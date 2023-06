Voyage : l’astuce infaillible pour vite obtenir son passeport avant son départ

Pour voyager à l’étranger, dans des pays hors de l’Union Européenne, il est nécessaire de présenter un passeport valide. Mais, la procédure pour obtenir votre passeport ne va pas vite. En moyenne, le délai de délivrance des passeports est de 7 semaines. Mais, ce peut être beaucoup plus. Voici donc les solutions pour obtenir son passeport beaucoup plus vite en France.

Quelles sont les démarches et quels sont les documents pour avoir un passeport en France ?

Pour avoir un passeport en France et donc pour pouvoir voyager dans de nombreux pays, le délai est long. Mais, surtout, il faut suivre une démarche très précise et fournir des documents particuliers et valides. Voici donc la démarche et les documents obligatoires pour obtenir un passeport.

Gardez à l’esprit que, peu importe la méthode et le délai d’obtention de ce document de voyage, cette démarche et les documents à fournir sont une obligation légale. Vous n’y couperez pas.

La marche à suivre pour avoir un passeport pour voyager

La première chose à faire pour commencer la demande de passeport, il faut remplir une pré-demande pour obtenir votre premier passeport. Cette pré-demande se fait en ligne.

Réunir tous les documents à fournir (détaillés plus bas).

Vous devez ensuite prendre un rendez-vous en mairie. Il faudra vérifier cependant que votre mairie délivre des passeports. Si la mairie de votre commune ne le fait pas, vous pouvez aller dans une autre mairie qui le fait.

Vous devez ensuite vous rendre à ce rendez-vous, souvent long à obtenir. Vous devrez y apporter votre pré-demande et tous les documents obligatoires à fournir.

Finalement, votre passeport sera fabriqué si tout est ok. Vous reviendrez le récupérer dans la même mairie. Vous devrez venir le chercher en personne.

Les documents nécessaires à fournir

Un justificatif d’identité. Soit la copie de votre carte d’identité, la copie de votre permis de conduire ou encore un autre passeport.

Un justificatif de domicile tel qu'une facture d'énergie où votre nom et votre adresse sont indiqués. Ce peut également être un avis d'imposition. Bref, un document officiel où figue votre nom et votre adresse.

Des photos d'identité au nombre de deux, récentes et identiques.

La copie intégrale de l'acte de naissance. Mais, ce document n'est pas toujours obligatoire.

L'ancien passeport s'il s'agit d'un renouvellement.

Des timbres fiscaux. En effet, pour un adulte, un passeport coûte 86 euros à payer en timbres fiscaux. Vous pouvez en acheter au bureau de tabac et en ligne sur le site officiel.

Trouver un rendez-vous à la mairie rapidement, l’essentiel pour obtenir son passeport vite

En fait, il y a deux manières d’obtenir son passeport plus vite. La première étant d’avoir son rendez-vous à la mairie plus rapidement. Ce délai étant souvent long, le délai d’obtention s’en retrouve forcément rallongé aussi. Pour avoir un rdv vite à la mairie pour son passeport, vous pouvez soit :

Passer par une mairie d’une toute petite commune , mais qui fait la délivrance des passeports. Il y aura moins de demande dans une petite mairie que pour une mairie de grande ville.

Passer par le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Le site propose souvent des rendez-vous plus rapides.

. Le site propose souvent des rendez-vous plus rapides. Aller sur le site Vitemonpasseport.fr qui propose la même chose.

Astuce pour obtenir un passeport plus vite : passer par la procédure d’urgence

Parmi les deux manières d’obtenir son passeport plus vite, il y a la procédure d’urgence. En effet, passer par la procédure d’urgence pour avoir son passeport plus rapidement est la meilleure méthode pour voyager au plus vite sans trop de délai.

Pour cause, cette procédure permet d’avoir un passeport temporaire en seulement 48 heures. Il a une durée de validité d’un an. Il faudra donc le renouveler au besoin, enfin faire une demande de passeport plus tard. Mais, il vous permettra de voyager au plus vite si vous en avez besoin.

Par contre, il y a des conditions à remplir pour obtenir un passeport plus vite grâce à cette procédure. Notamment, il faut justifier votre demande. La raison de cette procédure d’urgence doit être « impérieuse et contraignante, d’ordre exceptionnel ». Ce peut être notamment pour le travail si la raison est urgente, pour une raison familiale comme la mort d’un proche ou d’ordre humanitaire, pour venir en aide à quelqu’un.

Comment faire cette démarche ? Exactement pareil que pour la démarche traditionnelle, mais vous devez ajouter aux documents obligatoires tous les documents qui justifient l’urgence.