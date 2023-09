Il n’y a rien de plus frustrant que de voir les eaux sales s’accumuler dans vos toilettes à cause d’un bouchon. Pas de panique ! Dans cet article, nous vous présentons 10 astuces efficaces pour déboucher rapidement vos WC et retrouver leur bon fonctionnement.

1. La ventouse : l’incontournable des méthodes traditionnelles

L’utilisation d’une ventouse est sans doute l’une des solutions les plus connues et faciles à mettre en œuvre. Il suffit de la placer sur l’orifice au fond de la cuvette puis d’appuyer et tirer plusieurs fois les poignées pour créer un effet de pression qui désengorge le conduit.

Pour être efficace avec cette technique, il est important de respecter quelques règles :

Faites attention à ne pas appuyer trop fort pour éviter d’éclabousser les alentours.

Assurez-vous que la ventouse est bien hermétique autour de l’orifice.

Répétez les mouvements jusqu’à ce que l’eau s’écoule normalement.

N’hésitez pas à essayer plusieurs fois si nécessaire.

2. L’eau chaude : la solution plus douce

Verser de l’eau chaude (mais pas bouillante) peut être utile pour faire fondre certains types de bouchons comme ceux causés par les matières grasses. Il est recommandé de verser au moins un seau d’eau chaude depuis une certaine hauteur pour exercer une pression sur le bouchon.

3. Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc : l’astuce de grand-mère gagnante !

Cette méthode combine deux ingrédients couramment utilisés dans les recettes de nettoyage écologique : le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Agissant chimiquement ensemble, ils peuvent dissoudre les bouchons causés par les déchets organiques.

Voici la marche à suivre pour déboucher vos toilettes avec cette astuce de grand-mère :

Versez 1/2 tasse de bicarbonate de soude dans la cuvette des toilettes. Ajoutez ensuite 1 tasse de vinaigre blanc. Laissez agir pendant quelques minutes selon l’ampleur du bouchon. Tirez la chasse d’eau pour vérifier si le bouchon s’est dissout.

4. La technique du balai espagnol : une astuce insolite mais efficace !

S’utilise souvent en remplacement de la ventouse traditionnelle, enveloppant simplement la tête du balai dans un sac plastique. Cette méthode permet une meilleure adhérence et ainsi d’exercer une pression suffisante pour pousser le bouchon à travers le conduit.

5. Le furet : un outil plomberie indispensable

Le furet est un long câble flexible muni d’une brosse en spirale à son extrémité qui permet de capter et déloger les bouchons. Il est nécessaire d’introduire l’outil dans le conduit des toilettes puis actionner la manivelle pour tourner la brosse.

Le furet se trouve généralement dans les magasins de bricolage ou les quincailleries et peut être utilisé régulièrement pour éviter la formation de bouchons tenaces.

6. La flexibilité de la bouteille plastique

Coupez une bouteille en plastique en deux et placez la partie coupée sur l’orifice des toilettes, de manière à créer un joint étanche. Ensuite, exercez une série de mouvements rapides vers le bas pour créer une pression comme avec une ventouse.

7. Le déboucheur chimique : en dernier recours !

Même si leur utilisation n’est pas recommandée pour les problèmes environnementaux qu’ils engendrent, optez pour un déboucheur chimique lorsque rien d’autre ne fonctionne. Assurez-vous de toujours suivre scrupuleusement les instructions du fabricant afin de limiter les dommages.

8. Les cristaux de soude : un dégraissant naturel

Dissolvez quelques cuillères de cristaux de soude dans un grand seau d’eau chaude, puis versez le mélange dans la cuvette. Les cristaux de soude agissent comme dégraissant et peuvent aider à dissoudre les bouchons causés par les résidus de savon ou les matières grasses.

9. L’aspirateur à sec : une méthode originale

Enveloppez l’embout d’un aspirateur dans un sac plastique et placez-le sur l’orifice des toilettes pour créer un joint étanche. Ensuite, allumez l’aspirateur et aspirez l’eau et le bouchon hors du conduit.

10. Faire appel à un professionnel

En cas de bouchage récurrent, il est préférable de faire appel à un plombier plutôt que risquer d’aggraver le problème. N’hésitez pas à consulter notre service de debouchage wc toilette en Ile-de-France qui saura vous aider dans cette situation.

Chacune de ces astuces peut être efficace pour déloger un bouchon dans vos toilettes selon ce qui a causé le problème. Prenez le temps de bien analyser la situation et n’hésitez pas à essayer plusieurs méthodes jusqu’à trouver celle qui fonctionne le mieux pour votre situation.