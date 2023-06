Le voyage aux États-Unis, comment faut-il l’organiser pour le réussir ?

Apple, New York, Nike, Michael Jordan, Hollywood, Harley-Davidson, etc., ces noms et marques véhiculent au quotidien l’influence américaine à travers le monde. Au final, tout le monde (ou presque) rêve de s’y rendre au moins une fois dans sa vie. Pour réussir votre voyage aux États-Unis, il y a cependant quelques étapes incontournables à respecter.

Définir votre budget pour voyager aux États-Unis

C’est la première étape et sans conteste la plus importante pour réussir votre voyage pour les États-Unis. Combien d’argent vous faut-il pour partir au pays de l’oncle Sam ? Tout dépend du type d’hébergement choisi, de vos loisirs, de la restauration, de votre destination (Détroit, Los Angeles, Washington, etc.), etc. En moyenne, il faut prévoir entre 2.500 et 3.500 dollars par personne pour un séjour de 2 semaines aux USA (vol, hôtel, repas, etc.).

Réaliser toutes vos formalités pour partir aux USA

Quelles sont les formalités à faire pour partir aux États-Unis ? Cela dépend principalement de votre nationalité. Que vous soyez Français, Marocain, Brésilien ou Lithuanien, le traitement ne sera pas le même. Par exemple, en tant que ressortissant français, aucun visa ne vous sera exigé. Cependant, vous devrez vous approcher des autorités américaines en France afin de réaliser votre demande d’autorisation électronique de voyage (Esta). Et cela n’est valable que pour les voyages dont la durée maximale est de 90 jours. Pour l’obtenir, il faudra débourser la somme de 21 dollars.

Choisir un(e) destination/itinéraire pour visiter les États-Unis

Les États-Unis comptent 35.946 villes réparties sur 59 états pour une superficie totale de 9,834 millions de km². Autant vous le dire, il y a de nombreuses destinations et de choses à voir, mais aussi à faire aux USA. Pour organiser votre voyage aux États-Unis, prenez le temps de découvrir chaque destination phare. Un petit conseil, les grandes villes telles que New York, Philadelphie ou Los Angeles ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des touristes. À défaut, vous pouvez opter pour de petites charmantes villes telles que Key West (Floride), Savannah (Géorgie), Hana (Hawaii), Breckenridge (Colorado).

Traquer les meilleures offres de voyage pour les États-Unis

Parce que le coût de vie aux États-Unis est particulièrement élevé, il convient de faire preuve d’ingéniosité pour économiser de l’argent. Pour cela, vous pouvez traquer sur internet les offres de voyage pas cher pour les États-Unis. Les acteurs du secteur du tourisme, à l’instar des agences de voyages, proposent quotidiennement des offres all inclusive. Ces séjours tout compris permettent de payer en une seule fois le prix pour le billet d’avion, l’hôtel, le transfert vers et au départ de l’aéroport, etc. Ces bons plans incluent également la restauration, les boissons et certaines activités de loisir.

Choisir les meilleures activités à faire aux États-Unis

Le prix de votre voyage aux États-Unis dépend principalement des activités que vous aurez choisies. Par exemple, si vous envisagez de visiter Disney World en Floride, il faudra débourser au minimum entre 124 et 189 $ pour la journée… Il faut également savoir que la visite de nombreux monuments aux États-Unis est payante. Cependant, il existe toujours un grand nombre d’activités et de loisirs gratuits. Prenez le temps de découvrir chacun d’entre eux afin de mieux gérer votre budget au mieux.