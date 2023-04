Quand faut-il arroser ses plantes pour éviter de les tuer ?

Vous en savez marre que vos plantes meurent à chaque fois ? Vous ne les arrosez peut-être pas correctement. Il se peut même que vous sautiez quelques étapes pour vos plantes d’intérieur : le drainage, l’entretien des feuilles ou encore l’emplacement de vos plantations. Mais, du coup, comment éviter de tuer vos plantes ? On vous explique les fondamentaux, mais aussi quand il faut arroser vos plantes pour qu’elles soient en pleine forme.

Choisir l’emplacement idéal pour vos plantes d’intérieur

« Je n’ai pas la main verte« , je vous assure que tout le monde peut être un bon jardinier quand on sait s’y prendre. Pour avoir des plantes d’intérieur vertes et en forme, sachez d’abord que ce n’est pas grave si vos plantes ne sont pas toujours toutes jolies et bien vertes comme sur Instagram. On appelle cela la vraie vie : les plantes sont des êtres vivants et il arrive, au gré des saisons et des températures, qu’elles changent de couleur, qu’elles meurent partiellement aussi. Cela ne veut pas dire qu’il faut les laisser mourir pour autant, les poser dans un coin et ne pas s’en occuper. Non. Les plantes sont, encore une fois, des êtres vivants et il leur faut donc tout ce qu’il faut en termes de vitamines et nutriments pour vivre et grandir.

La première chose à penser lorsqu’on achète une plante, c’est l’endroit où vous allez l’exposer. Toutes les plantes sont différentes de ce côté-là, elles n’ont pas toutes besoin des mêmes expositions. Pour cela, nous vous encourageons à vous renseigner sur l’exposition au soleil adéquat pour la plante que vous avez. Mais de manière générale : une plante doit avoir un apport suffisant en lumière, et ce n’est pas obligatoirement du soleil, une simple lampe peut faire l’affaire tant qu’elle est assez puissante pour imiter l’ensoleillement pendant le temps d’ensoleillement (entre 8 et 12 heures d’allumage). Attention, certaines plantes aiment les coins plus sombres et peu exposées, c’est le cas des plantes grimpantes par exemple.

Pour végétaliser votre intérieur, il faut donc placer les plantes à un endroit ni trop sec ni trop humide. Sauf pour une plante tropicale par exemple qui aime l’humidité, elle trouvera parfaitement sa place dans une salle de bain. Inversement avec une succulente qui aura tendance à ne pas aimer les pièces trop humides. Vous voyez, il faut toujours s’intéresser à la plante que l’on a pour savoir où la placer chez soi !

VOIR AUSSI : 10 objets jetables à remplacer par une alternative plus écolo

Quand faut-il arroser vos plantes ? L’astuce à connaître !

Arroser ses plantes est une des choses les plus importantes avec l’endroit où vous placez la plante. Mais globalement, quand faut-il arroser ses plantes et comment s’y prendre ? Voici quelques fondamentaux pour éviter de tuer vos plantes à l’avenir :

Si la terre dans le pot est sèche , il faut arroser. Si elle est humide , il ne faut pas arroser. C’est aussi simple que cela pour savoir quand arroser ses plantes !

, il faut arroser. , il ne faut pas arroser. C’est aussi simple que cela pour savoir quand arroser ses plantes ! Évitez à tout prix l’eau stagnante dans les coupelles . D’ailleurs, si possible, placez les pots dans des coupelles et arrosez par le dessous dans la coupelle, mais videz la coupelle après une journée. Vous pouvez arroser par la terre aussi sans problème.

. D’ailleurs, si possible, placez les pots dans des coupelles et arrosez par le dessous dans la coupelle, mais videz la coupelle après une journée. Vous pouvez arroser par la terre aussi sans problème. Arroser soit avec de l’eau de pluie, soit de l’eau en bouteille, soit de l’eau du robinet que vous avez laissé reposer une ou deux heures. L’eau doit être à température ambiante.

VOIR AUSSI : Mi-temps thérapeutique : explications, avantages et inconvénients

Quand entretenir et arroser ses plantes prend tout son sens

En réalité, tout cela n’a pas grande valeur si vous n’entretenez pas vos plantes. Les laisser à l’abandon avec la poussière qui s’accumule, sans changement des eaux ou du substrat, ce n’est pas idéal pour la survie de vos fleurs et plantes vertes, et même de vos arbres en pot d’ailleurs. Qu’est-ce que cela implique l’entretien de la plante ?

L’arroser quand elle en a besoin, changement de l’eau pour éviter qu’elle ne stagne.

quand elle en a besoin, pour éviter qu’elle ne stagne. Changement du substrat . Pour cela, il faut rempoter vos plantes une fois par an. Le mieux est de sortir délicatement la plante du pot, d’enlever la terre entre les racines et de replanter dans un pot un peu plus grand avec un nouveau terreau.

. Pour cela, il faut vos plantes une fois par an. Le mieux est de sortir délicatement la plante du pot, d’enlever la terre entre les racines et de replanter dans un pot un peu plus grand avec un nouveau terreau. N’utilisez pas des caches pots sans trous au cul du pot comme un pot de fleur . Ils n’ont pas de fonction de drainage. Idéalement, placez vos plantes dans un pot avec trous, avec une coupelle.

sans trous au cul du pot comme un . Ils n’ont pas de fonction de drainage. Idéalement, placez vos plantes dans un pot avec trous, avec une coupelle. Nettoyez aussi souvent que possible les feuilles de vos plantes en les passant sous la douche. Une fois par an, avant le rempotage, pourquoi pas.

en les passant sous la douche. Une fois par an, avant le rempotage, pourquoi pas. Fertilisez la terre de temps en temps aussi pour apporter davantage de nutriments à votre plante.

VOIR AUSSI : Quels sont les signes d’un manque de vitamine D ?

Des questions sur l’arrosage et l’entretien des plantes vertes d’intérieur ? Vous pouvez nous les poser en commentaires, n’hésitez pas !