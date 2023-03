Décongeler vite ses aliments : 3 astuces infaillibles !

Vous savez maintenant comment savoir si des œufs sont frais, mais aujourd’hui nous allons vous donner quelques clés pour décongeler votre nourriture plus vite. Décongeler ses aliments vite et facilement, c’est le rêve de beaucoup de cuisiniers du dimanche. Un repas imprévu, mais vous n’avez pas pensé à sortir la viande du congélateur ? Pas de soucis, voici nos 3 astuces pour une décongélation rapide et sans risque.

Astuces : Décongeler ses aliments très vite en les plongeant dans l’eau

Maintenant que vous avez eu toutes les astuces pour améliorer votre productivité au travail, voici nos meilleures astuces pour décongeler vite des aliments surgelés. Et la première astuce pour décongeler un aliment congelé rapidement consiste à placer le produit dans de l'eau.

En effet, si vous immergez l’aliment encore emballé dans un sac congélation, cela aura pour effet d’accélérer le processus de décongélation de la viande, du fruit ou encore des légumes.

Pour une décongélation très rapide, immergez le sac hermétique avec votre aliment dedans, dans de l’eau tiède. Pour une décongélation plus douce, mais légèrement moins rapide, optez pour une immersion dans de l’eau froide. L’eau froide sera de toute façon plus chaude que l’aliment surgelé. Donc, il va décongeler !

Décongélation rapide : la technique du micro-ondes, est-ce une bonne idée ?

Autre possibilité pour décongeler rapidement des produits : le micro-ondes. Alors oui, sachez que mal utilisée, cette technique peut être fatale. Du moins, votre aliment peut cuire dans le micro-ondes, perdre ses nutriments, ou encore être bien chaud et gelé au centre. Pour décongeler au micro-ondes, veillez donc à placer l’aliment sans poche de conservation / congélation, brut dans une assiette.

Si possible, mettez une cloche dessus. Enfin, mettez le micro-ondes au minimum de la puissance, mais sur une assez longue durée pour ne pas agresser le produit.

Si possible, vérifier l’état de décongélation et regardez si l’aliment ne cuit pas toutes les 30 secondes. Si vous avez un mode « décongélation » sur votre appareil, c’est parfait, utilisez-le impérativement.

Astuces : Décongeler ses aliments vite et facilement sur un radiateur

Parmi les autres astuces pour faire décongeler des aliments vite, il y a celle du radiateur. Plus rapide que de laisser son produit dans le réfrigérateur, cette technique demeure moins rapide et même plus hasardeuse que celles du micro-ondes ou celle de l’eau (la meilleure solution d’ailleurs).

Cela consiste à placer votre aliment dans un sac congélation / conservation. Mettez ensuite la poche remplie sur un radiateur tiède ou chaud, mais pas bouillant.