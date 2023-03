Coin tranquille pour la retraite : top 10 des villes en France et pays à l’étranger !

Lorsqu’on arrive à la retraite, on pense forcément à ses vieux jours et à en profiter un maximum. Heureusement, il existe de nombreux lieux propices au bon vieillissement. Certaines villes de France ou pays étrangers sont parfaits pour mieux vivre sa retraite, paisiblement. Voici 10 endroits parmi les meilleurs pour se la couler douce après toute une vie de travail !

Arcachon, une des villes de France les plus agréables

Située en Gironde, dans le sud du pays, Arcachon est une ville de bassin où vous aurez le soleil une grande partie de l’année. Et même en hiver, vous pourrez aisément profiter de l’air marin, puisque cette ville est située idéalement avec ses plages.

En plus d’être magnifique, la ville a mis en place un dispositif pour la retraite justement. Cela s’appelle « bien vivre dans ma ville ». Il s’agit d’un service informatif sur les thèmes du bien-être, de la santé, mais aussi au sujet des nouvelles technologies pour les personnes plus âgées.

Cannes, l’une des plus belles villes pour profiter du soleil

Partons pour le sud-est de la France, à Cannes. Certes, c’est une ville chère. Mais, si vous cherchez un petit paradis pour votre retraite, c’est là qu’il faut aller. Plages, soleil, restaurants, architecture… Tout vous fera rêver.

La côte d’Azur est clairement l’un des meilleurs rendez-vous pour ses vieux jours. Nous conseillons aussi les villes de Saint Raphaël ou encore de Fréjus, qui sont un peu moins onéreuses.

Bayonne : une ville du sud-ouest parfaite pour la retraite

Le pays basque, c’est idéal pour partir à la retraite. Maisons de charge, habitants très chaleureux et une gastronomie unique… Vous aimerez également sa proximité avec l’océan, mais aussi avec la frontière espagnole pour vos voyages. Randonnées, terrasses, marchés, le ski… Vous aurez plein d’activités à faire toute l’année à Bayonne.

Narbonne : une ville calme et artistique à découvrir

Voici une des villes les plus agréables de France, surtout pour les seniors. Narbonne est une citée majestueuse avec une architecture d’anthologie. Des places magnifiques, une superbe cathédrale à visiter et de nombreuses activités dans les halles, aux plages… Une ville artistique dans l’âme qui vous donnera une seconde jeunesse. Si vous cherchez du calme, c’est idéal.

Andernos, un lieu dans la même veine qu’Arcachon

Très proche d’Arcachon, Andernos est un lieu magnifique à découvrir, surtout avec ses bains. Avec son climat doux toute l’année, le soleil sera généralement au rendez-vous. De quoi passer une retraite à lézarder.

Au Portugal : un pays parfait pour partir à la retraite

Soleil, convivialité et repos, voici ce que vous retrouverez en vous installant au Portugal. En effet, proche de la France, le pays demeure très similaire, mais avec ses quelques différences. Notamment le climat qui y est plus avantageux sur le long de l’année.

Ce n’est pas pour rien que le pays détient la première place du classement des meilleures destinations où passer sa retraite depuis 5 ans. 10 000 retraités français y ont aujourd’hui élu domicile. Et avec son coût de vie un peu moins élevé qu’en France, les petites pensions de retraite s’y retrouveront sans aucun doute.

Thaïlande : un pays somptueux où vivre à la retraite

Paysages oniriques, une faune et une flore dépaysante et une culture locale enrichissante, la Thaïlande n’est pas à côté, mais c’est un des pays les plus intéressants à visiter. Du soleil, de la chaleur, des forêts et des plages à découvrir… Il y a de nombreuses possibilités dans ce pays d’Asie. Si vous voulez une retraite zen et pleine de surprises, c’est ce pays qu’il faut envisager. Sans hésitation.

Maroc : un pays où il fait vraiment bon vivre

60 000 de retraités de France sont déjà partis au Maroc et on comprend bien pourquoi. En plus d’une proximité géographique et linguistique, le pays offre une qualité de vie sans précédent pour les retraités de France.

Fiscalement, les Français ont énormément d’avantages en s’expatriant au Maroc. Notamment avec la réduction d’impôts et avec le cout de la vie qui est drastiquement différent. En plus de paysages variés à découvrir, du soleil, mais aussi d’une culture à appréhender, vous aurez donc un fort avantage financier à choisir le Maroc pour destination de retraite.

L’Ile Maurice, pour une retraite au soleil sur les plages

Lagons d’eau turquoise, climat doux, plages de sable fin… L’Ile Maurice est une des meilleures destinations pour votre retraite. En plus d’un cout de vie environ 15 % moins cher, cette île devrait vous ravir en termes de mode de vie. Vous aurez l’impression d’être en vacances tout le temps en vivant là-bas !

L’Italie : un pays qui va vous faire chavirer

Vous ne rêvez pas de vivre à Venise ou de passer votre retraite sur Naples ? Ampli de richesses culturelles, architecturales et de paysages variés, l’Italie semble idéal. Que ce soit en gastronomie, en qualité de vie et en avantages fiscaux… Tous les voyants sont au vert pour une retraite heureuse et ensoleillée.