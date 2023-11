Linge rêche : les 5 vraies astuces pour retrouver une douceur inégalée

Votre linge est propre et il sent bon, mais il est dur comme du carton ? Ce n’est pas très agréable pour vous ni pour vos enfants ou encore vos invités. Alors, comment faire pour retrouver un linge doux et souple et qui dure dans le temps ? Que ce soit un problème de calcaire, de rinçage ou encore d’assouplissant industriel, on vous dévoile 5 astuces infaillibles pour que votre linge retrouve toute la douceur qu’il mérite !

1. Le calcaire : l’ennemi numéro 1 d’un linge souple

Si l’eau de votre ville est très calcaire, cela ne fait pas bon ménage avec votre linge. En effet, plus l’eau sera dure, plus votre linge sera rêche. Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à vous renseigner sur la dureté de l’eau auprès des collectivités locales. La bonne nouvelle, c’est que pour contrer la présence de calcaire, un produit qu’on connaît tous peut faire des miracles. Il s’agit du vinaigre blanc.

Ce produit naturel, et très utilisé par nos aïeux, va assouplir votre linge. Son second atout, c’est qu’il est antiseptique, ce qui permettra d’éliminer tous les microbes possibles et de nettoyer votre machine à laver au passage. Une double action bénéfique pour un maximum de propreté. Enfin, rassurez-vous, même si son odeur n’est pas agréable, elle s’évapore au rinçage.

Voici la recette qu’on vous propose : combinez 50 cl d’eau minérale et 25 cl de vinaigre blanc et versez le mélange dans le compartiment de rinçage. En option, vous pouvez ajouter 10 gouttes d’huile essentielle selon vos préférences. Découvrez aussi cette vidéo bonus pour le ménage du reste de la maison.

2. Un mauvais rinçage

Si votre linge perd de sa souplesse au fur et à mesure des lavages, c’est peut-être un problème technique. En effet, soit votre machine à laver commence à dater et elle ne fait plus correctement le job. Soit à l’inverse, votre machine à laver est récente et elle n’est pas aussi efficace que celles d’antan. En effet, pour avoir un meilleur classement écologique AAA+++, il faut que l’appareil ménager utilise moins d’eau.

Pour consommer moins d’eau, la machine va rincer le linge 3 fois au lieu de 5 fois pour les anciennes. Du coup, vous économisez de l’eau et de l’électricité, mais le rinçage n’est plus aussi efficace.

Qui dit mauvais rinçage, dit linge cartonneux.

En effet, des résidus de détergent vont rester sur vos tissus et les rendre rêches. La solution est d’activer la fonction « rinçage plus » si votre lave-linge en est équipé. Si ce n’est pas le cas, essayez de mettre 50% de lessive en moins. De plus, notez qu’il est préférable d’acheter de la lessive en liquide plutôt qu’en poudre.

3. Le sèche-linge pour redonner du gonflant

Le sèche-linge est particulièrement intéressant pour adoucir votre linge. Hélas, tout le monde n’a pas forcément la place d’en posséder un. De plus, c’est un appareil énergivore qui consomme pas mal d’électricité. Malgré tout, les nouveaux modèles sont souvent dotés d’une pompe à chaleur qui permet de limiter les dépenses. Si vous n’avez pas de sèche-linge chez vous, pas de panique, continuez à lire pour découvrir les deux dernières astuces.

4. Remplacez le sèche-linge par un repassage à la vapeur

À la place de la chaleur du sèche-linge, vous pouvez utiliser celle de votre fer à repasser. Réglez le fer à un haut débit de vapeur et repassez votre linge encore humide. En effet, c’est l’astuce à connaître, car vous n’obtiendrez pas de résultat si vous repassez sur du textile déjà sec.

Vous ne devez pas laisser sécher votre linge à l’air libre. L’avantage de cette technique, c’est que les fibres des tissus vont se détendre et vous éliminerez aussi tout mauvais pli. Par contre, cette technique est limitée à certains textiles comme le lin et le coton.

5. Préférez un assouplissant fait-maison

Vous adorez peut-être l’odeur de certains assouplissements, hélas, ces produits chimiques ne sont pas bons ni pour votre santé ni pour la planète. Ils sont bourrés de conservateurs et de parfums, ils salissent le compartiment du lave-linge, ils polluent l’eau rejetée et en plus, ils peuvent engendrer des réactions cutanées. Ne vous laissez pas manipuler par les techniques de Greenwashing.

Pourtant, c’est très simple de s’en passer et vous ne vous en porterez que mieux. Il suffit de remplacer votre assouplissant industriel par une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et le tour est joué ! Vous serez bluffés des résultats.

Le bicarbonate de soude dispose de 3 atouts indéniables : c’est un désodorisant naturel, il rafraîchit les couleurs et il assouplit le linge.

Avec ces 5 techniques simples à connaître, votre linge rêche ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Vos textiles vont retrouver toute leur souplesse et vous pourrez vous y lover confortablement. Avez-vous d’autres astuces à nous partager ?