maisons (par exemple des steaks de soja maisons) sans acheter ce genre de produits transformés, ce qui revient bien moins cher à la longue. Les végétaux et féculents sont généralement moins chers au kilo que la viande et, en plus, vous pouvez les faire pousser et les produire vous-même au besoin. Vous contrôlerez encore mieux la provenance des produits que vous utilisez. En mangeant végan, vous réduisez aussi les risques d’obésité, de cholestérol élevé, mais aussi d’hypertension. À condition de manger équilibré, bien-sûr. Il ne suffit pas de manger seulement des légumes pour être en meilleure santé. Il faut également apporter à votre corps d’autres nutriments, par exemple présents dans les légumineuses, dans les céréales complètes.

VOIR AUSSI : Faut-il manger des animaux ? Le livre de Jonathan Safran Foer

Quelques inconvénients à devenir végan

Mais, comme dans tous les modes de vie, il y a des inconvénients à connaître si vous débutez. Voici les principaux désavantages à devenir végan :

Au début, vous pourriez avoir du mal à trouver des recettes alléchantes et équilibrées . Bien entendu, faire de la bonne cuisine végane est totalement possible, mais cela peut s’avérer laborieux au début pour quelqu’un qui commence juste.

. Bien entendu, faire de la bonne cuisine végane est totalement possible, mais cela peut s’avérer laborieux au début pour quelqu’un qui commence juste. Il faut également savoir que certaines plantations , par exemple de soja, sont parfois aussi meurtrières que les élevages d’animaux puisque les champs qui servent à la culture sont le théâtre d’une surconsommation massive en eau et de la tuerie de nombreux insectes et petits animaux qui y vivent. Autrement dit, il y a aussi des zones obscures dans le fait de manger végan.

, par exemple de soja, sont puisque les champs qui servent à la culture sont le théâtre d’une surconsommation massive en eau et de la tuerie de nombreux insectes et petits animaux qui y vivent. Autrement dit, il y a aussi des zones obscures dans le fait de manger végan. Les carences. Vous pourriez avoir quelques soucis de santé si vous ne prenez pas de compléments alimentaires. C’est souvent le cas avec la vitamine B12 par exemple.

Vidéos : végan ou pas végan, voici quelques vidéos de débats sur le sujet

Alors, vous voulez vous lancer dans le véganisme ?