Où partir au soleil en mars ? 10 destinations pour vos vacances !

Avouez que ce n’est pas très agréable de partir en vacances ou en week-end et d’avoir froid pendant toute la durée du voyage. L’hiver, peu de gens aime cette saison. Et si on troquait nos gros pulls pour un débardeur, un short et des tongs cet hiver ? En mars, voici les destinations où vous êtes certains de trouver du soleil, même lorsqu’il fait froid chez nous. Où partir en mars pour profiter du soleil et des plages ? Voici 10 lieux où vous pourrez bronzer même en plein mois de mars.

Le Costa Rica : une destination de rêve même en mars

Parmi les pays où vous pouvez partir en mars et profiter du soleil, il y a le Costa Rica. À cette époque de l’année, et comme tous les pays présentés ci-dessous, les vols et locations ne sont pas chères puisque nous sommes hors saison. Si vous partez au Costa Rica de décembre à avril, vous tomberez justement au meilleur climat de l’année : la saison sèche. Elle est la plus propice pour découvrir le pays sans souffrir de la combinaison chaleur + humidité.

Les températures oscillent entre les 25 et les 35 degrés à cette période de l’année, tout en conservant un climat proche de l’européen. Les régions à visiter à cette période de l’année sont nombreuses, mais voici celles que nous vous conseillons pour profiter des plages et de la végétation : la région de Puerto Jimenez, le Parc Corcovado, la région de Sarapiqui.

Où partir au soleil en mars ? En Afrique du Sud !

En Afrique du Sud, il fait chaud, les paysages sont variés et, en plus, beaucoup d’habitants parlent français. Il s’agit donc d’une des destinations rêvées pour partir au soleil en mars. Peu touristique à cette période de l’année, l’Afrique du Sud offre un climat de septembre français en plein mois de mars. Là aussi, vous pourrez profiter des paysages montagneux, des plages, mais aussi de l’hospitalité des habitants (bien connue dans le monde entier).

Les Maldives, pour profiter des plages cet hiver

Vous cherchez un vol pas cher pour les Maldives ? Partir en mars est le meilleur moment ! Plages, soleil, le plaisir de lézarder et de se promener en pleine saison sèche… Autant en profiter dès maintenant. Avec des températures de 28 degrés à 32 degrés, les Maldives vous permettront de profiter d’un temps radieux sur l’île, de quoi vous donner envie de voir les lagons, visiter les plages, faire du sport nautique ou encore faire du voilier.

En Thaïlande, un climat chaud pour vos vacances

Partir en Thaïlande, c’est sans doute la meilleure décision à prendre pour partir au soleil au mois de mars. Ce pays, en plus d’être très beau, vous fait profiter d’un paysage unique entre plaines sèches et végétations. Chaud et humide, le pays est quand même bien supportable pour les européens en mars en saison sèche. Le mieux, c’est de partir en direction des cotes, notamment vers Koh Phi Phi, Koh Phangan et Koh Samet.

L’Inde si vous ne savez pas où partir au soleil en mars

Où partir au soleil en mars ? En Inde bien sûr ! Températures chaudes, mais pas étouffantes, humidité amoindrie, plages revigorantes, paysage désertique, une faune locale d’exception… L’Inde est un pays formidable à découvrir au mois de mars puisqu’il vous dévoilera toutes ses merveilles sans que vous soyez gênés par le climat parfois trop chaud et humide le reste de l’année.

C’est aussi l’occasion de découvrir les coutumes du pays, mais aussi les animaux et plantations, bien différents de l’Europe. Sans oublier les stations balnéaires qui sont particulièrement prisées à cette période de l’année.

Belize : l’endroit idéal pour un voyage au soleil

Vous ne pensiez pas à un voyage au Belize ? Pourtant, il s’agit d’une destination idéale pour des vacances hivernales au chaud et au soleil. Peu touristique, le pays à cette période sera particulièrement agréable pour les voyageurs de passage.

Non seulement mars est le mois le moins pluvieux de l’année, mais vous jouirez de températures très douces, printanières. Au sud du pays, les températures seront néanmoins plus importantes, plus de l’ordre d’un matin d’été en France. Plages, sports nautiques, plongée, découverte des villes du pays… Vous aurez de nombreuses choses à faire au Belize.

Namibie : envie de découvrir son désert ?

Vous voulez partir en Namibie en mars ? Vous avez bien raison. Il s’agit d’une destination parfaite pour cette période. Elle marque la fin de la saison des pluies dans le pays et donc le retour des températures clémentes et du soleil chaud et réconfortant.

Prévoyez donc des vêtements légers, mais aussi quelques vêtements chauds. Pourquoi ? Parce que la nuit les températures chutent drastiquement. Vous pourrez y découvrir les villages Himbas, le désert du Namib, mais aussi Etosha et ses animaux (girafes notamment).

La Jordanie, un lieu parfait où partir en mars et au soleil

On pense très rarement à la Jordanie comme destination de voyage. Pourtant, il s’agit d’un pays exceptionnel à visiter. Surtout en mars ! Au Moyen-Orient, l’hiver est terminé en mars, et la chaleur commence à revenir à grands pas. Vous pourrez donc profiter d’un temps digne du printemps / début été dès le mois de mars en Jordanie. Ce sera d’ailleurs globalement la même chose dans les autres pays environnants.

En Argentine : Testez ce pays dès cette année !

L’Argentine… c’est testé et approuvé en mars ! Pourquoi est-il idéal ? Parce qu’il s’agit d’un pays qui présente de nombreux climats différents tout au long de l’année. Les climats sont même assez différents suivant l’endroit où vous vous trouvez en Argentine à l’instant T. Forêts tropicales, zones désertiques… Il y a de tout dans le pays.

Ce qui est cool avec le mois de mars, c’est que c’est justement cette période qui rassemble la plupart des climats en un seul. C’est-à-dire que les écarts de températures et changement climatiques en fonction de la zone géographique sont moins importants que le reste de l’année. Globalement, en mars, vous pourrez donc trouver du soleil un peu partout dans le pays. Que vous partiez voir les chutes d’Iguazu, la Patagonie ou dans les Andes du Nord-Ouest… vous ne serez pas déçus de l’Argentine.

Au Maroc, une valeur sûre pour partir au soleil

Beaucoup moins loin que la plupart des pays présentés et donc plus facile de s’y rendre (et moins onéreux), le Maroc est idéal en mars. Les rayons du soleil y sont cependant encore un peu faibles en mars, mais ils sont clairement davantage présents qu’en France ! Vous jouirez donc d’un climat printanier sur cette période de l’année. Idéal pour visiter le souk de Marrakech, les médinas de Fès, Meknès, ou encore le désert.

Alors, vous partez où en mars ?