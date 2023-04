Quelle est la meilleure période pour aller à Ibiza ?

Ibiza est une île paradisiaque, une île des Baléares, archipel espagnol de la Méditerranée. Un lieu parfait pour faire la fête comme pour se ressourcer sur les plages, au bord de l’eau turquoise. Non loin de la France, il s’agit d’une destination idéale pour vos vacances. Animée en centre-ville et à Sant Antoni, paisible et propice aux séjours bien-être au centre de ses villages, entre ses collines et ses pins… Ibiza semble le lieu fait pour ceux qui veulent profiter de l’ambiance solaire espagnole. Mais, en tant que français, sachez qu’il y a des périodes dans l’année qui sont propices à un tel voyage à Ibiza. Quand faut-il partir sur l’île ? Que faire et où aller à Ibiza ? On fait le point.

Quel est le meilleur moment de l’année pour partir en vacances à Ibiza ?

Partir à Ibiza, oui, mais quand ? C’est ce que se demandent la plupart des voyageurs désireux de se faire dorer la pilule sur cette île espagnole. Sachez qu’il est généralement recommandé de partir sur l’île entre le mois d’avril et le mois de novembre. Effectivement, durant cette période de l’année, vous pourrez profiter des meilleures températures, ainsi que du meilleur du climat méditerranéen et donc des plages. Plus précisément, voici les températures moyennes et le climat pour chaque mois, mais aussi les bénéfices de partir à ces périodes de l’année.

Partir à Ibiza au printemps

En avril et mai : Si vous partez à Ibiza sur ces mois-ci, vous profiterez de températures idéales, ni trop chaudes, ni trop froides. Il fait généralement entre 20 et 25 sur cette période. Entre 16 et 18 °C pour la température de la mer. Idéal pour faire trempette !

C’est traditionnellement à cette période que les touristes viennent pour des séjours bien-être, pour profiter des plages en basse saison, sans trop de monde sur le sable. Il y en aura davantage qu’en automne, mais moins qu’en été. Les boîtes de nuit d’Ibiza sont également très actives à cette période de l’année, malgré la basse saison touristique.

Vous paierez vos billets d’avion ou vos autres moyens de transport bien moins chers, de même pour les hôtels. En bref : c’est idéal pour ceux qui voudraient un séjour tranquille et bien-être !

Aller à Ibiza pendant l’été

Juin, juillet, août, septembre : Est-ce une vraie bonne idée de partir à Ibiza en été ? En haute saison, vous paierez votre voyage et votre hébergement plus cher. Par contre, vous arriverez en pleine saison touristique et donc, il y a davantage d’activités à faire, que ce soit au niveau aquatique, bien-être ou des marchés. Là aussi, si vous allez à Ibiza pour faire des rencontres et pour faire la fête, c’est la période idéale.

Vous pourrez aussi vous baigner sans soucis dans les eaux turquoise, avec des températures se situant entre 27 et 31 °C, et plus selon les moments de la journée. L’eau de la mer est également parfaite puisqu’elle fait entre 21 et 26 °C sur cette période de l’année. En bref : une période idéale si vous voulez un voyage animé et de la baignade.

Et en automne alors ?

Enfin, pour les mois d’octobre et novembre (mais aussi fin septembre) : les températures deviennent plus douces et les côtes de l’île se désengorgent de touristes. Comme pour les mois d’avril et mai, ces mois-ci sont propices à un voyage tranquille et bien-être.

Au niveau température, il fait environ 24 degrés, avec une régression jusqu’à 20 degrés. L’eau de la mer demeure chaude pour les baignades, à environ 20 / 22 °C. Attention néanmoins pour le mois de novembre : risque de pluies ! Il s’agit effectivement du mois le plus pluvieux de l’année à Ibiza.

Est-ce une bonne idée d’aller sur l’île des Baléares en hiver ?

Si vous désirez fuir le tourisme, partir à Ibiza en hiver peut-être aussi une bonne alternative. Si vous partez en vacances sur l’île entre décembre et mars, vous croiserez peu de touristes sur les plages et dans les villes. Mais, il y a également moins d’animation dans les boites de nuit, pas de fêtes sur les plages, ni trop de marchés, d’activités maritimes, etc.

Se baigner peut aussi être plus compliqué, sauf si vous êtes amateur d’eau froide puisqu’il fait en moyenne entre 16 et 18 °C à Ibiza sur cette période de l’année. L’eau de la mer, elle, se situe à environ 15 °C. En janvier, beaucoup de pluies sont aussi à prévoir, comme en novembre, mais avec le froid en plus.

Néanmoins, vous avez beaucoup d’activités ou de choses à découvrir à Ibiza en période hivernale. Par exemple :

Aller visiter la cathédrale mythique d’Ibiza située tout en haut de Dalt Vila sur l’île blanche. Il s’agit d’une magnifique cathédrale gothique du XIIIᵉ siècle.

mythique d’Ibiza située tout en haut de sur l’île blanche. Il s’agit d’une magnifique cathédrale gothique du XIIIᵉ siècle. Visiter le Parc Naturel de Ses Salines . Avec son paysage somptueux, il fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

. Avec son paysage somptueux, il fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Aller vous balader dans les forêts d’Ibiza , composées de pins parasols, d’un sol rocheux et d’une faune et une flore à découvrir en famille.

, composées de pins parasols, d’un sol rocheux et d’une faune et une flore à découvrir en famille. Déguster des repas typiques de l’Espagne, des grillades, mais aussi des poissons locaux.

typiques de l’Espagne, des grillades, mais aussi des poissons locaux. Se promener dans le centre historique de Dalt Vila .

. Faire des randonnées ! Vous avez clairement de quoi faire en hiver comme en été à Ibiza.

! Vous avez clairement de quoi faire en hiver comme en été à Ibiza. Profiter des spas et des meilleurs hôtels bien-être d’Ibiza.

d’Ibiza. Se promener sur les plages et profiter du coucher de soleil.

Activités, visites… Que faire lors d’un voyage à Ibiza ?

Pour un bon voyage à Ibiza lors de la meilleure période de l’année, soit au printemps, en été et en automne, de nombreuses activités et lieux feront votre bonheur. Vous pouvez déjà profiter de toutes les activités présentées ci-dessus, idéales en hiver, mais aussi sur les autres saisons.

En été, par exemple, vous pourrez profiter de soirées de fête sur les plages, des clubs très prisées des villes, des boutiques de luxe et des marchés en tous genres. Les plages de Portinatx, Cala Bassa ou de Las Salinas vous accueilleront avec vos amis pour des moments uniques, chaleureux et, le tout, au bord de la mer.

Bronzette, balades sur les côtes au coucher du soleil, le tout en profitant de votre hôtel à Ibiza San Antonio, en vous faisant dorloter et en sirotant des cocktails à toute heure de la journée ! Sans parler des activités nautiques (surf, paddle, bateau, jet-ski…), vos journées seront bien remplies.

Et au printemps et en automne ? Vous pouvez également jouir des mêmes activités qu’en été ou en hiver, vous aurez moins de monde que ces périodes de l’année qu’en été. Mais, vous aurez l’avantage de profiter de températures douces, propices aux balades sur les plages, aux promenades dans les villages du coin, aux visites en tous genres, de l’église de Santo-Domingo au Portal de ses Taules, en passant par la Place Vara de Rey. Vous aimerez aussi les randonnées, excursions en quad, et même les croisières, les spas de l’île… Détente et découverte seront vos maîtres mots.

Alors, envie de partir à Ibiza ? Nous, en tout cas, ça nous tente bien !